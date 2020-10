Wir sind alle Schmallenberger

Schmallenberg – 31. Oktober 2020. Für den langjährigen Bürgermeister der Stadt Schmallenberg Bernhard Halbe endet heute, am 31. Oktober 2020 seine Zeit als Bürgermeister der Stadt Schmallenberg. In einer festlichen Feierstunde am gestrigen Nachmittag in der Stadthalle Schmallenberg wurden neben ihm auch die ausscheidenden Ratsmitglieder verabschiedet. Landrat Dr. Karl Schneider und der 1. stellvertretende Bürgermeister Alfons Brüggemann nahmen die Verabschiedung vor. Ina Scharrenbach, die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau- und Gleichstellung des Landes Nordrhein- Westfalen hatte ihre Teilnahme kurzfristig wegen einer wichtigen Kabinettssitzung in Düsseldorf absagen müssen.

Alle Ratsmitglieder, die aus dem Rat der Stadt Schmallenberg ausgeschieden sind, wurden geehrt: Karl-Heinz Hennecke, Jörg Schirrey, Gudio Altenhoff, Siegfried Knoche, Josef Rinke, Willi Ewers, Ralf Fischer, Meinolf Sternberg, Werner Voss, Wilfried Welfens, Franz-Josef Hellermann, Christa Wolter, Christoph Klostermann, Ludwig Poggel und Alfons Brüggemann

Ehrenring für Alfons Brüggemann und Ludwig Poggel

Die Verabschiedung der ausscheidenden Ratsmitglieder übernahm der noch amtierende Bürgermeister Bernhard Halbe. Dabei bedankte sich der Bürgermeister auch persönlich für die jahrelange, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit dem Ehrenring der Stadt Schmallenberg wurden darüber hinaus noch der bisherige 1. stellvertretende Bürgermeister Alfons Brüggemann und der CDU-Fraktionsvorsitzende Ludwig Poggel von Bürgermeister Bernhard Halbe ausgezeichnet.

30 Jahre im Dienst der Stadt Schmallenberg

Landrat Dr. Karl Schneider lobte in seiner Laudatio die besondere Lebensleistung des Stadtdirektors (1990 bis 1999) und Bürgermeisters (ab 1999) Bernhard Halbe, der in seinem 30-jährigen Wirken für die Stadt Schmallenberg stets das Wohl aller Bürgerinnen und Bürger im Auge gehabt habe. Mit Beharrlichkeit und manchmal auch Sauerländer Sturrheit im positiven Sinn habe Bernhard Halbe die Entwicklung der Stadt vorangetrieben. In weiteren Grußworten, unter anderem von Alfons Brüggemann und Ludwig Poggel (CDU) sowie Stefan Wiese ( UWG), der im Namen der politischen Opposition sprach, wurden die Kreativität und das Durchsetzungsvermögen sowie die stets faire Zusammenarbeit des scheidenden Bürgermeisters hervorgehoben. „Wenn es mal schwierig mit einem einheitlichen Beschluss wurde, habe Bernhard Halbe immer an die Ratsmitglieder appeliert: „Wir sind alle Schmallenberger.“ Alfons Brüggemann verlieh anschließend im Namen der Bürgerschaft und der Stadtvertretung an Bernhard Halbe die Urkunde mit dem Ehrenbürgerrecht der Stadt.

Lob und Beifall für die gute Arbeit für die Stadt Schmallenberg. Auf unserem Foto von links nach rechts: Stellvertretender Bürgermeister Alfons Brüggemann, Bürgermeister Bernhard Halbe und Ehefrau Iris Halbe

Gute Arbeit fortsetzen

Burkhard König, Nachfolger im Bürgermeisteramt, hob ebenfalls die freundschaftliche Zusammenarbeit mit seinem Vorgänger hervor und versprach, „die gute Arbeit fortzusetzen“. Mit der Überreichung der Bürgermeisterkette an seinen Nachfolger beendete Bernhard Halbe seine Zeit als Bürgermeister der Stadt Schmallenberg.

Überreichung der Amtskette an den neuen Bürgermeister Burkhard König

Mit der Übergabe der Bürgermeisterkette hat Bernhard Halbe die Verantwortung in die Hände des neuen Bürgermeisters Burkhard König gelegt. Foto: Bernhard Halbe, Bettina König, Burkhard König

Das WOLL-Magazin hat in seiner Herbstausgabe Bernhard Halbe zu seiner 30-jährigen Zeit in Schmallenberg interviewt.