„Wir sichern deinen Weg!“

Erwin PEETZ GmbH & Co. KG aus Saalhausen steht in dritter Generation für Qualität, Innovation, Verantwortung und regionale Verbundenheit.

Das Sauerland rühmt sich allerorts seiner erfolgreichen Familienunternehmen. In Lennestadt-Saalhausen kümmert sich ein Unternehmen seit über 75 Jahren um praktische Lösungen für die Verkehrs- und Objektsicherung im ganzen Land.

Quelle: Erwin PEETZ GmbH & Co. KG

Gründung und Anfangsjahre

Das Jahr 1949 ist eng mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland verbunden. Bevor jedoch im September des Jahres Theodor Heuss zum ersten Bundespräsidenten und Konrad Adenauer zum ersten Bundeskanzler gewählt wurden, stand im sauerländischen Dorf Saalhausen eine ganz andere Gründung an.

Am 1. Juni 1949 startete der 24-jährige Erwin Peetz mit einem eigenen Unternehmen in eine hoffnungsvolle Zukunft.



In einer kleinen Werkstatt begann er mit der Produktion von Schubkarren, Mörtelpfannen, Gerüstständern und Gitterrosten – Gegenstände, die in der deutschen Nachkriegszeit dringend für den Wiederaufbau benötigt wurden.

Verkehrssicherheit

Quelle: Erwin PEETZ GmbH & Co. KG

Im Verlauf der 1950er Jahre erkannte Peetz die wachsende Bedeutung von passiven Schutzeinrichtungen wie Stahlschutzplanken, die an Autobahnen sowie Bundes- und Landstraßen installiert wurden.

Er investierte massiv in die Entwicklung und Herstellung eigener Systeme. Bereits 1960 konnte das Unternehmen einen ersten Großauftrag für eine 800 Meter lange Strecke in der Nähe von Bonn realisieren.



Die Nachfrage nach den praktischen Schutzsystemen aus dem Sauerland wuchs stetig. Demzufolge investierte das Unternehmen konsequent in seine Produktionskapazitäten am Rande des Dorfes Saalhausen, in der Finkenstraße.

Hier befindet sich heute, neben der Verzinkerei, auch die Verwaltung der Erwin PEETZ GmbH & Co. KG .

Serienfertigung, Diversifikation und Expansion

Seit Mitte der 1970er Jahre befindet sich die Fertigung nur einen Steinwurf entfernt, in der Auerhahnstraße. Zunächst war der Betrieb auf Einzelfertigung ausgelegt. Einen Meilenstein markierte das Jahr 1990.

Quelle: Erwin PEETZ GmbH & Co. KG

Durch den Kauf einer Produktionsanlage konnte der Übergang von der Einzelfertigung zur Serienfertigung vollzogen werden. Die effizientere Fertigung sorgte umgehend für eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit.



Im Laufe der kommenden Jahre entwickelte sich PEETZ zu einem führenden Anbieter für Fahrzeugrückhaltesysteme und erweiterte sein Produktportfolio stetig: von Stahlschutzplanken für gewerbliche und private Anwendungen bis zu Wellstahlprofilen für Brückensanierungen, Unterführungen und Wasserläufe.



Parallel zur Ausweitung des Produktprogramms baute das Unternehmen seine bundesweite Präsenz und Kundennähe durch Tochtergesellschaften in den Bundesländern Bayern (Augsburg), Baden-Württemberg (Donaueschingen und Berghülen) Brandenburg (Finowfurt) und Sachsen (Olbernhau) auf.

Zukunft im Sauerland

In den vergangenen Jahren investierte die Firma PEETZ kontinuierlich in Maschinen, Fuhrpark und Gebäude an den Sauerländer Standorten Saalhausen und Würdinghausen. Mit diesen Entscheidungen wurde ein wichtiges Sig-nal für die Arbeitsplätze und die Zukunft der Fertigung im Sauerland gesichert.



Vor einem Jahr, am 8. Juni 2024, feierte die PEETZ Gruppe mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Begleitung sowie Kunden und geladenen Gästen das 75-jährige Jubiläum. Bei einem informativen Betriebsrundgang konnte mit Staunen betrachtet werden, wie sich aus den Ideen der Gründerwerkstatt von Erwin Peetz im Laufe der Jahre ein bedeutendes Unternehmen für Verkehrs- und Objektsicherung entwickelt hat. Bei der anschließenden festlichen Jubiläumsfeier im Kur- und Bürgerhaus Saalhausen blickten die Unternehmerfamilie, Mitarbeiter und Gäste in fröhlicher Runde auf die beeindruckende Erfolgsgeschichte zurück.

Quelle: Erwin PEETZ GmbH & Co. KG

Heute produziert die PEETZ-Gruppe ein breites Spektrum an Produkten zur Verkehrs- und Objektsicherung. Mit etwa 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Unternehmen deutschlandweit aktiv und ein verlässlicher Partner für Kommunen, Bauunternehmen und Planungsbüros. Geführt wird das Unternehmen von der Gesellschafterin Ann-Kathrin Peetz und Dipl.-Ing. Andreas Ostehr. Heute wie damals fühlt sich das Unternehmen seinen Werten verpflichtet: Qualität, Innovation, Verantwortung und regionale Verbundenheit. Mit dem Leitspruch „Wir sichern Deinen Weg“ will PEETZ auch in Zukunft eine tragende Säule im Bereich der Verkehrssicherheit und Infrastrukturentwicklung bleiben.



Quelle: Erwin PEETZ GmbH & Co. KG

Erwin PEETZ GmbH & Co. KG

Finkenstraße 14 · 57368 Lennestadt

Tel.: 02723 914830 · Fax: 02723 914855

info@PEETZ-gruppe.de