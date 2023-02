„Wir leben Innenausbau“

Handwerk wurde schon in die Wiege gelegt

„Wir stellen uns jeder Herausforderung, ganz gleich wie groß.“ Damit wirbt das Bilsteiner Handwerksunternehmen Innenausbau Lennestadt. Was wie ein allzu forscher Werbespruch klingen mag, wird von Liridon Haxhimustafa, dem Inhaber des Innenausbaubetriebes mit 30-jähriger Erfahrung, und seinem Team durch Präzision, Termintreue und beste Qualität tagtäglich bewiesen. Der leidenschaftliche Unternehmer: „Unser Betrieb ist für private und gewerbliche Kunden gleichermaßen tätig.“ Und weiter: „Egal, ob eine einzelne Wand in privaten Wohnräumen gestaltet wird oder der komplette Bodenbelag in einem Unternehmen erneuert werden soll. Uns ist kein Auftrag zu klein oder zu groß!“

Wer so ein Aufgabengebiet und Leistungsangebot seiner Firma anbietet, der muss sich voll und ganz auf seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen. „Seit über 30 Jahren lieben und leben wir Innenausbau“, sagt Liridon Haxhimustafa. „Das Handwerk wurde uns in die Wiege gelegt. Im eigenen Familienbetrieb lernten wir die ersten Schritte. Das geben wir an unsere erfahrene und hochqualifizierte Mannschaft weiter. Und darauf dürfen unsere Kunden vertrauen. Sie bekommen Qualität bis ins Detail.“

Innenausbau Lennestadt hat sich drei klare Vorgaben gegeben: Heute schon an morgen denken. Wir gehen mit der Zukunft. Tradition trifft auf Innovation. Dazu der Unternehmer: „Als Familienbetrieb mit Tradition liegt uns die Zukunft besonders am Herzen. Daher ist eine ökologische Arbeitsweise fester Bestandteil unserer Firmenphilosophie. Ob Bodenbelag, Tapete oder Wärmedämmung, wir kennen die neuesten Trends und setzen sie gezielt und professionell für unsere Kunden ein. Stillstand gibt es bei uns nicht. Wir bilden uns stetig weiter und arbeiten immer mit den neuesten Methoden und Produkten.“

Das Tätigkeitsgebiet der Firma Innenausbau Lennestadt umfasst folgende Bereiche:

– Individuelle Trockenbaulösungen – von der abgehängten Decke über den Dachbodenausbau bis zur Bodenverlegung – Raumgestaltung – vom Boden bis zur Decke, für Räume zum Wohlfühlen

– Fliesenlegerarbeiten – Verlegen von Fliesen, Platten, Naturstein im Innen- und Außenbereich

– Malerarbeiten – mit vielfältigen Mal-, Streich- und Spachteltechniken

Da wundert es nicht, wenn zufriedene Kunden sich voll des Lobes über die Leistungen äußern. So schreibt Kunde Thomas Hille: „Wirklich toll. Ich war anfangs zwar etwas unsicher, jedoch bin ich total begeistert. Unkompliziert, schnell und keine Abweichung bei der Fertigstellung. Einfach super!“