Wir haben eine Botschaft. SAUERLAND. WOLL.

Seit heute ist das WOLL-Extramagazin „10 Jahre WOLL“ am Zeitschriftenstand erhältlich. Die Macher und Mitmacher des WOLL-Magazins haben den 10. Geburtstag von WOLL zum Anlass genommen, um einige der unzähligen Berichte und Reportagen, Interviews und Fotostrecken aus über 200 WOLL-Magazinen der vergangenen zehn Jahre für dieses WOLL-Extramagazin auszuwählen. Dazu hat die Redaktion mit Sauerländer Persönlichkeiten Interviews geführt und sie nach ihrer Meinung zu dem neu aufkommenden Thema „Sauerland als Lebensform“ befragt. Der bedeutende deutsche Historiker und Autor Ulrich Raulff, selbst im Sauerland geboren, hat vor einigen Wochen ein kleines Büchlein, ein Esay veröffentlicht, das den fantastischen Titel „Sauerland als Lebensform“ trägt.

Sauerland als Lebensform

Damit wird das Sauerland auf eine Ebene mit berühmten Regionen in Deutschland und Europa gestellt, die gleichwohl mit einer klar definierten Lebensart oder noch besser Lebensform in Verbindung gebracht werden. Man denke an die Regionen in den Alpen, an die Toskana, an die Bretange oder an die deutschen Küstenregionen. Die Verbindung einer Region mit einer eigenen, unterscheidbaren und klar erkennbaren Lebensform hat ein unverwechselbares Alleinstellungsmerkmal. Und das macht sie zur Marke.

Sauerland ist eine Marke

Mit dem Erscheinen des ersten WOLL-Magazins vor zehn Jahren wurde das Sauerländer Wort „Woll“ als Marke und als Wort-Bildmarke registriert. Seit einigen Wochen hat „woll“ sprachlich Einzug in den Duden gefunden, wenn auch zunächst nur im digitalen Synonymregister. Vor über 40 Jahren haben die Sauerländer Rockband ZOFF und ihr Sänger Reiner Hänsch mit dem Song „Mein Herz schlägt für das Sauerland“ die Sauerland-Hymne in die Welt gesetzt. Ebenso wie das Sauerlandlied versteht sich das WOLL-Magazin seit nunmehr zehn Jahren als Botschafter für die Sauerländer Lebensart.

Sauerland bleibt Sauerland

Wer das WOLL-Extramagazin nicht am Zeitschriftenstand bekommt, kann es beim WOLL-Onlineshop oder per Mail an redaktion@woll-magazin.de für 9,80 Euro bestellen. Bitte Name und komplette Anschrift angeben. Der Versand erfolgt portofrei an die angegebene Adresse.

Quelle: Woll-Magazin online