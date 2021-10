„Wir haben 50 Prozent aller Häuser versichert“

Vom modernen Einfamilienhaus bis zum Denkmal geschützten Fachwerk: Wenn sich einer damit auskennt, wie das Sauerland wohnt, dann die Mitarbeiter der Provinzial-Geschäftsstellen. „Wir haben westfalenweit 50 Prozent aller Häuser versichert, also auch im WOLL-Gebiet“, sagt Patrick Potthoff, der gemeinsam mit Jürgen Mues die Olsberger Geschäftsstelle leitet. Neben dem Fachbereich Landwirtschaft sind Wohngebäude- und Hausratversicherungen ein Schwerpunkt im täglichen Geschäft. „Die Kunden merken einfach, wir kümmern uns von A bis Z, wenn ein Schadensfall da ist. Wir sind rund um die Uhr erreichbar“, betont Patrick Potthoff. Sein Handy sei voll mit örtlichen Handwerkernummern, damit er schnell und unbürokratisch Hilfe organisieren kann. Vom Wasserrohrbruch bis zum Brand oder Sturmschaden rufen die Kunden an, auch am Wochenende.

„Hier können wir gegenüber den meist günstigeren Online-Tarifen punkten. Im Schadensfall gleicht es sich schnell aus, wenn man etwas mehr bezahlt hat, weil man sich durch unser schnelles Agieren viel Ärger und Zeit ersparen kann“, ergänzt Christa Tillmann-Susewind von der Geschäftsstelle Eversberg. Dass zu einem Wohnhaus neben einer Gebäude- auch die Hausratversicherung unerlässlich sei, unterschätzten indes viele Kunden. „Wenn ich das Gebäude nehmen und einmal auf den Kopf stellen würde, dann ist alles, was rausfällt Hausrat. Dazu gehören auch die Möbel auf der Terrasse oder die E-Bikes in der Garage. Und neuerdings ist auch ein Türöffnungsservice in der Hausratversicherung enthalten“, erklärt sie.

Wenn der schlimmste Fall passiert und das gesamte Haus abbrennt, organisiert die Provinzial innerhalb von 24 Stunden interne wie externe Sachverständige, die auch dafür sorgen, dass die Betroffenen sofort an eine erste Versicherungsauszahlung kommen. „Außerdem fahren wir selbst hin, machen Fotos und geben durch, was gemacht werden muss“, ergänzt Dominik Graetz, Geschäftsstelle Bestwig. Sehr hilfreich ist dabei eine genaue Wertermittlung des Objektes, die automatisch Bestandteil ist, wenn ein Kunde sich für die Provinzial entscheidet. Und: „Alle zwei Jahre machen wir einen Versicherungs-TÜV, um zu schauen, ob sich beim Produkt oder auch beim Kunden etwas geändert hat“, sagt Graetz. Bei einer Wohngebäudeversicherung können das gerne mal ein Carport, eine große Gartenhütte oder auch unbedingt eine Photovoltaik-Anlage sein, die mit in die Versicherung gehören.

Bleiben noch zunehmenden Extremwetter-Ereignisse. Sturmschäden sind in der Wohngebäudeversicherung drin, aber sieht es mit anderen Ereignissen aus? „Nach den Erfahrungen der letzten Jahre macht eine Elementarschadenversicherung absolut Sinn“, sagt Patrick Potthoff. In diesem Sommer erst hat er von einem Kollegen aus dem Nachbarkreis mitbekommen, dass starker Regen zu einem Erdrutsch vom Feld des Bauernhofs in die Keller der Nachbarn gesorgt hat. „Wenn es Acker und nicht nur Wasser ist, sprechen wir schnell von mehreren zehntausend statt mehreren Tausend Euro Schaden“, sagt Patrick Potthoff. Er zeigt seinen Kunden zu diesem Thema eindrucksvolle Fotos vom Sturzregen zum Olsberger Schützenfest 2018. Vollgelaufene Keller oder Wasser, das aus Toiletten tritt: Ein Grauen für alle Hausbesitzer und für Patrick Potthoff jede Menge Anrufe: „Es hagelten die Aufträge herein.“

Und damit wären wir wieder am Anfang, dem unschlagbaren Service einer Provinzial-Geschäftsstelle vor Ort. Und das gilt selbstverständlich für jegliche Art von Versicherung.

Quelle: Provinzial

Geschäftsstelle Meschede-Eversberg

Christa Tillmann-Susewind

Telefon: 0291 – 1261

E-Mail: tillmann-susewind@provinzial.de

Geschäftsstelle Bestwig

Dominik Graetz

Telefon: 02904: 3365

E-Mail: graetz@provinzial.de

Geschäftsstelle Olsberg

Jürgen Mues

Patrick Potthoff

Telefon: 02962 – 2233

E-Mail: mues-potthoff@provinzial.de