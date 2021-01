Wir gehen neue Wege

… und starten mit unserem Videoservice im neuen SB-Pavillon in Sichtigvor.

Die persönliche Serviceberatung per Video ist neu und einmalig im Kreisgebiet. Als erste Bank in der Region bieten wir ab sofort einen ganz neuen und modernen Weg der Serviceleistung: den VideoService, an.

Der „Video-Schalter“ ermöglicht Banking von Ange-sicht zu Angesicht. „Wir erweitern unser Serviceangebot für unsere Kunden und gehen dafür neue Wege. Dabei pflegen wir den persönlichen Kontakt zu unseren Mitgliedern und Kunden auf moderne Art und Weise“, erklärte Bernd Wesselbaum, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Hellweg, bei der Einweihung des neuen Videoservices in Sichtigvor.

Und so funktioniert der Videoservice: Kunden betreten den räumlich und akustisch hoch geschützten Videoser-viceraum und sehen Ihre Serviceberaterin oder Ihren Serviceberater auf dem Bildschirm. Beide können sich nun gegenseitig hören und sehen. Dann kann es auch schon losgehen und das Anliegen besprochen werden.

Zur Legitimation legt der Kunde ein aktuelles Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) unter die Dokumentenkamera. Der Service per Video entspricht vollständig dem Leistungsspektrum, das auch über den telefonischen Kundenservice angeboten wird. Neben den Überweisungsaufträgen können zum Beispiel Daueraufträge angelegt oder geändert werden, Termine vereinbart, Karten bestellt und gesperrt werden oder persönliche Daten aktualisiert werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am anderen Ende der Leitung sitzen in unserem Privatkundencenter und sind montags bis freitags von 8.00 – 19.00 Uhr erreichbar. Die neue Filiale ist 60qm groß und wurde mit modernster Solartechnik aus-gestattet. Für die Inneneinrichtung wurden ausschließlich natürliche und recyclebare Materialien verwendet. Der Pavillon ist täglich von 5 Uhr bis 23 Uhr für Sie geöffnet.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann probieren Sie es doch gerne mal aus!

Volksbank Hellweg eG

Westenhellweg 1

59494 Soest

02921 3930

www.volksbank-hellweg.de