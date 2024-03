Wir für uns in Oberveischede e. V. blickt stolz auf zwölf Jahre soziales Engagement

Das Ehrenamt braucht Zukunft – Nachwuchs gesucht

2012 wurde der Verein gegründet, um organisierte Nachbarschaftshilfe anzubieten. Doch der Vorstand selbst wird auch langsam, aber sicher älter und wünscht sich zukünftig tatkräftige Unterstützung von der nächsten Generation.

Die Idee von Wir für uns ist damals wie heute, vertrauensvoll, sicher und ohne große Kosten und bürokratische Hürden Nachbarschaftshilfe zu vermitteln. Vor allem ältere Menschen im Ort, die selbst nicht mehr mobil sind und keine Familie in der Nähe haben, sind auf andere Menschen angewiesen. Aus einer ersten Idee unter Kegelbrüdern entstand schnell der Plan, einen Verein zu gründen. Das Rad musste nicht neu erfunden werden, da es ähnliche Projekte in anderen Gemeinden bereits gab, bei denen sich die Pioniere um den Ideengeber Meinolf Kühr zunächst erkundigten. Außerdem wurden die Ortsvorsteherin, die Caritaskonferenz und viele Vereine in Oberveischede mit ins Boot geholt. Schließlich lebt Wir für uns ja vom sozialen Miteinander, wo einer dem anderen hilft und jeder Hilfe bekommen kann.

Quelle: Wir für uns in Oberveischede e.V.

Nachbarschaftshilfe – Ferienspaß für Kinder – Oldie-Karneval

Die größte Nachfrage bei den Hilfesuchenden liegt bei Mitfahrgelegenheiten nach Olpe oder Attendorn zu Arztterminen oder zum Einkaufen. Für ältere Menschen ist es oft nicht mehr möglich, die Busfahrt selbständig zu bewältigen, so dass sie auf das Auto angewiesen sind.

Derzeit kümmern sich 15 aktive Mitglieder des Vereins darum, dass die Hilfe schnell und unbürokratisch geleistet wird. Die hilfesuchende Person muss Mitglied im Verein sein, und für den Jahresbeitrag von zwölf Euro bekommt jedes Mitglied zwölf Punkte, die im Bedarfsfall im Halbstundenrhythmus abgezogen werden. Die helfende Person wiederum bekommt in jeder halben Stunde einen Punkt gutgeschrieben, wobei jegliche Hilfe stets freiwillig und unentgeltlich angeboten wird.

Zusätzlich zu den Hilfsangeboten hat der Verein in den letzten Jahren auch eigene Projekte ins Leben gerufen, wie Ferienaktionen für die Kinder im Dorf, (gesponsert vom Schützenverein), Wanderungen oder den Oldie-Karneval.

Quelle: Wir für uns in Oberveischede e.V.

Spendenaktion für Franzi zeigt eindrucksvoll die Bereitschaft zu helfen

Ein herausragendes Projekt von Wir für uns ist die Spendenaktion für Franziska Korte. Die damals 18-jährige Schülerin war nach einem Rückenmarksinfarkt 2022 vollständig gelähmt. Der Vereinsvorstand hat Hilfe angeboten und ist von anderen engagierten Familien in Oberveischede zu der Idee einer Spendenaktion angeregt worden, woraufhin eine unfassbare Welle der Solidarität im Ort und weit darüber hinaus ins Rollen geriet. Innerhalb von wenigen Tagen kam die gewaltige Summe von 70.000 Euro zusammen, bis Ende 2023 waren es knapp 157.000 Euro, inklusive einer privaten Ponyversteigerung, die allein rund 45.000 Euro einbrachte. Von den Spenden konnte bereits ein rollstuhltauglicher Transporter angeschafft sowie Rehamaßnahmen in einer Spezialklinik finanziert werden.

Die großartige Aktion hat gezeigt, wie schnell jeder Einzelne von jetzt auf gleich auf Hilfe angewiesen sein kann, und wie unglaublich toll es ist, wenn eine ganze Dorfgemeinschaft zusammenhält und sich engagiert.

„Für viele ist es schwieriger, Hilfe anzunehmen, als selbst jemandem zu helfen“, so Meinolf Kühr, Vorsitzender des Vereins. „Vor allem älteren Menschen fällt es oft schwer, nach Hilfe zu fragen. Dabei helfen wir ganz niederschwellig und die Anfragen werden selbstverständlich vertraulich behandelt.“

Hast du etwas Zeit für uns? Dann sei dabei – Ehrenamt lohnt sich

Aus den anfänglich 30 Mitgliedern sind heute über 70 geworden, es könnten jedoch gerne noch mehr werden, um den Verein finanziell abzusichern, vor allem aber, um die praktische Umsetzung auch zukünftig gewährleisten zu können. Wer dem Verein seine Wertschätzung entgegenbringen möchte, aber keine Zeit hat, sich aktiv zu beteiligen, kann den Verein auch als passives Mitglied unterstützen.

„Zurzeit liegt das Durchschnittsalter etwa bei sechzig Jahren. Wir im Vorstand machen uns Gedanken, wie es in ein paar Jahren weitergehen soll“, so Meinolf Kühr. „Wir bekommen so viel Zuspruch von allen Seiten, wie toll das ist, was wir leisten – aber die Hürde, aktiv mitzumachen, scheint für viele doch sehr hoch zu sein. Ich kann nur appellieren, sich für die Gemeinschaft zu engagieren, Ehrenamt lohnt sich – für den, der Hilfe bekommt genauso wie für den, der seine Zeit gibt. Denn mehr ist es nicht, nur ein bisschen Zeit.“



Weitere Infos:

Meinolf Kühr: Tel.: 02722/656956 oder 0175/5840789

E-Mail: info@wfu-oberveischede.de

www.wfu-oberveischede.de

Spenden sind auch möglich unter: wfu Oberveischede, DE87 4625 0049 0000 1730 21 Sparkasse Olpe, Stichwort: „Hilfe für Franzi“