„Wir erfüllen Kindern ihren Traum vom Reiten.“

Heinemann‘s Hof in Kickenbach

„Wir freuen uns, wenn wir auf unserem Hof glückliche Kinder sehen. Wenn es den Kindern und ihren Eltern gutgeht, sind auch wir rundum zufrieden.“ Die Worte kommen von Herzen. Zusammen mit Opa Peter und Oma Hilde, Ehemann Hubertus und den Kindern Annika und Hendrik sorgt Karin Heinemann dafür, dass Gäste unbeschwerte Tage auf Heinemanns Hof in Kickenbach verbringen können.

Neben der B236 von Altenhundem kommend in Richtung Schmallenberg liegt der Ferienhof am Ortseingang von Kickenbach auf der linken Seite. Dort, wo das Lennetal sich öffnet entdeckt man den Hof inmitten der Pferdeweiden auf einer Anhöhe. Von dort aus haben die Gäste einen wunderschönen Blick auf das Rothaargebirge.

Die Reitanlage

Karin, die damals als „Pferdemädchen“ zu Heinemann‘s Hof kam und schließlich Hubertus heiratete, erklärt: „Im Laufe der Zeit ist unser Ferienhof immer mehr gewachsen. Momentan können wir unseren Gästen zwölf individuell gestaltete und rauchfreie Ferienwohnungen anbieten. Das Herzstück ist die Reitanlage mit Stall und Reithalle aus dem Jahr 1986. 2003 ist unser Hofcafé gebaut worden. Oma Hildes Apfelkuchen ist dort ein Renner. Auf zwei Etagen bietet das Café den Gästen 80 Sitzplätze, bei schönem Wetter unter freiem Himmel. Der Bauernhof betreibt außerdem Land- und Forstwirtschaft, besitzt unter anderem Grünland für die Fütterung der vielen Tiere. Hubertus und Hendrik kümmern sich um die Holzwirtschaft, meine Tochter Annika um die Reitschule und das Hofcafé. Ich bin eine stolze Mutter.“

Quelle: Fact-Werbeagentur, Lennestadt

Reiten ist das zentrale Thema an Heinemanns Hof. Die Ställe für die acht Ponys und die drei größeren Pferde sind direkt am Hof und von den meisten Ferienwohnungen aus schnell zu erreichen. Meistens sind die Ferienkinder von morgen bis abends im Stall oder in der Reithalle. Dort betreibt Anna mit ihrem Team die Reitschule. Das Team hat durch Lehrgänge und Fortbildungen einiges an Erfahrung in Sachen Unterricht vorzuweisen – sowohl praktisch als auch theoretisch. Der Ferienhof bietet ein kinderfreundliches Programm rund um die Ponys für Kinder ab vier Jahren. Dabei gibt es Reitunterricht für Anfänger und Fortgeschrittene in der eigenen Reithalle. Besonders beliebt bei den Kleinen sind die geführten Ponyspaziergänge und Ausritte.

Karin Heinemann: „Viele unserer Ferienkinder haben hier mit dem Reiten begonnen und möchten jedes Jahr gerne wieder hierherkommen. Wir beobachten, dass Gäste, die hier als Kinder reiten gelernt haben, nach zehn oder fünfzehn Jahren mit ihren eigenen Kindern zurückkommen. Auch die bekommen dann bei uns ihre erste Reitstunde und sind begeistert. Und so wiederholt sich die Geschichte.“

Sicherheit wird großgeschrieben

Wie bei allen Mitgliedern des Schmallenberger Kinderland e.V. wird auch in Kickenbach die Sicherheit der Gäste großgeschrieben. Der Ferienhof hat die Pferde und Ponys für die Reitschulte sorgfältig ausgewählt: Die internationale Besetzung aus Irland, Ungarn, Polen und Portugal ist nicht nur liebenswert, sondern auch für Kinder bestens geeignet. Bei der Pferdepflege und beim Reiten werden die Kinder beaufsichtigt und angeleitet, wie sie korrekt mit den Tieren umgehen. Auch die Eltern helfen am Anfang und führen die Ponys in der Reithalle und im Wald.

Auf dem Hof lebt eine bunte Mischung aus Tieren: Außer den Pferden und Ponys werden auch Hunde und Katzen, Hasen, Meerschweinchen, Enten, Hühner, Ziegen und kleine Schweine gehalten.

Quelle: Fact-Werbeagentur, Lennestadt

Karin Heinemann: „Wir bieten unseren großen und kleinen Gästen eine Kombination aus Sport und Erholung – und das inmitten der schönen Natur des Lennetals. Die Gäste kommen aus dem Rheinland und Ruhrgebiet, aber auch aus den Niederlanden hierher. Zwischen 60 und 70 Prozent sind es Stammgäste, aber das bedeutet nicht, dass wir uns nicht der Herausforderung stellen, neue Gäste zu gewinnen. Es geht darum, die Kinder zu begeistern. Das Schmallenberger Kinderland hat uns mithilfe von Seminaren, angeleitet von Erlebnispädagogen, auf ganz neue Ideen gebracht. An diesen arbeiten wir ständig und wir sind froh, dass die 26 Ferienhöfe so gut zusammenarbeiten.“