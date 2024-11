Von der Ruhrquelle bis in den Pott: Tödliche Naschereien in 24 Kurzkrimis verpackt

Sie haben es schon wieder getan! Pünktlich zu Weihnachten – eigentlich der besinnlichsten Zeit des Jahres – haben die Autorinnen Astrid Plötner aus Unna und Anke Kemper aus Freienohl viel kriminelle Energie freigesetzt. Eingebettet in ein Ambiente aus duftenden Tannenzweigen, herrlichen Weihnachtsdekorationen und genussvollen oder auch feierlichen Momenten wird vom Ruhrpott bis ins Sauerland gemeuchelt, getrickst und betrogen.

Nach dem großen Erfolg ihres ersten mörderischen Adventskalenders mit Rezepten unter dem Titel »Köstlich killt der Weihnachtsmann« folgt hier also nun Teil zwei »Meuchelei in der Weihnachtsbäckerei«.

„Wir bringen Abwechslung auf den Tisch!“ Deshalb halten sich die Rezepte mit selbst gefertigten Zeichnungen, die im jeweiligen Krimi manchmal eine Haupt- manchmal auch nur eine Nebenrolle spielen, dieses Mal vorrangig an süße Naschereien aus der Weihnachtsbäckerei.

Die 24 spannenden und verzwickten Storys könnten unterschiedlicher nicht sein. In einigen wurde ein besonderes Augenmerk auf außergewöhnliche Tatorte gelegt. So geht die literarische Reise in einen Escape-Room, in den Signal-Iduna-Park, in eine Schokoladenmanufaktur, in den Zirkus, in ein B&B und in den Kletterwald, um nur einige zu nennen.

Zum Buch: Meuchelei in der Weihnachtsbäckerei (Gmeiner Verlag, Meßkirch)

Advent in Ruhrpott und Sauerland mit 24 Türchen voll krimineller Energien. So eskaliert im Dortmunder Stadion eine Familienfeier beim Adventssingen. Während Frau Rose in Eslohe den Verdacht hat, dass ihr Mann sie loswerden will, betrügt eine Witwe am Möhnesee mit dem Schneeballsystem. Der Grinch interessiert sich für die Fröndenberger Sparkasse, und in Unna endet ein Zirkusbesuch tödlich. Nicht zuletzt setzt die Briloner Bestsellerautorin einen perfiden Plan im Escape-Room in die Tat um. Auf jeden Krimi folgt ein Rezept – köstlich und völlig ungiftig!

Das Buch ist ab 09.10. im Handel erhältlich.

Die Premierenlesung findet am 24.10. um 19 Uhr in der Lippe Buchhandlung im Lippezentrum, Münsterstraße 1c in 44534 Lünen statt.

Weitere Lesetermine im Sauerland und Ruhrgebiet findet Ihr auf den Webseiten der Autorinnen:

www.kempers-art.de und www.astrid-ploetner.de