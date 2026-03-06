„Wir bieten Zukunft!“

Zwölf Nachwuchskräfte starten bei der Volksbank Sauerland durch

Starker Jahrgang, starke Leistung, starke Perspektive: Zwölf Auszubildende des Jahrgangs 2023 haben ihre Ausbildung bei der Volksbank Sauerland erfolgreich abgeschlossen – darunter zweimal mit der Bestnote „sehr gut“. Die mündlichen Abschlussprüfungen fanden im Januar an verschiedenen Standorten statt.

„Wir sind stolz auf einen außergewöhnlich engagierten und leistungsstarken Ausbildungsjahrgang. Das bestätigt, dass unsere Ausbildungsstruktur und ihre kontinuierliche Weiterentwicklung funktionieren“, betont Personalvorstand Michael Reitz bei der feierlichen Zeugnisübergabe. Gemeinsam mit Vorstandskollegen Michael Griese überreichte er die Abschlusszeugnisse im Rahmen einer Feierstunde mit anschließendem gemeinsamen Essen.

Alle zwölf Nachwuchskräfte wurden unbefristet übernommen: Mara-Sophie Schmidt, (Kirchhundem), Henning Padt, (Saalhausen), Helena Vormweg (Grevenbrück), Torben Haase (Arnsberg), Yura Manukyan (Arnsberg), Luka Großmann (Finnentrop), Roman Breimann (Meschede), Julia Koschel (Grevenbrück), Eric Irmler (Schmallenberg), Leonardo Morina (Arnsberg), Marten Schelle (Grevenbrück), Stacy Jaufmann (Arnsberg). Nach zweieinhalb Jahren Ausbildung starten sie nun – individuell nach Fähigkeiten und Interessen – in unterschiedliche Bereiche des Hauses. Neben klassischen Vertriebsaufgaben als Service- und Kundenberaterinnen und -berater verstärken einige Absolventinnen und Absolventen auch Einheiten mit digitalem Kundenkontakt, etwa das BusinessCenter oder das KundenDialogCenter.

„Unsere Ausbildung ist modern, digital und zukunftsweisend – und bleibt eines unserer wichtigsten Personalinstrumente. Wer selbst ausbildet, investiert gezielt in die Zukunft der eigenen Bank“, so Reitz weiter.

Die Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann zählt weiterhin zu den anspruchsvollsten und abwechslungsreichsten Berufseinstiegen. Neben dem Durchlaufen aller Bankabteilungen gehört auch Projektmanagement fest zum Programm. Der schulische Teil findet am genossenschaftlichen Berufskolleg in Münster statt, das sich auf die Ausbildung von Volksbank-Auszubildenden spezialisiert hat.

Begleitet wurden die Nachwuchskräfte während ihrer Ausbildungszeit von Luisa Iarossi und Elke Schnier, die künftig auch die weitere Personalentwicklung der jungen Mitarbeitenden betreuen werden. „Getreu unserem Leitsatz ‚Wir bieten Zukunft!‘ geben wir unseren Eigengewächsen eine klare Perspektive – fachlich wie persönlich“, unterstreicht Michael Griese. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihnen die Zukunft unserer Volksbank aktiv zu gestalten.“

Für den Ausbildungsstart 2026 sind bereits alle Plätze vergeben. Bewerbungen für 2027 sind ab sofort online möglich – sowohl für die klassische Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d) als auch für das Duale Studium BWL.