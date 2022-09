Tolle Nachtfrequenz des kinder-jugend-& kulturhauses in Kooperation mit der Ballettschule Pitzinna-Lupberger und dem Fotografen Gerrit Cramer



Unter dem Motto „wir betanzen die Stadt“ beteiligten sich knapp 20 Jugendliche an der Fotoaktion im urbanen Raum auf Einladung des kinder-jugend-& kulturhauses Finnentrop in Kooperation mit der Ballettschule Pitzinna- Lupberger und dem Fotografen Gerrit Cramer. Nachdem vor 2 Jahren die Breakdancer des kjkHauses die Ballettschule zum gegenseitigen Trainieren besucht hatten ging es letztes Jahr zu einer Aktion an einen „lost place“, in eine Industriebrache in Rothemühle. Dieses Jahr wurde die Stadt Olpe betanzt: Breakdance und Ballett im Weierhohl, auf einer Brücke über die Olpe, an der Olper Stadtmauer, am Bücherschrank, am Zebrastreifen mit Regenschirm, im Bushäuschen, auf dem Parkdeck des Parkhauses oder in einer Buchhandlung. Die Kids hatten einen tollen Tag und viel Spaß, die Stadt mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten und zu präsentieren. Die Bilder sprechen sicher für sich. Weitere Infos zum kjkHaus unter fon 02721-50748 und www.kinderjugendkulturhaus.de

Quelle: Gerrit Cramer

Quelle: Gerrit Cramer

Fast 100 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen beteiligten sich 2022 an der nachtfrequenz22. Alle waren froh, nach den harten Zeiten endlich wieder live aus dem Vollen schöpfen zu können. Von Jugendlichen für Jugendliche − das ist die Idee der nachtfrequenz. »Jugendkultur braucht Orte, an denen sie sich ausbreiten und stattfinden kann« betont Josefine Paul, die neue Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration in NRW, die das deutschlandweit einzigartige Groß-Event unterstützt.

Ein Dank geht an das LKJ für die Organisation und Unterstützung, an den Kreis Olpe für die finanzielle Unterstützung und an alle Kids, die sich mit uns auf dieses Experiment eingelassen und mit soviel Neugierde mitgemacht haben.

Info: nachtfrequenz22 − Nacht der Jugendkultur ist ein Gemeinschaftsprojekt, das zum 13. Mal stattfindet.

Veranstalterin Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit NRW e.V., Wittener Strasse 3, 44149 Dortmund

Förderer Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen aus Mitteln des Kinder- und Jugendförderplans Nordrhein-Westfalen.