„Wir arbeiten an der hochspannenden Energieversorgung von morgen.“

GEISE Elektrotechnik in Marsberg

Elektrizitätsverteilungs- und schalteinrichtungen von GEISE gewährleisten die sichere und zuverlässige Versorgung von Industrie- und Handelsunternehmen sowie sowohl Haushalten als auch Krankenhäusern mit Strom, insbesondere auch aus erneuerbaren Energien.

Abteilungsleiter Fertigung Niederspannungsschaltanlagen, Daniel Müller (Elektromeister), vor „seinem“ Produkt.

„Mein Großvater hat das Wechselstromnetz in unserem Heimatort mit aufgebaut“, berichtet Nachfolger Andreas Geise nicht ganz ohne Stolz in der Stimme. Wilhelm Geise († 2013) hat den zuerst kleinen, lokal im Sauerland agierenden Elektroinstallationsbetrieb nach seiner Meisterprüfung im Jahr 1957 in Westheim gegründet. Nach der Umfirmierung mit gleichzeitigem Eintritt der Söhne, Matthias und Stefan, in die Geschäftsführung sowie Umzug ins Industriegebiet „Unterm Ohmberg“ in Marsberg, Mitte der 80er Jahre, hat man das Tätigkeitsfeld mehr und mehr von der Vor-Ort-Montage hin zur Herstellung von fabrikfertigen Elektroanlagen verlagert. So werden heute kompakte und begehbare Transformatorenstationen für die Anbindung von Photovoltaik- und Biogasanlagen sowie sowohl Industrie- und Handelsunternehmen als auch Ortsnetze auf Niederspannungsebene an Verteilnetze auf Mittelspannungsebene hergestellt und deutschlandweit geliefert. Mit den von ihnen ebenfalls gefertigten Niederspannungsschaltanlagen und Installationsverteilern ist GEISE nicht nur in Industrie und Handel, sondern auch in über 100 Kliniken allein in Nordrhein-Westfalen vertreten und hat sich damit einen Namen gemacht. Dabei wird zunehmend digitale Technik eingesetzt, um den Herausforderungen, welche die Energiewende an das Netz stellt, möglichst ohne teuren Leitungsausbau zu begegnen. Denn die für die Zukunft unseres Planeten unabdingbare Ausschöpfung von erneuerbaren Energien gefährdet leider aufgrund ihrer Volatilität, insbesondere von Sonne und Wind, die Stabilität unserer Stromversorgung.

Christopher Brinkmann (Elektromeister) und Marvin Tatay (Auszubildender) bei der Prüfung eines Niederspannungsgerüstverteilers.

Der mittelständische Familienbetrieb beschäftigt heute 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Wenn unsere Anlagen nicht sicher und zuverlässig funktionieren, wird es schnell teuer und würde im schlimmsten Fall sogar Menschenleben kosten. Deshalb ist Sorgfalt für uns das höchste Gebot“, so Andreas Geise. Aus diesem Grund werden nur Festangestellte und nahezu ausnahmslos Facharbeiter/-innen – Gesellen, Meister, Techniker und Ingenieure – unbefristet eingestellt. Die Rahmenbedingungen und das Betriebsklima stimmen. „Werte wie Verbundenheit, Verantwortung und Vertrauen sowie nachhaltiges, generationsübergreifendes Denken stehen bei uns als Familienunternehmen hoch im Kurs.“ Da in der recht tiefen Wertschöpfungskette auch die überwiegend eigens entwickelten Gehäuse der Produkte selbst hergestellt werden, finden sich unter den Beschäftigten nicht nur Elektroniker/-innen, sondern auch Metallbauer. Bei der Personalgewinnung ist die Ausbildung mit zurzeit zehn Auszubildenden eine tragende Säule. Andreas Geise selbst hat Elektrotechnik studiert und mit dem Master abgeschlossen. „Es ist die wohl spannendste, aber auch eine der anspruchsvollsten technischen Disziplinen.“ Seine Begeisterung und Leidenschaft für das Fach möchte er wie seine Kollegen gern auf andere übertragen. Die Mehrheit der Mitarbeiter hat ihre Ausbildung im Betrieb absolviert, viele davon halten seit Jahrzehnten die Treue. „Das Unternehmen sind vor allem die Mitarbeiter – ihnen ist ein maßgeblicher Teil unseres Erfolges zuzuschreiben.“

Matthias, Stefan und Andreas Geise planen den Neubau ihres Werks in Westheim.

Bei der elektrischen Energieversorgung handelt es sich um eine recht konventionelle Branche, welche durch die Energiewende beflügelt wird. Deshalb blickt Familie Geise positiv in die Zukunft und hält trotz der Corona-Pandemie an seinen Expansionsplänen fest. So soll im nächsten Jahr ein neues, noch moderneres Werk im Heimatort Westheim entstehen und im folgenden Jahr der komplette Betrieb verlagert werden. Mehr Informationen folgen unter: www.geise.de

GEISE Elektrotechnik GmbH

Unterm Ohmberg 18

34431 Marsberg

Telefon: 02992 9734-0

E-Mail: info@geise.de