Wintersport: Schneezauber und Loipenglück

Dann schlägt die große Stunde für alle Schnee-Fans, die auch in der kalten Jahreszeit aktiv draußen unterwegs sein möchten. Der Steig und seine Umgebung zeigen sich nun von ihrer vielseitigen Winterseite und beweisen, dass die Region ein erstklassiges Ganzjahresziel für Outdoor-Begeisterte ist.



Wer die winterliche Stille besonders intensiv erleben möchte, findet sie abseits der großen Zentren auf den gespurten Loipen und Winterwanderwegen rund um den Rothaarsteig. Im gleichmäßigen Rhythmus des Langlaufs oder beim Schneeschuhgehen durch tief verschneite Wälder erschließt sich die Landschaft in ihrer ruhigsten Form. Auch geräumte Wege für Winterwanderer bieten die Möglichkeit, die verschneiten Höhenzüge im eigenen Tempo zu entdecken und die klare Winterluft zu genießen.



In den schneesicheren Hochlagen rund um Winterberg und Neuastenberg wartet anschließend ein lebendiges Wintersportangebot. Alpin-Skifahrer und Snowboarder finden in den modern ausgestatteten Skigebieten perfekt präparierte Pisten für jedes fahrerische Niveau. Dank der guten Erreichbarkeit aus den umliegenden Ballungsräumen eignet sich die Region ideal für spontane Tagesausflüge oder sportliche Winterwochenenden. Ein besonderes Highlight sind die Flutlicht-Pisten, die den Skispaß bis in die Abendstunden verlängern.



Nach den Stunden im Schnee laden urige Skihütten und Gasthöfe entlang der Strecken zur Einkehr ein. Bei heißen Getränken und regionalen Spezialitäten lässt sich der Wintertag in entspannter Atmosphäre ausklingen – mitten in der verschneiten Kulisse des Rothaargebirges.

Loipen-Tipp: Rothaar-Arena in den Hochlagen