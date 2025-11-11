Wintersport in Farbe – Margret Jakobi stellt im Hotel Oversum aus

Heimische Künstlerin feiert Vernissage am 23. November 2025 / Eisskulptur-Arbeiten des Künstlers Joachim Knorra aus Hallenberg bereichern Eröffnung

Wenn Kunst und Wintersport aufeinandertreffen, entsteht in Winterberg etwas ganz Besonderes: Ab dem 23. November 2025 zeigt die Künstlerin Margret Jakobi im Hotel Oversum ihre neue Ausstellung „Wintersport“. Die Vernissage beginnt um 11 Uhr mit einem Grußwort des Geschäftsführers der Winterberg Touristik und Wirtschaft, Winfried Borgmann. Margret Jakobi widmet sich seit vielen Jahren der gegenständlichen Malerei und ist für ihre atmosphärischen Ölgemälde bekannt, die stets Bewegung und Gefühl miteinander verbinden. Ihre Arbeiten waren in diversen Ausstellungen zu sehen und spiegeln ein tiefes Verständnis für Körper, Raum und Rhythmus wider. Mit der Serie „Wintersport“ richtet die Künstlerin ihren Blick auf Disziplinen, die in Winterberg zu Hause sind: zum Beispiel Skeleton, Rodeln, Bob sowie Eindrücke des Wintersports.

Ihre Leinwände zeigen Athleten in voller Konzentration, eingefangen im Moment des Gleitens, des Aufbruchs, der Entscheidung. Leuchtende, kontrastreiche Farben treffen auf klare Linien und erzeugen eine fast filmische Dynamik – wie eingefrorene Bewegung in Öl. „Mich fasziniert die Verbindung von Kraft und Stille im Wintersport. Jede Disziplin erzählt ihre eigene Geschichte – vom Mut, vom Fokus, von der Balance zwischen Technik und Emotion“, beschreibt Margret Jakobi ihre künstlerische Motivation.



Kunst trifft Eis

Zur Eröffnung wird der renommierte Eiskünstler Joachim Knorra live eine Skulptur aus Eisblöcken erschaffen – thematisch passend zur Ausstellung. Der Künstler ist bekannt für seine präzise Handwerkskunst und poetischen Formen, die das Flüchtige des Materials mit bleibender Wirkung vereinen. Seine Kunstwerke waren bereits auf zahlreichen Events und Festivals in Deutschland und Europa zu sehen. Weitere Informationen: www.ekjk.de.



Kunstgenuss zur Wintersaison

„Die Ausstellung verbindet zwei Markenzeichen Winterbergs – Kunst und Wintersport – auf eine faszinierende Weise. Sie zeigt, wie Bewegung, Leidenschaft und Kreativität zusammenfinden können“, so Winfried Borgmann. Die Werke von Margret Jakobi werden in den öffentlichen Galeriebereichen des Hotels Oversum Winterberg präsentiert und sind während der gesamten Wintermonate 2025/26 zu sehen. Besucherinnen und Besucher können die Ausstellung täglich besuchen – der Eintritt ist frei. Mit dieser Kooperation zwischen Hotel, Künstlerin und WTW entsteht ein weiterer kultureller Akzent zum Saisonauftakt der Wintersaison. Winterberg zeigt damit einmal mehr, dass hier nicht nur sportliche Leistung, sondern auch künstlerische Ausdruckskraft zu Hause ist.

Die Vernissage im Überblick: