Wintersport im Sauerland: die schönsten Spots

Das Sauerland wird oft als das Herz des Wintersports in Nordrhein-Westfalen bezeichnet. Abseits von den alpinen Hochburgen in den Alpen findet man hier eine beeindruckende Vielfalt an Wintersportmöglichkeiten. Im folgenden Artikel schauen wir uns einige der schönsten Wintersport-Spots an, die diese Region zu bieten hat.

Winterberg-Neuastenberg: Ein Wintersport-Juwel im Sauerland

Im Skidorf Winterberg-Neuastenberg am Kahlen Asten genießen Wintersportbegeisterte ihr Vergnügen in Höhenlagen zwischen 610 und 730 Metern. Eine Besonderheit des Skigebiets Neuastenberg ist seine Lage direkt oberhalb der Pisten. Das lockt viele Skifahrer und Snowboarder an, die bequem direkt vom Parkplatz aus ins Skivergnügen starten können.



Zehn Lifte sorgen dafür, dass man rasch wieder den Berg hinaufkommt. Von den insgesamt acht Kilometern Piste sind fünf Kilometer besonders für Anfänger geeignet, während zwei Kilometer als mittelschwer und ein Kilometer als anspruchsvoll eingestuft werden. Die Skiregion begeistert mit 16 verschiedenen Abfahrten auf einer Gesamtfläche von 300.000 Quadratmetern. Die längste Abfahrt zeigt sich am Osthang und misst über einen Kilometer. Mit der Panorama-Sesselbahn gelangen Wintersportler schnell wieder zum Startpunkt. Der Heini-Pape-Hang ist besonders bei Einsteigern beliebt, während das Kanonenrohr sich für fortgeschrittene Skifahrer eignet und der Steilhang erfahrene Wintersportler herausfordert.

Skiliftkarussell Winterberg: Vielfalt auf der Piste

Dieses Skigebiet steht nicht nur in den Top 10 der größten Skigebiete Deutschlands, sondern gehört auch zu den drei familienfreundlichsten. Zwischen 630 und 820 Metern Höhe gelegen, genießen Wintersportler hier von Dezember bis März Schneeverhältnisse mit Tiefen zwischen 53 und 67 Zentimetern. Das Skiliftkarussell Winterberg ist hervorragend mit dem eigenen Auto zu erreichen und bietet bequemen Zugang zu den Pisten. Für diejenigen, die kein eigenes Fahrzeug besitzen, besteht die Möglichkeit, in Dortmund ein Auto zu mieten. Somit steht einem unvergesslichen Wintersporterlebnis nichts im Wege.



Die 27,5 Pistenkilometer teilen sich auf in 34 Abfahrten:



– 14 Kilometer sind für Einsteiger

– 12 Kilometer für Fortgeschrittene

– 1,5 Kilometer stellen eine Herausforderung für Ski-Experten dar



Ein Highlight stellt der 500 Meter lange Slalomhang dar, der mit seinen 170 Metern Höhenunterschied als eine der anspruchsvollsten Pisten nördlich der Alpen gilt. Im Gegensatz dazu bietet die Bremberg-Büre mit 1,6 Kilometern und 169 Höhenmetern die längste, gemächliche Abfahrt. Der Bereich rund um den Herrlohkopf und Bremberg ist ideal für Anfänger, die hier auf großzügigen, übersichtlichen Pisten erste Schwünge üben können.



Besonders für die Kleinen gibt es am Herrlohkopf ein 10.000 Quadratmeter großes Kinderareal, ausgestattet mit Tippi-Zelt, bunten Figuren und einem Zauberteppich. Für jene, die bereits sicherer auf den Skiern stehen, bietet der Poppenberg rot markierte Pisten, die zum Carven einladen. Abgerundet wird das Erlebnis durch eine Bobbahn, die zusätzliche Abfahrtsspaß garantiert.

Willingen-Ettelsberg: Das Wintersport-Highlight im Sauerland

Mit seinen neun Liften und insgesamt 16 Pistenkilometern bietet das Skigebiet Willingen-Ettelsberg eine reiche Auswahl für Wintersportbegeisterte. Über den Ort Willingen gelangt man schnell und einfach zu den umliegenden Bergpisten von Ritzhagen, Hoppernkopf und Ettelsberg.



Die Pisten präsentieren sich vorwiegend als leicht bis mittelschwer, was sie besonders familienfreundlich macht. 7 Kilometer sind für Anfänger reserviert, während 9 Kilometer eine mittlere Herausforderung bieten. Zudem stehen spezielle Übungsbereiche für junge Skifahrer bereit. Sollte der Schnee einmal knapp sein, garantieren Beschneiungsanlagen auf etwa der Hälfte der Pisten stets guten Skispaß. Nicht zu vergessen ist, dass die Region auch als Austragungsort des Skisprung-Weltcups bekannt ist.