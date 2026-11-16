Ab dem ersten Adventswochenende laufen zwei Lifte – ein kleiner Auftakt für alle, die nicht länger warten wollen

Für alle, die seit Monaten auf den ersten Skitag hinfiebern, steht der Termin: Ab dem 27. November laufen im Skiliftkarussell Winterberg zwei Lifte. Ein bewusst kleines Angebot – aber genug, um die Ski aus dem Keller zu holen und endlich wieder loszufahren. Weitere Lifte sollen so bald wie möglich folgen. Denn auch die anderen Skigebiete der Wintersport-Arena Sauerland bereiten sich auf den Winter vor und starten, sobald das Wetter es zulässt – mit einigen Neuheiten im Gepäck.

So sieht der Auftakt aus

Los geht es im Skiliftkarussell Winterberg am Rauhen Busch und am Poppenberg. Die Lifte dort sind ab dem 27. November täglich in Betrieb. Die Betreiber arbeiten daran, beide Bereiche über die Abfahrt Büre-Herrloh miteinander zu verbinden – wann das gelingt, steht noch nicht fest. Wie schnell das Angebot danach wächst, entscheidet das Wetter: Sobald die Temperaturen deutlich unter den Gefrierpunkt sinken, laufen die klassischen Beschneiungsanlagen, und weitere Pisten in der Region kommen hinzu. Bleibt es milder, sollen zum dritten Adventswochenende zumindest einige weitere Lifte in Winterberg folgen. Auf bis zu sechs Pistenkilometer kann das Angebot dort unabhängig von der Außentemperatur wachsen.

Klassische Beschneiung: Ohne Frost geht es nicht

Die klassische Beschneiung nutzt die Kälte der Umgebung. Erst wenn das Thermometer lange genug deutlich unter null sinkt, können die Anlagen aus klarem Wasser Schnee erzeugen. Auch ergiebiger Schneefall bringt das Angebot voran. Rund 30 Zentimeter Schnee braucht eine Piste, damit sie gut befahrbar ist.

Allwetter-Schneeerzeuger: gezielt und begrenzt

Damit das kleine Angebot zum ersten Adventswochenende steht, laufen seit knapp zwei Wochen an einigen Pisten im Skiliftkarussell Winterberg Allwetter-Schneeerzeuger. Sie stellen den Schnee in einem geschlossenen System her, unabhängig von der Außentemperatur. Zunächst lagert er auf Depots, erst kurz vor dem Start wird er auf der Piste ausgebracht und präpariert. Dieser Schnee hat eine gröbere Struktur und ist besonders beständig. Eingesetzt wird die Technik nur, wenn klassische Beschneiung nicht möglich ist. Sie ist eine Ergänzung für wenige Pisten, insgesamt geht es um höchstens sechs Pistenkilometer. Alle übrigen der 84 Pisten mit Beschneiungsanlage in der Wintersport-Arena Sauerland werden wie bisher mit Schneilanzen und Propellergeräten (Schneekanonen) beschneit. Insgesamt gibt es in der Region über 100 Pisten.

Langläufer warten auf Naturschnee

Auf den Loipen geht es erst los, wenn der Schnee vom Himmel fällt. Etwa 20 Zentimeter Naturschnee brauchen die Loipenbetreiber, um die ersten Strecken für den klassischen Stil und das Skating zu spuren. Sofern die Temperaturen es zu lassen, will Skilanglaufzentrum Westfeld mit seiner Beschneiung genug Schnee aufbauen, um möglichst in der Weihnachtszeit zu starten.

Darauf können sich Wintersportler freuen

Einen mittleren einstelligen Millionenbetrag haben die Betreiber in dieser Saison investiert, ein großer Teil davon ist in die Schneesicherheit geflossen. Im Skiliftkarussell Winterberg wurden die Pumpstationen am Poppenberg und im Rauhen Busch umgebaut, und mit der leichten Waldabfahrt 5c am Poppenberg kommt eine weitere klassisch beschneite Piste dazu. Im Skigebiet Willingen, im Skiliftkarussell Winterberg und im Skigebiet Bödefeld-Hunau ersetzen an vielen Stellen effizientere Schneeerzeuger ältere Modelle.

Für die bestmögliche Pistenpflege schaffen die Betreiber immer wieder neue Pistenwalzen an. Im Skiliftkarussell Winterberg sind zur beginnenden Saison gleich sechs neue angerollt. An der Hunau leuchtet eine neue Flutlichtanlage entlang des großen Liftes. Auch rund um den Skitag tut sich etwas: Skischulen, Hütten und Verleihe haben vielerorts investiert. Und am Sternrodt in Olsberg-Bruchhausen sorgt ein neuer Mobilfunkmast für besseren Empfang im Telekom-Netz.

Strom vom eigenen Windrad

An der Schneewittchen-Bergstation dreht sich jetzt ein kleines Windrad – das erste auf einer Liftstation in der Wintersport-Arena Sauerland. Die Anlage leistet 6,5 Kilowatt und soll im Jahr etwa 7.500 bis 10.000 Kilowattstunden liefern. Sie ergänzt, was die Skigebiete seit Jahren tun: Skigebiete in Willingen und Winterberg beziehen ausschließlich Ökostrom, betreiben Photovoltaikanlagen und die Pistenwalzen fahren mit dem Kraftstoff HVO100, der in Winterberg auch für das Spuren von Loipen genutzt wird.

Neuer Besitzer setzt auf Nachwuchsförderung

Der Sahnehang am Kahlen Asten hat einen neuen Betreiber. Die Liftbetreiberfamilie Klante aus Winterberg hat das traditionsreiche Skigebiet übernommen. Sie will den Sahnehang weiterentwickeln und knüpft an das frühere Konzept an. Die leichte und hoch gelegene Piste soll vor allem für Familien, Kinder und Schulklassen noch attraktiver werden.

Winterberger Skigebiete wachsen zusammen

Nach einer Saison Probezeit ist es beschlossen: Die Winterberger Skigebiete wachsen dauerhaft unter der Dachmarke Skiliftkarussell Winterberg zusammen. Dazu gehören neben dem Stammgebiet rund um Winterberg auch die bisher eigenständigen Gebiete in Neuastenberg und Altastenberg. Mit einem Ticket stehen bis zu 46 Lifte offen.

Was der Skitag kostet

Gestiegene Lohn- und Energiekosten führen zu moderaten Preiserhöhungen. In kleineren Skigebieten fahren Erwachsene trotzdem für weniger als 30 Euro einen ganzen Tag, Kinder für unter 20 Euro. Das Tagesticket für das Skiliftkarussell Winterberg kostet 53 Euro für Erwachsene und 30 Euro für Kinder. Mit der Wintersport-Arena Card lassen sich bis zu 66 Pistenkilometer in Willingen, Winterberg und Schmallenberg-Bödefeld kombinieren: drei Tage für 136 Euro (Kinder 77 Euro), bis zu sieben Tage für 247 Euro (Kinder 141 Euro). Wer viele Wochenenden auf der Piste verbringt, fährt mit der Saisonkarte günstig: Sie kostet 430 Euro für Erwachsene und 255 Euro für Kinder, das sind 50 beziehungsweise 70 Euro weniger als im Winter 2024/25. Weitere Informationen: www.wintersport-arena.de