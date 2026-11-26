Das Novemberende bringt tiefwinterliche Kälte: Seit der Nacht zum Montag laufen in vielen Skigebieten der Wintersport-Arena Sauerland die Beschneiungsanlagen. Für alle, die es nicht mehr abwarten können, öffnet das Skiliftkarussell Winterberg am Freitag, 27. November, ein kleines Angebot mit zwei, wahrscheinlich drei Skiliften. Samstag und Sonntag können Gäste an der Ruhrquelle rodeln. Die meisten anderen Skigebiete nutzen die Kälte zunächst, um Schneevorräte anzulegen – damit zu den Weihnachtsferien das Angebot stimmt.

Auftakt am Rauhen Busch und am Poppenberg

Los geht es im Skiliftkarussell Winterberg mit mindestens zwei Skiliften am Rauhen Busch und am Poppenberg. Die Betreiber arbeiten intensiv daran, eine dritte Piste als Verbindung zwischen beiden Bereichen herzurichten – und vorsichtig gesagt sieht es gut aus. Ab Freitag sind die Anlagen täglich von 9 bis 16.30 Uhr in Betrieb, zunächst noch ohne Flutlicht. An der Ruhrquelle ist Samstag und Sonntag die Rodelpiste präpariert und das Transportband läuft. Die Skilifte im Skiliftkarussell laufen täglich, der Rodellift an der Ruhrquelle ist nur am Wochenende geöffnet.

Kälte und trockene Luft: beste Bedingungen für die Beschneiung

In den ersten Nächten lagen die Temperaturen noch im Grenzbereich, seitdem arbeiten die Anlagen von Tag zu Tag effektiver. Inzwischen ist es frostig kalt und die Luft trocken – nahezu ideal für die Schneeproduktion. An der Zahl der geöffneten Pisten ändert das vorerst wenig. Die meisten Betreiber produzieren den Schnee zunächst auf Depots, um gut gerüstet in die Weihnachtsferien zu gehen. Sie sind die erste Hochsaison des Winters, und dann soll das Angebot stimmen.

Die Wetterberichte melden ein trockenes, frostig kaltes Wochenende, sodass die Anlagen sogar tagsüber effektiv Schnee erzeugen können. Für die meisten Betreiber ist es deshalb wirtschaftlicher, die Kälte konsequent für die Schneeproduktion zu nutzen. Da bei voller Produktion kein Skibetrieb möglich ist, öffnen voraussichtlich keine weiteren Pisten. An den geöffneten Pisten laufen die Anlagen gedrosselt.

Start in den meisten Skigebieten Mitte Dezember

Die meisten Skigebiete wollen Mitte Dezember öffnen, sofern bis dahin genug Schnee liegt. Die kommende Woche wird etwas milder, bleibt aber trocken. Das ist günstig, denn bei trockener Luft geht selbst bei leichten Plusgraden kaum Schnee verloren. Möglicherweise ergibt sich sogar noch ein weiteres Schneifenster.

Allwetter-Schneeerzeuger: eine Ergänzung für wenige Pisten

Um den Saisonauftakt sicherzustellen, laufen im Skiliftkarussell seit gut zwei Wochen in zwei Bereichen Allwetter-Schneeerzeuger. Sie stellen Schnee in einem geschlossenen System her, unabhängig von der Außentemperatur, und kommen nur zum Einsatz, wenn klassische Beschneiung nicht möglich ist. Die Technik ist auf höchstens sechs Pistenkilometer begrenzt. Alle übrigen der 84 Pisten mit Beschneiungsanlage in der Wintersport-Arena Sauerland werden wie bisher mit Schneilanzen und Propellergeräten beschneit.

Weitere Informationen: www.wintersport-arena.de