Winterbergerin Leni Honekamp siegt im Massenstart

Der 6. Deutschlandpokal im Biathlon wurde aufgrund von Schneemangel kurzfristig vom 21.-23.02.2025 in der SPARKASSEN-ARENA in Altenberg ausgetragen.

Die Sauerländerin Leni Honekamp sorgte hier für einen herausragenden Erfolg. Die Nachwuchsbiathletin vom SK Winterberg gewann am Samstag den Massenstart in ihrer Altersklasse 17w mit einem beeindruckenden Vorsprung von fast 55 Sekunden. Nachdem Leni beim ersten Schießen zwei Fehler verzeichnete, zeigte sie Nervenstärke und blieb bei den folgenden drei Schießeinlagen fehlerfrei. Den so gewonnenen Vorsprung ließ sie sich in der letzten Runde nicht nehmen und sicherte sich den 1. Platz.

Auch ihre Teamkollegen konnten mit starken Leistungen überzeugen: Lucia Harbecke erreichte in der AK 16w einen hervorragenden 8. Platz und Sönke Weyer (AK16m) belegte Rang 12.Der Wettkampf wurde am Sonntag mit dem Sprint fortgesetzt. Hier platzierte sich Leni Honekamp mit Platz 6 wieder unter den Besten. Lucia Harbecke und Sönke Weyer beendeten den Wettkampf jeweils auf Platz 13.Für die WSV Nachwuchssportler, die alle für den SK Winterberg starteten, war es ein erfolgreiches Wochenende.Nun findet der 7. und letzte Deutschlandpokal der Saison 24/25 vom 06.-09.März 2025 am Arber im Bayrischen Wald statt. Gleichzeitig wird dieser Wettkampf als Alpencup ausgetragen, bei dem sich die Winterberger Biathleten international messen können.Bild: Leni Honekamp