Winterberger Wanderwege erneut als barrierefrei ausgezeichnet

Zwei beliebte Wanderrouten in Winterberg haben erneut das bundesweite Zertifikat „Reisen für Alle“ erhalten: Der Schmantelrundweg und die Hillbachseerunde sind mit dem Kennzeichen „Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“ ausgezeichnet worden. Damit können sich Wanderbegeisterte mit Mobilitätseinschränkungen auf verlässliche und detaillierte Informationen über die Beschaffenheit der Wege verlassen.

Transparenz schafft Planungssicherheit

Das bundesweite Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“ steht für einheitliche Qualitätskriterien und transparente Informationen zur Barrierefreiheit touristischer Angebote in Deutschland. Anders als pauschale Aussagen liefert die Zertifizierung konkrete Angaben zu Maßen, Wegbeschaffenheit und vorhandenen Hilfen. Menschen mit Seh- oder Hörbehinderungen, Mobilitätseinschränkungen oder kognitiven Beeinträchtigungen können so individuell einschätzen, ob ein Angebot für sie geeignet ist.

„Die erneute Zertifizierung zeigt, dass wir in Winterberg konsequent auf Inklusion und Barrierefreiheit setzen“, erklärt Michaela Grötecke, Tourismusreferentin der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH. „Unsere Gäste erhalten verlässliche Informationen, die ihnen echte Planungssicherheit geben – das ist uns sehr wichtig.“

Detaillierte Informationen online abrufbar

Alle relevanten Daten zu den beiden zertifizierten Wanderwegen sind auf der Internetseite von „Reisen für Alle“ hinterlegt. Interessierte finden dort genaue Angaben zu Wegebreiten, Steigungen, Untergrund und weiteren wichtigen Details. So können Menschen mit eingeschränkter Mobilität vor ihrem Besuch verlässlich prüfen, ob die Routen für sie erlebbar sind.

Weitere barrierefreie Angebote in Winterberg

Neben dem Schmantelrundweg und der Hillebachseerunde wurden in Winterberg bereits weitere touristische Angebote im Rahmen von „Reisen für Alle“ erfasst und bewertet: das Schwimmbad Winterberg, das Adventure Golf Winterberg sowie die Tourist-Information Winterberg. Die beliebte Tourismus-Destination baut damit ihr Profil als barrierefreies Reiseziel kontinuierlich aus. Weitere Informationen zu den zertifizierten Angeboten sind unter www.reisen-fuer-alle.de verfügbar.