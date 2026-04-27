Winterberger Musiksommer 2026

Zwanzig Konzerte von Mai bis September

Der Aktiv- und Vitalpark und der Marktplatz werden in diesem Sommer wieder zur Bühne: Die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW) präsentiert gemeinsam mit dem Verkehrsverein Winterberg den Musiksommer 2026 mit rund 20 Konzerten zwischen dem 3. Mai und dem 13. September. Sonntag für Sonntag – und bei einigen Terminen auch samstags – erwartet Gäste und Einheimische ein kostenloses Open-Air-Programm mit einer großen musikalischen Bandbreite: Volksmusik, Blasmusik, Rock, Pop, Soul, A-cappella und mehr.

Auftakt im Mai – und gleich mit neuen Gesichtern

Den Einstand macht am 3. Mai Mr. Soulman im Aktiv- und Vitalpark – ein Alleinunterhalter mit einem Querüber aus Rock, Pop, Jazz, Soul und Schlager. Bereits eine Woche später spielen die Alphorn-Echo-Sauerland auf dem Marktplatz, wo sie auch das Winterberger Stadterlebnis musikalisch bereichern. Neu dabei in diesem Jahr sind gleich mehrere Acts: „Altes Blech“, eine Egerländer Gruppe mit zwölf Musikern, die aus dem Musikverein Oberkichen hervorgegangen ist, feiert am 17. Mai ihren Einstand. Am 31. Mai folgt „Compact Live“ – eine Party- und Coverband aus dem Sauerland, die mit Rock, Pop, Neuer Deutscher Welle und aktuellen Hits für Stimmung sorgt.

Ukulelen, Jagdhörner und Königliche Fanfare aus Belgien

Im Juni und Juli ist die Vielfalt besonders groß. Am 14. Juni treten die „Kurstadt Ukuladys“ auf – sechs Musikerinnen, die seit 2021 auf Bühnen stehen und mit Ukulele, Bass-Ukulele, Banjo, Geige und Kazoo ein breites Repertoire von Gypsy Swing über Beatles bis hin zu aktuellem Pop spielen. Ihr Motto: „Mit Leib und Seele – Ukulele.“

Ein echtes Highlight steht am 9. August an: Die Königliche Fanfare „Het Werk der Toekomst“ aus Belgien gastiert auf Konzertreise im Aktiv- und Vitalpark. Unter der Leitung von Dirigent Arne Adrianssens bringt das Ensemble mit 45 Musikerinnen und Musikern traditionelle und moderne Fanfarenmusik – ein seltenes Klangerlebnis unter freiem Himmel.

A-cappella-Pop und mächtige Posaunen zum Sommerausklang

Ende Juni sorgt „Abgestimmt e.V.“ für einen besonderen Abend: Der A-cappella-Chor aus dem Sauerland singt – ganz ohne Instrumente – von Ed Sheeran bis Coldplay, von Volksliedern bis Up-Tempo-Pop, drei- bis fünfstimmig und auswendig. Später im Sommer setzen die Jagdhornbläsergruppe Diemelsee Rhenegge (23. August) und der Posaunenchor Bromskirchen mit rund 30 Musikern (30. August) glänzende Akzente. Den Abschluss bildet am 13. September Akustik-Musiker Michael Rosenkranz mit Rock, Pop und Oldies.

„Der Musiksommer ist eines der beliebtesten Angebote des Jahres – kostenlos, draussen und für alle. Wir freuen uns besonders, in diesem Jahr einige neue Ensembles begrüßen zu dürfen, die das Programm noch bunter und persönlicher machen“, sagt Marius Tampier, Eventmanager bei der WTW.

Übersicht ausgewählter Termine Musiksommer 2026

03.05.2026 – Mr. Soulman (Rock, Soul, Pop, Jazz), Aktiv- und Vitalpark, 15:00 Uhr

09.05.2026 – Alphorn-Echo-Sauerland, Marktplatz, 12:00 Uhr

10.05.2026 – Hasley Musikanten, Marktplatz, 11:00 Uhr

17.05.2026 – Altes Blech (Egerländer), Aktiv- und Vitalpark, 15:00 Uhr

24.05.2026 – Freddy Albers – Hommage an Freddy Quinn & Hans Albers, Aktiv- und Vitalpark, 15:00 Uhr

31.05.2026 – Compact Live (Coverband), Aktiv- und Vitalpark, 15:00 Uhr

07.06.2026 – Crossover Live Trio (Rock & Oldies), Aktiv- und Vitalpark, 15:00 Uhr

14.06.2026 – Kurstadt Ukuladys, Aktiv- und Vitalpark, 15:00 Uhr

28.06.2026 – Abgestimmt e.V. (A-cappella-Pop), Aktiv- und Vitalpark, 15:00 Uhr

05.07.2026 – Freddy Albers – Oldie-Show, Aktiv- und Vitalpark, 15:00 Uhr

12.07.2026 – Kur- und Knappenkapelle Fredeburg, Aktiv- und Vitalpark, 15:00 Uhr

19.07.2026 – Hallenberger Wirtshaus Musikanten, Aktiv- und Vitalpark, 15:00 Uhr

26.07.2026 – Elspe Power – Karl-Theo Klein, Aktiv- und Vitalpark, 15:00 Uhr

02.08.2026 – Alphorn-Echo-Sauerland, Aktiv- und Vitalpark, 15:00 Uhr

09.08.2026 – Königliche Fanfare „Het Werk der Toekomst“ (Belgien), Aktiv- und Vitalpark, 15:00 Uhr

23.08.2026 – Jagdhornbläsergruppe Diemelsee Rhenegge, Aktiv- und Vitalpark, 15:00 Uhr

30.08.2026 – Posaunenchor Bromskirchen, Aktiv- und Vitalpark, 15:00 Uhr

06.09.2026 – Hallenberger Wirtshaus Musikanten, Aktiv- und Vitalpark, 15:00 Uhr

13.09.2026 – Akustik Musik – Michael Rosenkranz, Aktiv- und Vitalpark, 15:00 Uhr

Alle Konzerte sind kostenlos und ohne Anmeldung zugänglich. Weitere Informationen unter www.winterberg.de.