Winterberger Musiksommer 2025 startet mit rockigen Oldies

Der Wonnemonat Mai ist da und pünktlich lockt die Sonne nach draußen! Höchste Zeit also, auch im Jahr 2025 den bei Einheimischen und Gästen beliebten Musiksommer einzuläuten. Und gleich der Auftakt am 4. Mai verspricht ein besonders Erlebnis zu werden. Mit dem „Trio Crossover“ gastiert ein außergewöhnliches Ensemble in Winterberg, dass mit rockigen Oldies beim vom Verkehrsverein Winterberg gemeinsam mit der Winterberg Touristik und Wirtschaft (WTW) organisierten Musiksommer-Auftakt direkt zum Mitsingen einlädt.

Eine Woche später, am 11. Mai, präsentiert „Mr. Soulman“ Swing, Soul, Rock, Pop, Jazz, Schlager und Oldies. Beginn aller Musiksommer-Veranstaltungen ist um 15 Uhr an der Musikmuschel im Aktiv- und Vitalpark Winterberg. Einzige Ausnahme der Auftritt des „Alpenechos Sauerland“ am 1. Juni um 12.30 Uhr auf dem Winterberger Marktplatz an der Unteren Pforte. Pausiert wird lediglich am Winterberger Jubiläums-Schützenfest sowie während der Winterberger Kirmes.

Vielfältiges, musikalisches Portfolio

Der Auftritt des „Trios Crossover“ ist der Startschuss für eine ganze Reihe an stimmungsvollen Konzerten, die sich durch den gesamten Sommer ziehen und wie immer kostenfrei zu genießen sind. „Wir freuen uns sehr, unseren Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gästen wieder zum Musiksommer einladen zu dürfen. Die Besucher dürfen sich erneut auf ein vielfältiges musikalisches Portfolio im Herzen Winterbergs freuen. Alphornbläser sind genauso dabei wie Blasmusiker, Alleinunterhalter wie Freddy Albers oder Mr. Soulman und kleine Bands. So kommen sicher alle Musikgeschmäcker auf ihre Kosten“, sagt Marius Tampier, Eventmanager der WTW.

Altbekannte und neue Musikgruppen im Programm

Das Musiksommer-Publikum darf sich also sowohl auf altbekannte Musikgruppen freuen als auch auf Gastspiele neuer Gruppen, die zum ersten Mal in Winterberg auftreten. Mit dabei sind neben dem „Trio Crossover“, „Folkes Stimme“, dem Alphornecho Sauerland, Freddy Albers und Mr. Soulman auch folgende Gruppen: Rothaarsteig Alphornsolisten, Kur- und Knappenkapelle Fredeburg, Hallenberger Wirtshausmusikanten, Mixed Harmony Maastricht, Harmonie St. Geradus Heerlen, Singing Circle, Akustik Duo M&M, Elspe Power mit Alleinunterhalter Karl-Theo Klein, Jagdhornbläser Brilon, Posaunenchor Bromskirchen und das Jagdhornbläsercorps Diemelsee-Rhenegge.

„Wir haben Anmeldungen aus dem ganzen Sauerland und aus den Niederlanden. Es freut uns besonders, dass auch Gastmusiker aus unserem Nachbarland Winterberg besuchen und ihre Musik mit uns teilen. Dies zeigt die Attraktivität des Musiksommers“, erklärt Marius Tampier. Darüber hinaus werde das Sparkassen Open Air mit den drei Konzerten im Sommer Ende Juli und Anfang August den Musiksommer musikalisch ergänzen. Es wird also ein klangvoller Sommer in Winterberg.

Die Termine zum Winterberger Musiksommer 2025:

04.05.25

Trio Crossover

Kurpark

15:00 Uhr

11.05.25

Mr. Soulman – Rock, Soul, Pop Jazz und Swing

Kurpark

15:00 Uhr

18.05.25

Rothaarsteig Alphornsolisten

Kurpark

15:00 Uhr

25.05.25

Kur- und Knappenkapelle Fredeburg

Kurpark

15:00 Uhr

01.06.25

Alphornecho Sauerland

Marktplatz

12:30 Uhr

01.06.25

Hallenberger Wirtshausmusikanten

Kurpark

15:00 Uhr

07.06.25

Mixed Harmony Maastricht

Kurpark

15:00 Uhr

08.06.25

Harmonie St. Geradus Heerlen

Kurpark

15:00 Uhr

09.06.25

Freddy Albers – Hommage an Freddy Quinn & Hans Albers

Kurpark

15:00 Uhr

15.06.25

Jubiläumsschützenfest Winterberg



22.06.25

Singing Circle

Kurpark

15:00 Uhr

29.06.25

Trio Crossover

Kurpark

15:00 Uhr

06.07.25

Akustik Duo M&M

Kurpark

15:00 Uhr

13.07.25

Mr. Soulman – Rock, Soul, Pop Jazz und Swing

Kurpark

15:00 Uhr

20.07.25

Elspe Power – Musik für schöne Stunden mit Alleinunterhalter Karl-Theo Klein

Kurpark

15:00 Uhr

27.07.25

Rothaarsteig Alphornsolisten

Kurpark

15:00 Uhr

03.08.25

Freddy Albers – Viva Las Vegas

Kurpark

15:00 Uhr

10.08.25

Jagdhornbläser Brilon

Kurpark

15:00 Uhr

17.08.25

Kirmes Winterberg



24.08.25

Posaunenchor Bromskirchen

Kurpark

15:00 Uhr

31.08.25

Jagdhornbläsercorps Diemelsee-Rhenegge

Kurpark

15:00 Uhr

07.09.25

Folkes Stimme

Kurpark

15:00 Uhr

14.09.25

Mr. Soulman – Rock, Soul, Pop Jazz und Swing

Kurpark

15:00 Uhr