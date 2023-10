Winterberger leben Tourismus

Zahlen, Daten, Fakten. Unter dieser Überschrift zog heute die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH eine Zwischenbilanz 2023 und gab einen Ausblick auf das kommende Jahr 2024. Urlaub in der Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg ist für viele Menschen allererste Wahl! Dies zeigen die Gäste- und Übernachtungszahlen 2022 und 2023, die der Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW), Winfried Borgmann, sowie Tourismusförderin Michaela Grötecke im Rahmen eines Bilanz-Pressegesprächs im „Schneewittchenhaus“ Am Waltenberg in Winterberg vorgstellten. Bis einschließlich Juli verzeichnete die Ferienwelt bereits 685.461 Übernachtungen. Dies ist eine leichte Steigerung im Vergleich zum Vorjahres-Zeitraum mit 631.929 Übernachtungen. Auch bei den Gästeankünften ist eine positive Tendenz zu beobachten. Bis Juli 2023 sind 207.778 Gäste in die Ferienwelt gereist, 2022 waren es im Vergleich 197.580 Gäste. Insbesondere im Winter 2023 war die sauerländische Tourismus-Destination stark gefragt.

„Wir sind mit den Zahlen sehr zufrieden, ruhen uns aber nicht darauf aus!“

Die erfreuliche Entwicklung nach dem enormen Rückgängen bei Gästezahlen und Übernachtungen in der Coronazeit, war der Tourismusförderin Michaela Götecke und WTW-Geschäftsführer Winfried Borgmann deutlich anzumerken. „Wir sind mit den Zahlen sehr zufrieden, ruhen uns aber nicht darauf aus. Zeigen sie doch, dass wir in den Jahren nach Corona offensichtlich ein attraktives Gesamtangebot auf die Beine gestellt haben und die Gäste gerne nach Winterberg kommen. Dafür gebührt auch der heimischen Wirtschaft und insbesondere der Tourismus-Branche ein großer Dank. Die Unternehmen haben stetig in das Angebot investiert, sodass die Ferienwelt ganzjährig sehr gut aufgestellt ist“, so das Fazit der beiden Tourismusexperten. Insgesamt sei das Zusammenspiel von WTW, den Leistungsträgern und den vielen, vielen Ehrenamtlichen ein wichtiger Eckpfeiler für den touristischen Erfolg der Ferienwelt. „Diese positive Zusammenhalt, die gute, offene sowie faire und ergebnisorientierte Kommunikation untereinander und die kurzen Wege für alle Beteiligten sind die starke Basis für eine stetige Entwicklung, von der letztlich wir alle und die Gäste profitieren“, so Michaela Grötecke. Das bestätigte ebenso Andreas Klante als Vertreter der privaten Unternehmen rund um Winterberg, die für alle Jahreszeiten und nicht nur für den Winter das erstklassige Sport- und Freizeitangebot auf höchstem Niveau für Gäste und Einheimische bereithalten und stetig weiter entwickeln. Klante: „Wir wollen Winterberg als Produkt weiter aufhellen und noch bekannter und beliebter machen.“

Zwischenbilanz und Ausblick. von links nach rechts: Andreas Klante, Wlnfried Borgmann und Michaela Grötecke

Für die neue Tourismusförderin, die nun seit 100 Tagen im Amt ist, steht fest, dass sich der Tourismus nach wie vor noch von den Corona-Maßnahmen erhole. „Die Reiselust ist groß. Neben der bekannt großen Nachfrage aus den Niederlanden sehen wir auch, dass immer mehr Gäste aus Dänemark und Belgien zu uns kommen. Wir beobachten allerdings auch, dass die Nachfrage für Ferien im Ausland ebenfalls steigt.“ Zudem sei der Trend zu immer kurzfristigeren Buchungen ungebrochen. „Die Gäste schauen genau, wie wird das Wetter und was hat die Destination dann jeweils zu bieten. Darauf müssen wir uns auch in Zukunft einstellen. Wir haben wie bereits erwähnt eine sehr gute Infrastruktur in der Tourismusbranche insgesamt. Die gilt es aber regelmäßig zu prüfen und zu optimieren. Da sind wir uns alle einig und ziehen an einem Strang“, sagte Michaela Grötecke. Die aktuellen Zahlen sprechen diesbezüglich eine deutliche Sprache. Der Winter war aufgrund der Witterung im Jahr 2023 deutlich stärker als im Vorjahr. Umgekehrt stehen die Monate Juni und Juli im Jahresvergleich mit einem leichten Minus in den Büchern.

Starkes Team und Dank an ehrenamtliche Helferinnen und Helfer

Ein wichtiger Baustein im touristischen Konzept spielen Events und sportliche Großveranstaltungen. In diesem Bereich setzt die Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg regelmäßig Ausrufezeichen. Sei es das „iXS Dirt Masters“-Bikefestival am Erlebnisberg Kappe, der Snowboard-Weltcup sowie die Weltcups im Eiskanal der Veltins-EisArena. Dazu zählen auch kulturelle Highlights wie das Sparkassen Open Air, der Musiksommer, die Brauerei-Führungen in Hallenberg, Wander-Events, diverse Führungen, Themen- und Regionalmärkte, die „Offene Tanzfläche“, das Kinderfest sowie außergewöhnliche Ereignisse wie die Host Town-Gastgeberrolle für die Special Olympics 2023. Besonders hervorzuheben sind die Radsport-Glanzlichter Deutschland Tour 2023 und das Finale der Rad-Bundesliga , die Sauerland-Rundfahrt. „Mit diesen hochkarätigen Veranstaltungen erzeugen wir natürlich medial eine große Aufmerksamkeit. Unsere Erfahrung ist, dass sowohl Gäste als auch Einheimische diese Events stark nachfragen und gerne besuchen. Sei es im Rahmen eines Urlaubs, bei einem Tagesausflug oder als willkommene Abwechslung für unsere Bürgerinnen und Bürger“, sagte WTW-Eventmanager Marius Tampier.

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf das in den Jahren stetig gewachsene Engagement. Auch zu loben ist das Zusammenspiel der WTW sowie des Stadtmarketingvereins Winterberg mit seinen Dörfern und einem großen Team aus ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Die investieren regelmäßig viel Zeit, um hervorragende Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. „Ohne diese großartige Unterstützung wäre so ein Event-Kalender alleine nicht zu stemmen. Sei es im kulturellen, sportlichen und in den anderen Bereichen. Seien es ganze Vereine, die helfen, oder Einzelpersonen. Für dieses Engagement möchten wir hier an dieser Stelle ausdrücklich Danke sagen. Dieses Team aus haupt- und ehrenamtlichen Mitstreitern ist insgesamt ein großartiges Plus bei der Entwicklung unserer Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg“, betonte Winfried Borgmann.

Bob-WM, Snowboard-Weltcup … – Hochkarätige Events auch im Jahr 2024

Mit Blick auf das kommende Jahr ist das unter #teamwinterberg auftretende Team auch 2024 wieder gefragt. Einige hochkarätige Events stehen auf dem Programm. Herausragend dabei wird die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaft vom 19. Februar bis 03. März 2024 in der Veltins-EisArena sein. Die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH hat die Vermarktung dieses Sportereignisses übernommen und arbeitet mit Hochdruck daran, diese WM wie schon 2015 zu einem besonderen Ereignis zu machen. „Neben Spitzensport auf höchstem Niveau wollen wir mit dem Rahmenprogramm am Eiskanal sowie auf dem Winterberger Marktplatz, unter anderem mit den Medaillen-Zeremonien sowie der Eröffnungs- und Abschlussfeier wieder Maßstäbe setzen. An sieben Renntagen dürfen sich Sportfans auf Mono- und Zweierbob der Damen, Zweier- und Viererbob der Herren sowie Skeleton Damen und Herren freuen“, berichtet Michaela Grötecke. Alle Infos zur WM gibt es im Internet auf der Seite www.bob-skeleton-wm.de.

Darüber hinaus wird der bei Fans und TV-Zuschauern gleichermaßen beliebte Snowboard-Weltcup im kommenden Jahr vom 8. bis 10. März wieder Station am Poppenberg in Winterberg machen. „Allein diese beiden Veranstaltungen garantieren uns durch die TV-Übertragungen jede Menge mediale Aufmerksamkeit national wie international. Wir freuen uns auf die besten Sportlerinnen und Sportler der Welt und hoffen auf viele Sportfans direkt am Eiskanal beziehungsweise der Piste sowie an den TV-Geräten“, so Marius Tampier. Neben dem spektakulären Wintersport wird es 2024 weitere attraktive Events geben: das iXS Dirt Master am Erlebnisberg Kappe, das Winterberger Stadterlebnis und die Sauerland-Rundfahrt.

Zertifikate, Maskottchen, Magazine und mehr…

Um die positive Entwicklung der Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg weiter zu fördern wird hinter den Kulissen von WTW, Stadtmarketingverein sowie der Wirtschaftsförderung hart gearbeitet. Dazu zählt eine stetige Qualitäts-Kontrolle, die sich widerspiegelt in zahlreichen Zertifikaten wie TourCert-Siegel als „Nachhaltige Tourismus-Destination“ sowie das Zertifikat „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“. Erst kürzlich wurde das Projekt „Trekkingplätze“ mit drei Standorten im Stadtgebiet Winterberg abgeschlossen. Mit „Waldtraut“ verfügt die Ferienwelt Winterbrerg jetzt über ein neues und vor allem süßes Maskottchen, um besonders die jungen Gäste anzusprechen und zu begeistern. „Erfolgreich umgesetzt zur Gäste-Akquise wurden in diesem Jahr auch spezielle Printprodukte wie das Familien- und das Wandermagazin. Damit gehen wir neue Wege, flankiert von einem neuen Webauftritt sowie einer Winterberg App, die beide zurzeit gestaltet werden“, so Winfried Borgmann. Und auch die Messeauftritte zählen nach Corona wieder zum Marketing-Portfolio.

Erfolgreiche Premiere des neuen Winter-Imagefilms

Nicht zuletzt wiesen Winfried Borgmann, Michaela Grötecke sowie Marius Tampier mit ein wenig Stolz und großer Begeisterung auf den neuen Winter-Imagefilm der Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg hin. „Dieser Film hat erst am vergangenen Sonntag eine tolle Premiere gefeiert und wird auf allen Social Media-Kanälen sowie auf winterberg.de ab sofort richtig Lust machen auf Winter-Urlaub bei uns in der Ferienwelt“, ist sich das Trio einig. Zu sehen ist der Film unter anderem bei Youtube unter dem Link www.winterberg-erleben.de.