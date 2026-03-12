Winterberger Innenstadt wird spielerisch belebt

Seit Anfang der Woche sorgen drei bunte Bodenbeklebungen für frischen Wind in der Winterberger Innenstadt: Ein Irrgarten am Marktplatz, ein Hüpfekästchen bei Pfiffikus und ein Wanderspiel bei Zeitlos laden Kinder und Familien zum Spielen und Verweilen ein. Der Stadtmarketingverein Winterberg mit seinen Dörfern hat die Spielelemente über das Zentrenmanagement installieren lassen und macht damit einen weiteren Schritt zur familienfreundlicheren Gestaltung der Einkaufswelt.

Individuelle Lösungen für lebendige Ortskerne

Für die Umsetzung arbeitet der Stadtmarketingverein mit der Firma Asphaltaluminium zusammen, die individuelle Bodenfolien zur schnellen Gestaltung von Kinderhüpfspielen und Spielbereichen entwickelt hat. Die robusten Beklebungen sind perfekt für Innenstädte geeignet und verwandeln graue Flächen in farbenfrohe Spielorte. „Wir freuen uns sehr, dass die Winterberger Innenstadt und damit auch die Einkaufswelt Winterberg lebendiger gestaltet wird und damit familienfreundlicher wird“, erklärt Nicole Müller, Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins Winterberg.

Weitere Spielgeräte bereits in Planung

Doch die drei Bodenspiele sind erst der Anfang. Weitere Spielgeräte für die Innenstadt sind bereits in Planung: Eine Rutsche in Form einer Schanze, Federwippen als Bob und Snowboard, ein Motorikelement mit dem Verlauf der Bobbahn sowie ein Sommermotiv mit Maskottchen Waldi sollen folgen. Hier arbeitet der Verein mit der Firma Westfalia zusammen, die den Zuschlag über eine beschränkte Ausschreibung erhalten hat. „Die neuen Spielelemente sind ein wichtiger Baustein für eine attraktive und zukunftsfähige Innenstadt. Winterberg wird so nicht nur für Wintersportler, sondern ganzjährig für Familien noch interessanter“, betont Bürgermeister Michael Beckmann.

Landesförderung macht Transformation möglich

Die Umsetzung der Maßnahmen wird durch das Landesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren Nordrhein-Westfalen“, ein Förderangebot des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW ermöglicht. Das Förderprogramm unterstützt Kommunen dabei, ihre Ortskerne lebendiger, attraktiver und zukunftsfähiger zu gestalten. In Winterberg fließen die Mittel sowohl in das professionelle Zentrenmanagement als auch in konkrete Gestaltungselemente zur Verbesserung der

Innenstadtqualität, wie die neuen Spielangebote, sowie in einen Anmietfonds zur Belebung leerstehender Ladenlokale in der Innenstadt. Die drei Bodenspiele sind ab sofort nutzbar und laden bereits jetzt kleine und große Besucher zum Entdecken der Winterberger Innenstadt ein.