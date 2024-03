Winterberger Bobpilotin Laura Nolte gewinnt Gesamtweltcup

Lake Placid (pst). Die Bob -Pilotin Laura Nolte vom BSC Winterberg krönte ihre Saison mit dem Gesamtsieg im Weltcup im Zweierbob und der kombinierten Wertung von Zweier- und Monobob. Dafür reichte Platz drei im abschließenden Zweierbob-Rennen in Lake Placid mit Anschieberin Claudia Schüßler (MSC Magdeburg).

Auf allen drei deutschen Frauenbobs beim finalen Weltcup in Lake Placid waren Athletinnen des Nordrhein-Westfälischen Bob- und Schlittensportverbandes. Souveräne Siegerinnen wurden Kim Kalicki (TuS Eintracht Wiesbaden) und Leonie Fiebig (BSC Winterberg) mit einem Vorsprung von 0,81 Sekunden vor der Britin Adele Nicoll. Knappe vier Hundertstel dahinter landeten Nolte / Schüßler. Weitere vier Hundertstel danach wurde der dritte deutsche Bob mit Lisa Buckwitz (BRC Thüringen) und Lauryn Siebert (BSC Winterberg) Vierter. Dementsprechend zufrieden war der aus Winterberg stammende Bundestrainer René Spies. Er erklärte: „Insgesamt war das heute ein tolles Ergebnis und eine tolle Saison unserer Mädels. Wir fahren sehr zufrieden aus Lake Placid nach Hause.“

Leonie Fiebig sagte: „Ich bin unglaublich stolz auf Kim, dass sie nach den letzten beiden Tagen zwei solche Läufe hier heruntergezimmert hat. Wir wussten gar nicht, ob wir an den Start gehen können. Jetzt bin ich einfach unglaublich erleichtert, dass wir Off-Season haben und dass wir das letzte Rennen hatten. Jetzt geht es weiter nach Florida. Let’s go to the beach!“

Quelle: IBSF / Ken Childs Kim Kalicki (rechts) und Leonie Fiebig (BSC Winterberg) freuen sich über ihren 1. Platz im finalen Weltcup in Lake Placid. – Foto: IBSF / Ken Childs

Bei den Männern zeigte Francesco Friedrich (BSC Sachsen Oberbärenburg) auch im Viererbob erneut seine herausragende Klasse. Mit den Anschiebern Thorsten Margis (SV Halle), dem Bochumer Matthias Sommer (BSC Winterberg) und Felix Straub (BSC Sachsen Oberbärenburg) sicherte sich der Dominator der vergangenen Jahre den Sieg in Lake Placid und abermals den Gewinn im Gesamtweltcup. Wie so oft in diesem Winter folgten bei den Männern die anderen beiden deutschen Bobs mit den Piloten Johannes Lochner (BC Stuttgart Solitude) und Adam Ammour (BRC Thüringen) auf den Rängen zwei und drei. Es wurde nur der erste Lauf gewertet, weil nach dem Sturz des Letten stürzte Emils Cipulis in Kurve 8 im zweiten Durchgang das Rennen abgebrochen wurde.

Bildunterschrift 1: Laura Nolte durfte drei Kristallkugeln aus Lake Placid mitnehmen, Platz drei in der Gesamtwertung im Monobob und jeweils die Große in Gold für den Gewinn im Gesamtweltcup Zweierbob und der kombinierten Wertung. Foto: Geovanna Soler / BSD

