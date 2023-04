Winterberg rüstet Bundesstützpunkt auf

Mehr Top-Athleten sollen im Sauerland entdeckt und gehalten werden.

In Winterberg steht die Ampel auf Grün. Seit dem Beschluss, die ursprünglich von der Bundesinnenministerin Faeser (SPD) angepeilte Schließung des Bundesstützpunktes Ski Willingen/Winterberg wieder rückgängig zu machen, laufen die Planungen, den Bundesstützpunkt noch leistungsfähiger zu gestalten, auf Hochtouren.



So kamen jetzt Spitzenvertreter des Hessischen-, Westdeutschen- und Deutschen Skiverbandes sowie des Landessportbundes mit Vertretern der Staatskanzlei NRW und des hessischen Sportministeriums zusammen, um Ziele zu definieren und positive Strukturen zu schaffen. Das ambitionierte Ziel: In acht Jahren sollten bei den Olympischen Spielen auch Teilnehmer aus der Kaderschmiede des Bundesstützpunktes stammen. Denn in Winterberg und Willingen sind eine ganz Reihe an guten Sportlern entdeckt und aufgebaut worden, die heute dem Stützpunkt nicht mehr zugerechnet werden. „Wir müssen jetzt die Strukturen schaffen, die diese Situation nicht mehr aufkommen lassen können“, nennt Bürgermeister Michael Beckmann, der an dem jüngsten Gespräch mit den Verbänden und der Politik teilgenommen hat, das Ziel zur langfristigen Qualitätssicherung.



Das einzige Argument für Standort und Nachhaltigkeit sei der talentierte Sportler. „Wenn wir den Blick nach vorne richten wollen, müssen wir schon bei der Talentsichtung die Struktur verändern und Strukturen entwickeln, die dem Leistungssport förderlicher sind“, nennt er ein Kriterium, das noch mehr die Leistung in den Vordergrund stellt als bisher. Die Talentsichtung findet im Umfeld des Bundesstützpunktes hauptsächlich in den Schulen statt. Michael Beckmann nennt das Umfeld Winterbergs die „Talentschmiede des Wintersports in Nordrhein-Westfalen“. Ohne die Eltern der Schüler könnten viele Wettkämpfe oder Trainingslager allerdings kaum stattfinden. Nicole Honekamp aus Züschen ist als Mutter mit derselben Begeisterung bei Training und Wettkampf dabei wie die sportliche Tochter selbst. „Nachwuchs- und Jugendarbeit beschäftigen viele Eltern genauso wie die betroffenen Sportler“, sagt sie. Sie sieht in den Wettkämpfen und den sportbegeisterten Zuschauern auch eine „Wertschätzung gegenüber Winterberg, von der Medienresonanz mal ganz zu schweigen“.



Schließlich beherbergt Winterberg schon die Bundesstützpunkte für die erfolgreichen Kufen-Sportarten. „Schnee gibt es in Nordrhein-Westfalen meist nur in der Höhe und bedeutet ‚ein rares Erlebnis‘. Die damit verbundenen Sportarten sind Image-Faktoren und werfen ein Licht auf die Region“, weiß Michael Beckmann die Vorzüge zu schätzen.



Winterberg dürfte eines der wenigen Sport- und Urlaubszentren sein, das sowohl im Winter als auch im Sommer neben dem Tourismus Leistungssportler beherbergt und ausbildet. So wird zum Beispiel der Leistungsstützpunkt Rad hier weiter ausgebaut. „Das dürfte eher selten sein, eine Häufung so vieler Sportarten an einem Stützpunkt vorzufinden“, darf Michael Beckmann zu Recht stolz darauf sein, Sport und Tourismus in Winterberg zu allen Jahreszeiten erfolgreich zusammenzuführen.