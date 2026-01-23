Winterberg landet auf Platz 2 im Social-Media-Ranking



Hohe Sichtbarkeit bei Instagram und Co. – Reiseveranstalter Fit Reisen veröffentlicht Analyse zu deutschen Kleinstädten

Die Ferienregion Winterberg gehört zu den beliebtesten Kleinstädten Deutschlands in den sozialen Medien. Im aktuellen Ranking des Reiseveranstalters Fit Reisen, der auf Wellness- und Gesundheitsreisen spezialisiert ist, belegt die Stadt einen hervorragenden zweiten Platz. Für die Analyse nahm der Veranstalter 985 deutsche Kleinstädte unter die Lupe und wertete deren Sichtbarkeit auf Plattformen wie Instagram, TikTok und YouTube aus.

Aktivurlaub und Naturkulisse überzeugen online

Dass Winterberg im Ranking so weit vorne landet, ist kein Zufall. Die Analyse von Fit Reisen bescheinigt der Stadt eine besonders starke Präsenz auf Instagram, wo über 346.000 Beiträge unter dem Hashtag #winterberg zu finden sind. Die Auswertung hebt hervor, dass vor allem die Kombination aus Aktivurlaub und Naturkulisse für eine hohe digitale Reichweite sorgt. Motive von Skipisten, weiten Panorama-Aussichten, Wanderwegen und Mountainbike-Strecken prägen das Bild und liefern ganzjährig attraktive Inhalte für Social-Media-Nutzer.

„Das Ergebnis ist eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit. Die Analyse zeigt, dass unsere Gäste die Erlebnisse in unserer beeindruckenden Naturkulisse gerne teilen“, sagt Michaela Grötecke, Tourismusförderin bei der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH. „Besonders freut uns, dass wir als aktive Outdoor-Destination auch bei einem Spezialisten für Wellness- und Gesundheitsreisen so positiv wahrgenommen werden. Das zeigt, dass Naturerlebnis und Erholung Hand in Hand gehen.“

Starkes Ergebnis in einem breiten Feld

Für die datenbasierte Auswertung wurden die Suchanfragen auf X, TikTok, Pinterest und YouTube sowie die Hashtag-Anzahl auf Instagram herangezogen. Winterberg teilt sich den zweiten Platz mit dem bayerischen Rothenburg ob der Tauber, direkt hinter dem Erstplatzierten Füssen im Allgäu. Die Platzierung unterstreicht die digitale Anziehungskraft Winterbergs im bundesweiten Vergleich.

„Diese hohe Sichtbarkeit ist ein Gemeinschaftserfolg aller, die unsere Stadt so lebens- und liebenswert machen – von den Gastgebern über die Freizeitanbieter bis zu den Einheimischen und Gästen, die ihre Eindrücke teilen“, so Grötecke weiter. Das Ergebnis sei ein Ansporn, die digitale Kommunikation weiter auszubauen und die Geschichten der Region authentisch zu erzählen.

Alle Ergebnisse des Rankings sind auf der Webseite von Fit Reisen unter dem Stichwort „Beliebteste Kleinstädte“ veröffentlicht.