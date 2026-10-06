Winterberg lädt zum CampusDIALOG ein

Unternehmen, Gründer und Kreative entwickeln am 13. Oktober gemeinsam Ideen für den Campus Winterberg 842

Unternehmerinnen und Unternehmer, Gründerinnen und Gründer, Kreative und alle Interessierten sollen dort gemeinsam festlegen, welche Angebote der Campus Winterberg 842 künftig enthalten soll. Die Anmeldung läuft bis zum 9. Oktober 2026.

Ideen für den Campus Winterberg 842 gesucht

Der Campus Winterberg soll einmal mehr sein als ein Ort. Menschen sollen dort zusammenkommen, voneinander lernen und gemeinsam Ideen entwickeln. Das Konzept verbindet Lernen mit Erlebnissen und will Winterberg als Lernort für Einheimische und Gäste interessant machen.

Beim CampusDIALOG Winterberg 842 treffen Menschen mit unterschiedlichen Ideen, Angeboten, Erfahrungen und Expertisen aufeinander. Gemeinsam klären sie, welche Angebote der Campus künftig umfasst, wie sich das Potenzial in der Stadt heben lässt und mit welchen Formaten sich Menschen für Winterberg begeistern lassen.

Dabei darf es ungewöhnlich werden. Denkbar ist etwa, einen Impulsvortrag über Selbstreflexion mit einem Adrenalinkick auf der Bobbahn zu verbinden. Fertige Konzepte müssen die Teilnehmenden nicht mitbringen. Gefragt sind Neugier, Lust aufs Mitdenken und die Bereitschaft, neue Wege auszuprobieren.

Kaffee, Impulse und gemeinsames Entwickeln

Der Nachmittag beginnt bei Kaffee und Kuchen. Danach bleibt Zeit für Impulse, Austausch und gemeinsame Ideenentwicklung. Zum Abschluss klingt der Tag bei Kaltgetränken und kleinen Häppchen aus, damit die Ideen noch etwas Raum zum Weiterwachsen bekommen. Wirtschaftsförderer Winfried Borgmann sieht darin den Kern der Veranstaltung: „In Winterberg steckt viel Erfahrung, bei Unternehmerinnen und Unternehmern genauso wie bei Gründern und Kreativen. Beim CampusDIALOG Winterberg 842 wollen wir hören, was sie zum Campus Winterberg 842 beitragen können und wo aus einer ungewöhnlichen Kombination ein neues Angebot wird.“

Anmeldung bis zum 9. Oktober

Interessierte melden sich bis zum 9. Oktober 2026 online an: https://www.winterberg.de/wifoeveranstaltungen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Wirtschaftsförderung behält sich vor, den CampusDIALOG abzusagen, falls sich nicht genügend Interessierte anmelden.