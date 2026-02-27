Winterberg ist bereit: VISA FISSnowboard-Weltcup wird zum Treffpunkt der Olympia-Helden

Wenn sich am 21. und 22. März 2026 die Weltelite des Race-Snowboardens im Hochsauerland beim VISA FIS Snowboard-Weltcup versammelt, ist der Kampf um olympisches Gold bereits Geschichte. Am Poppenberg im Skiliftkarussell Winterberg geht es um die Krone des Gesamtweltcups – und die Fans können die frischgebackenen Helden der Winterspiele hautnah erleben. Winterberg hat alle Vorbereitungen abgeschlossen und ist bereit für das große Finale der Saison.

Alle Zeichen stehen auf Weltcup

Die Vorfreude ist überall greifbar. Mit der mittlerweile zugesagten Unterstützung von Sportland NRW und dessen Kooperation mit Westlotto steht die Förderung für das Großevent. Das Pistenteam am Poppenberg ist bereit und „bei Möppi“ steht das Rahmenprogramm – von der offiziellen Startnummernausgabe bis zur großen Weltcup-Party. Und auch die Resonanz aus der Bevölkerung übertrifft alle Erwartungen: So viele Freiwillige haben sich gemeldet, dass die Anmeldung vorzeitig geschlossen werden musste. „Wir sind überwältigt von der enormen Nachfrage und dem Engagement unserer Helferinnen und Helfer“, freut sich Winfried Borgmann, Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft. „Das zeigt einmal mehr, wie sehr sich die Menschen hier mit diesem Event identifizieren.“

Nach Olympia kommt die Kristallkugel-Jagd

Die Ausgangslage ist an Spannung kaum zu überbieten: Kurz nach dem Ende der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina (6. – 22. Februar 2026) wird der VISA FIS Snowboard-Weltcup zur Bühne der Champions. Der Fokus der Athleten verschiebt sich vom singulären Traum einer Olympiamedaille hin zum hochspannenden Kampf um den Gesamtweltcup-Sieg. Während eine Olympiamedaille den Helden eines einzigen, perfekten Tages krönt, ist die große Kristallkugel die begehrteste Trophäe für den konstantesten und besten Athleten einer ganzen Saison. Die frischgebackenen Olympiasieger und Medaillengewinner werden in Winterberg erstmals wieder im Weltcup-Zirkus aufeinandertreffen – und die Zuschauer können sie kostenlos bestaunen. Gleichzeitig sinnen all jene Stars auf Revanche, für die der Traum von olympischem Edelmetall unerfüllt blieb. Besonders für die deutschen Stars um Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister wird es ein emotionales Heimspiel.

Weltcup-Spektakel zum Nulltarif

Das Besondere am Winterberger Weltcup: Der Eintritt ist wie immer völlig kostenlos. Die einzigartige Nähe der Zuschauer zum Renngeschehen am Poppenberg im Skiliftkarussell Winterberg schafft eine Hexenkessel-Atmosphäre, die sowohl Athleten als auch Fans lieben. Ein Knallen der Start-Tore hallt über den Hang, begeisterte Zuschauer säumen den Steilhang, ihre Atemwolken tanzen im Flutlicht. Ein Fahnenmeer aus aller Welt zeugt von der Ankunft des internationalen Wintersport-Zirkus. Oben am Start katapultieren sich zwei Athleten gleichzeitig aus dem Gate – das spektakuläre Format des Parallel-Rennens garantiert Nervenkitzel pur und lässt die Zuschauer direkt ins Renngeschehen eintauchen.

Weltcup-Party in „bei Möppi“ am Samstag

Das Weltcup-Spektakel beginnt bereits vor den ersten Rennen am Freitag, 20. März, um 15 Uhr mit der offiziellen Startnummernausgabe „bei Möppi“ am Poppenberghang. Wer also einen Blick auf die Topathleten und vielleicht sogar auf frischgebackene Olympiamedaillengewinner werfen möchte, ist dort herzlich willkommen.

Richtig spannend wird es dann am Samstag, 21. März am Weltcuphang. Von 10 bis 12 Uhr steigt die Qualifikation in den Einzelkonkurrenzen der Männer und Frauen. Die Finals steigen anschließend von 14.30 bis 15.45 Uhr. Nach dem letzten Pisten-Duell ist aber längst noch nicht Schluss am Poppenberghang. „Bei Möppi“ steigt die große Weltcup-Party. Als Top Act legt das österreichische DJ-Duo „Harris & Ford“ auf. Dafür werden extra Shuttle-Party-Busse eingesetzt. Sie fahren ab Kirmesplatz Winterberg über den Winterberger Bahnhof zu Möppis Hütte um 16.15 Uhr und um 19 Uhr. Die Rückfahrten sind um 19.15 Uhr und um 22 Uhr.

Kostenloser Shuttle-Service für alle Besucher

Auch 2026 wird wieder ein kostenloser Shuttlebus-Service eingesetzt. Er fährt am Weltcup-Samstag ab Kirmesplatz über Bahnhof um 9.30, 13.30 sowie 16.15 und 19 Uhr (Party-Bus) zum Poppenberg-Hang. Die Rückfahrten erfolgen um 16.30 Uhr, 19.15 Uhr und um 22 Uhr. Am Sonntag, 22. März, fahren die Shuttle-Busse erneut ab Kirmesplatz über Bahnhof um 13 und 14 Uhr, die Rückfahrten sind um 16.45, 18.15 und 20.15 Uhr.

Finaler Showdown am Weltcup-Sonntag im Mixed-Wettbewerb

Der finale Showdown im Weltcup 2025/26 findet tags darauf, am 22. März, im Mixed-Wettbewerb statt. Von 13 bis 16 Uhr dürfen sich die Fans am Poppenberghang zunächst auf die Qualifikation und direkt anschließend auf die Finals freuen. Stets im Anschluss an die finalen Duelle finden direkt im Zielhang die Siegerehrungen statt.

Weltklasse-Event mit starken Partnern

„Den Weltcup nach den Olympischen Spielen auszurichten, ist für uns eine besondere Ehre und eine fantastische Gelegenheit“, erklärt Winfried Borgmann, Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft. „Wir bieten den Fans die einmalige Chance, die Heldinnen und Helden der Spiele hautnah zu erleben. Die weltweite Medienpräsenz ist enorm, wenn die Olympiasieger bei uns um den Gesamtsieg kämpfen. Dieses Event krönt die Wintersaison und beweist unsere Kompetenz als Weltklasse-Wintersportdestination. Mit der Unterstützung von Sportland NRW und Westlotto sowie Snowboard Germany und dem unermüdlichen Einsatz unserer Freiwilligen sind wir bestens aufgestellt.“

Bürgermeister Beckmann dankt den ehrenamtlichen Helfern

Der Weltcup ist somit nicht nur ein sportlicher Höhepunkt, sondern auch eine große Feier des Snowboardsports und ein Fest für die ganze Region. „Wir sind unglaublich stolz, die Olympiasieger und die gesamte Weltelite nach den Spielen bei uns im Sauerland begrüßen zu dürfen. Dafür sind wir Snowboard Germany als Partner sehr dankbar“, sagt Winterbergs Bürgermeister Michael Beckmann. „Es ist eine wunderbare Gelegenheit, unsere Athleten für ihre Leistungen zu feiern. Mein besonderer Dank gilt dem ‚Team Winterberg‘ mit den vielen freiwilligen Helfern, die von der Pistenpräparation bis zur Betreuung der Teams unermüdlichen Einsatz zeigen. Sie schaffen den Rahmen für dieses Fest und zeigen der Welt die herzliche Gastfreundschaft, für die unsere Stadt bekannt ist.“

Wenn in Winterberg im März 2026 die Jagd auf die Kristallkugel in die entscheidende Phase geht, blickt die Sportwelt auf einen Ort, an dem die wahren Champions einer ganzen Saison gekrönt werden – und die Fans kostenlos dabei sein können.