Winterberg im WM-Trubel

Winterberg. (ske) Der finale Countdown für die BMW IBSF Bob & Skeleton Weltmeisterschaften präsentiert von VELTINS vom 19. Februar bis 3. März läuft auf Hochtouren. Als erste Sportlerinnen und Sportler nehmen die Skeletonis am Sonntag und Montag das Training in der VELTINS-EisArena auf. Am Dienstag und Mittwoch folgen die Bobsportlerinnen und -Sportler. Die offizielle Eröffnung der Weltmeisterschaft mit Fassanstich und Party ist für Mittwoch ab 18.30 Uhr in der Winterberger City terminiert.

Erste WM-Rennen am Donnerstag

Am Donnerstag (22. 2.) steigen die ersten WM-Rennen. Die Skeleton-Damen eröffnen die Wettkämpfe mit ihren ersten beiden Läufen (10.00 und 11.45 Uhr). Um 14 Uhr gehen die Skeleton-Herren in die Eisröhre. Der zweite Lauf folgt um 15.45 Uhr. Die Läufe drei und vier sind am Freitag (Damen um 12.00 und 13.45 Uhr). Die Herren folgen um 16.00 und 17.45 Uhr.

Das erste WM-Wochenende am 24. und 25. Februar steht im Zeichen des Monobobs der Damen und des Herren-Zweierbobs. Zudem findet am Samstag noch der Skeleton Mixed Team Wettbewerb statt. Die offiziellen Siegerehrungen sind anschließend in der Winterberger City in einem niveau- und stilvollen Rahmen vorgesehen.

Neben dem Sport lockt die Besucherinnen und Besucher auch ein attraktives Rahmenprogramm. Das WM-Dorf öffnet am Mittwoch ab 17 Uhr – danach an jedem WM-Tag ab 12 Uhr. Am Donnerstag ist eine Party in der Tenne geplant, am Freitag eine WM-Party mit DJ.

