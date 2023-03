Winterberg im Sauerland Gastgeber der Deutschland Tour 2023

Jetzt ist es offiziell. Was die Spatzen schon seit Tagen von den Sauerländer Sportdächern pfiffen, wurde jetzt bestätigt. Das Sauerland prägt die Halbzeit der diesjährigen Deutschland Tour. Winterberg macht die Liste der Etappenziele 2023 komplett. In Winterberg wird am 25. August eine anspruchsvolle 2. Etappe zu Ende gehen. Vor allem den angriffslustigen Klassikerfahrern kommt die Strecke im Sauerland entgegen.

Nachdem bereits die ersten beiden Renntage im Saarland voller Herausforderungen stecken, wartet im Sauerland bei der 2. Etappe der höchste Punkt der Rundfahrt. Die deutschen Profis im Fahrerfeld können am 25. August ihre Streckenkenntnis ausspielen. Sie waren bei der letzten Deutschen Meisterschaft hier zu Gast. Nils Politt, Gewinner der Deutschland Tour 2021, holte sich damals sein erstes Meistertrikot.

Höhepunkt der Deutschland Tour 2023

Im letzten Drittel der 2. Etappe, auf dem Weg nach Winterberg, wird es für die Profis immer anspruchsvoller. Spätestens auf der Zielrunde durch Winterberg ist das Finale eröffnet. Die Strecke führt am Erlebnisberg Kappe und der Bobbahn vorbei und auch der Kahle Asten wirft seinen Blick auf die Profis. Ein letzter Anstieg, der nur zwei Kilometer vor dem Ziel endet, lädt noch einmal zu späten Angriffen ein. Im Schatten des Winterberger Wahrzeichens, der St. Georg Sprungschanze, wird der Tagessieger ermittelt.

„Das Sauerland ist wortwörtlich ein Höhepunkt der diesjährigen Strecke. Mit ihren vielen Anstiegen bietet die Region die perfekte Kulisse für ein interessantes und spannendes Radrennen. Dazu treffen wir in Winterberg auf eine sportbegeisterte Partnerstadt mit großer Event- und Renn-Erfahrung“, sagt Matthias Pietsch, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung des Radsports – dem Veranstalter der Deutschland Tour.

„15 Jahre nach dem letzten Stopp heißt es erneut: Winterberg ist Gastgeber der Deutschland Tour! Wir freuen uns, dass Deutschlands wichtigstes Radrennen wieder das Sauerland besucht. Winterberg ist eine Sport-Stadt und das nicht nur im Winter. Das Radfahren wird bei uns auf jedem Terrain großgeschrieben, ob bei entspannten Genusstouren unserer Gäste auf dem E-Bike, Downhill-Action im Bikepark oder den spannenden Profi-Rennen“, sagt Michael Beckmann, Bürgermeister der Stadt Winterberg. Das Spektakel der Deutschland-Tour 2008 verfolgten viele Sauerländer und Sauerländerinnen direkt an der Strecke. Bei der 5. Etappe von Mainz nach Winterberg säumten Jung und Alt die Strecke, als es über Jagdhaus, Schmallenberg und das Lennetal hinauf nach Winterberg ging. Auch beim Start am anderen Tag in Bad Fredeburg und der Weiterfahrt Richtung Sorpesee zeigte sich das große Interesse der Menschen am Radrennsport.

SARIS ROUVY SAUERLAND dabei

Die Deutschland Tour 2023 findet vom 23. bis zum 27. August statt. In diesem Jahr führt die Tour an fünf Renntagen vom Saarland, wo der Prolog (St. Wendel) und die komplette 1. Etappe (St. Wendel – Merzig) ausgetragen werden, bis nach Bremen. Der Mittelteil der Strecke führt durch Nordrhein-Westfalen, wo dien Deutschland Tour in Winterberg und in Essen Station macht. Das Radrennen lockt jährlich mehr als 500.000 Besuchende an die Strecke und allein in Deutschland über 5 Millionen Zuschauende an die Bildschirme.

Wenn es in den kommenden Monaten gut für das Sauerländer Radsportteam SARIS ROUVY SAUERLAND läuft, dann werden auch die Sauerländer Radrennfahrer wieder bei der Deutschland-Tour dabei sein. Besonders für den Schmallenberger Lennart Voege wird die Etappe ins Sauerland ein besonderes Erlebnis werden. Und vielleicht kann er wenige Kilometer von seinem Zuhause in Nordenau einen Überraschungserfolg landen.

Lennart Voege vom Radsportteam SARIS ROUVY SAUERLAND

Etappenziele Deutschland Tour 2023

Prolog (23. August): St. Wendel

1. Etappe (24. August): Merzig

2. Etappe (25. August): Winterberg

3. Etappe (26. August): Essen

4. Etappe (27. August): Bremen