Winterberg gehört zu den besten Familienskigebieten Deutschlands

Ausgezeichnet als eines der zehn besten Familienskigebiete in Deutschland: Die Skiwelt Winterberg hat sich bundesweit einen Namen als Wohlfühl-Winterwelt für Familien gemacht. Das Fachportal SnowOnline hat die Sauerland-Destination in sein aktuelles Ranking der Top-Skigebiete für Familien aufgenommen – neben Größen wie Garmisch-Classic, dem Feldberg im Schwarzwald und Oberstdorf. Mit rund 27 Pistenkilometern, 26 Liftanlagen und einem durchdachten Konzept für Einsteiger und Fortgeschrittene überzeugt Winterberg besonders Familien aus den Ballungsgebieten Nordrhein-Westfalens, die ohne stundenlange Anreise Wintersport erleben möchten.

Kurze Wege, große Wirkung

Was Winterberg für Familien so attraktiv macht, ist die Kombination aus Erreichbarkeit und Qualität. Während andere Skigebiete alpine Höhenlagen bieten, punktet Winterberg laut der Bewertung mit seiner hohen Beschneiungsdichte, die den Skitag deutlich planbarer macht als in vielen anderen Mittelgebirgen. „Familien schätzen diese Verlässlichkeit enorm“, erklärt Michaela Grötecke, Tourismusförderin der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH. „Wenn Eltern mit kleinen Kindern anreisen, wollen sie sicher sein, dass auch wirklich Schnee liegt. Unsere moderne Beschneiungstechnik macht genau das möglich.“

Wenn das Wetter nicht mitspielt: Ausweichprogramm inklusive

Ein weiterer Pluspunkt, den SnowOnline hervorhebt, ist die Flexibilität des Angebots. Falls das Wetter oder die Laune mal nicht mitspielt, gibt es in Winterberg abwechslungsreiche Ausweichmöglichkeiten wie beschneite Rodelhänge, die für Abwechslung sorgen. „Wir denken Familienurlaub ganzheitlich“, sagt Grötecke. „Nicht jeder Tag muss auf der Skipiste stattfinden. Manchmal reicht auch eine rasante Rodelpartie, um Kinderaugen zum Leuchten zu bringen.“

Fortgeschrittene Kinder und Jugendliche kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Funparks mit Boxes, Rails und Kickern sowie Cross-Strecken durch den Wald mit Anliegern und Wellenbahnen bieten Action für alle, die mehr als nur die klassische Piste suchen.

Programm „Kids on Ski – for free“ als Türöffner für junge Familien

Besonders hervorgehoben wird in der Auszeichnung die Aktion „Kids on Ski – for free“, die Winterberg von vielen anderen Skigebieten unterscheidet. In ausgewählten Wochen erhalten Kinder von drei bis fünf Jahren kostenlose Skikurse, Leihausrüstung und Lifttickets. „Das ist unser Beitrag, um mehr Familien den Einstieg in den Wintersport zu ermöglichen“, betont Grötecke. „Gerade in Zeiten, in denen viele Familien genau rechnen müssen, ist das ein echtes Signal: Hier seid ihr willkommen.“ Kinder bis fünf Jahre fahren in Begleitung eines Erwachsenen grundsätzlich kostenlos. Die familienfreundliche Preisgestaltung zieht sich durch das gesamte Angebot und macht Winterberg zu einem der zugänglichsten Skigebiete in Deutschland.

Tagesausflug statt Alpenreise

Für viele Familien aus dem Ruhrgebiet, aus Dortmund, Köln oder Düsseldorf ist Winterberg die erste Wahl, wenn es um spontane Tagesausflüge in den Schnee geht. „Die Nähe zu den großen Städten ist unser größtes Pfund“, sagt Grötecke. „Eltern können morgens mit den Kindern frühstücken, mittags auf der Piste stehen und abends wieder zu Hause sein. Diese Flexibilität bietet kein alpines Skigebiet.“ Die Auszeichnung durch SnowOnline bestätigt die Strategie der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH, Familien gezielt in den Fokus zu rücken. In der Übersicht der Top-10-Skigebiete für Familien wird Winterberg in einer Reihe mit etablierten Destinationen genannt und als Skigebiet mit durchdachter Struktur und hoher Planbarkeit gewürdigt.

Weitere Informationen

Mehr Informationen zu den Skigebieten, Skikursen, Liftpreisen und der Aktion „Kids on Ski – for free“ finden Interessierte unter www.winterberg.de. Aktuelle Schneebedingungen und Webcams sind ebenfalls online abrufbar.