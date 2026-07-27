Winterberg feiert Hochheidetag, 20 Jahre Hochheidehütte und 25 Jahre Rothaarsteig – WOLL präsentiert das große Jubiläumsmagazin

Niedersfeld/Winterberg. Drei Tage lang wird die Hochheide zur Festmeile: Vom 31. Juli bis zum 2. August 2026 feiert der Rothaarsteig sein 25-jähriges Bestehen, die Hochheidehütte ihr 20-jähriges Jubiläum, und am Sonntag steht wie jedes Jahr der Hochheidetag im Mittelpunkt. Freitag und Samstag stehen dabei im Zeichen der beiden Jubiläen, der Sonntag ist wie gewohnt dem Hochheidetag gewidmet. Die Hochheidehütte Niedersfeld hat gemeinsam mit der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW) ein umfangreiches Programm mit Musik, Open-Air-Kino, Kinderaktionen und Naturerlebnissen zusammengestellt. Passend zum Rothaarsteig-Jubiläum präsentiert der WOLL-Verlag auf der Hochheide außerdem erstmals das neue WOLL-Extramagazin „25 Jahre Rothaarsteig“. Das 152 Seiten starke Sonderheft würdigt die Geschichte, Menschen, Natur und Zukunft des Premiumwanderweges und ist während der Veranstaltung erhältlich.

Quelle: WOLL-Magazin

Das gibt es an allen drei Tagen

Eine Hüpfburg steht durchgehend bereit, zusätzlich zum Essen und den Getränken der Hochheidehütte gibt es Gulasch aus der Kanone und ein Meet & Greet mit Maskottchen Waldi. Eine mobile Sprungschanze des Skiclubs wird aufgebaut, und jeder, der mutig genug ist, kann sich einmal auf die Ski begeben. Am Freitag sorgt ab 19:30 Uhr der Alleinunterhalter Tequila Sunrise für Livemusik, mit Einbruch der Dunkelheit startet das Open-Air-Kino mit „Ein Münchner im Himmel – Der Tod ist erst der Anfang“.

Auch der Samstag hat viel zu bieten: Ab 14 Uhr feiert der Rothaarsteig im kleinen Kreis eine Stunde lang sein 25-jähriges Bestehen. Parallel bieten die Ranger Familienrundgänge über die Hochheide an, dazu kommen Umweltspiele, Brennpeter und eine Buttonmaschine. Am Stand des WOLL-Verlags wird außerdem das neue WOLL-Extramagazin „25 Jahre Rothaarsteig“ vorgestellt. Besucher können darin blättern, mit den Machern ins Gespräch kommen und das Jubiläumsheft direkt mitnehmen. Ebenfalls ab 14 Uhr startet das Kinderschützenfest der Schützenbruderschaft Niedersfeld für alle Kinder, um 18 Uhr werden bei der Tombola die Preise vergeben. Mit Einbruch der Dunkelheit zeigt das Open-Air-Kino den Film „Super Mario“.

Quelle: Winterberg

Sonntag, 2. August: Der Hochheidetag

Von 11 bis 16 Uhr wechseln sich am Sonntag Alphornbläser aus Altenbeken mit den Rothaarsteig-Alphornsolisten ab, Letztere sind ab 13:30 Uhr dabei. Um 11:30 Uhr findet hinter der Hochheidehütte auf der Heide eine Messe statt. Das Hochheidetaxi bringt Gäste dafür um 10:30 Uhr und für das Nachmittagsprogramm um 13 Uhr von der Kirche Niedersfeld aus zur Hochheide. Ab 13 Uhr startet dann das eigentliche Programm des Hochheidetages: Kutschfahrten über die Hochheide, ein Stand zum Wollschafe-Basteln, die Rollende Waldschule, eine Greifvogel-Präsentation sowie GarNa mit heimischen Wildstauden. Wolfgang Janke erklärt heimischen Insektenschutz, Insektennistkästen und Imkerei und lässt Honig selbst abfüllen. Dazu kommt der Stand des Naturparks Sauerland-Rothaargebirge mit Bastelaktionen für Kinder. Mit Einbruch der Dunkelheit rundet noch einmal das Open-Air-Kino den Tag ab. Gezeigt wird der Film „Extra Wurst“ mit Hape Kerkeling.

Programm zeigt Vielfältigkeit der Hochheide

„20 Jahre Hochheidehütte und 25 Jahre Rothaarsteig – das sind zwei Meilensteine, auf die die ganze Region stolz sein kann. Mit dem Hochheidetag und den Jubiläen feiern wir das gemeinsam mit allen Gästen auf der Hochheide. Das Programm zeigt, wie vielfältig sie ist – von Livemusik bis zur Bastelaktion für die Kleinsten“, sagt Marius Tampier, Event-Manager der WTW.

Das Programm ist vorläufig, kleinere Änderungen sind laut WTW noch möglich.