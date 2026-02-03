Winterberg feiert doppelt: Stadterlebnis 2026 im Zeichen des 750. Stadtjubiläums 



Fest der Begegnung mit Jubiläums-Fokus erstmals an drei Tagen, viele Themenwelten und Queen-Tribute-Band als Highlight – Anmeldephase für Aussteller und Vereine läuft auf Hochtouren

Das Herz des Sauerlandes rüstet sich für ein ganz besonderes Wochenende der Begegnung: Vom 8. bis 10. Mai 2026 laden die Stadt Winterberg gemeinsam mit der Winterberg Touristik und Wirtschaft sowie dem Stadtmarketingverein Winterberg mit seinen Dörfern sowie vielen weiteren Mitstreitern zum traditionellen Stadterlebnis ein. Unter dem bewährten Motto „Eine Stadt – viele Welten“ verwandelt sich die Innenstadt erneut in eine pulsierende Bühne für Handel, Handwerk, Ehrenamt und Kultur. In diesem Jahr steht das Fest jedoch unter einem historischen Stern, denn die Stadt feiert zugleich das 750-jährige Jubiläum ihrer Stadtrechte – ein Meilenstein, der dem Event einen einzigartigen Rahmen verleiht.

Während die Planungen auf Hochtouren laufen, sind Vereine, Unternehmen und Initiativen weiterhin aufgerufen, sich als Aussteller am Stadterlebnis zu beteiligen. „Rund zwei Drittel der üblichen Teilnehmerzahl hat sich bereits angemeldet. Wer noch Teil dieses besonderen Wochenendes werden möchte, sollte sich zeitnah anmelden“, so Nicole Müller, Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins. Die Anmeldung ist online über die offizielle Webseite www.stadterlebnis-winterberg.de möglich.

„Das Stadterlebnis ist seit jeher mehr als nur ein Stadtfest. Es ist ein lebendiges Schaufenster unserer vielfältigen und engagierten Gemeinschaft und ein wunderschönes gesellschaftliches Ereignis für die Menschen aus Winterberg und den Dörfern“, erklärt WTW-Geschäftsführer Winfried Borgmann. Auch Bürgermeister Michael Beckmann freut sich auf den Mai: „Es ist das Wochenende der Begegnungen, an dem wir zusammenkommen, uns austauschen und die Stärke unserer Heimat feiern. Dass wir diesmal das 750. Stadtjubiläum integrieren, macht das Ganze noch emotionaler und bedeutsamer. Wir schaffen Erinnerungen, die bleiben.“

Feierlicher Auftakt im Zeichen des Stadtjubiläums

Erstmals findet das Stadterlebnis an drei Tagen statt. Der Startschuss für das Festwochenende fällt am Freitag, 8. Mai, und steht ganz im Zeichen der Historie. Mit einer offiziellen Eröffnungsfeier, bei der Bürgermeister Michael Beckmann die Festrede halten wird, wird das Jubiläum „750 Jahre Stadtrechte“ gewürdigt. Zu diesem Anlass werden auch Delegationen der Partnerstädte erwartet. Eine besondere Rolle spielt dabei die französische Partnerstadt Le Touquet-Paris-Plage, mit der Winterberg im Jahr 2026 die 60-jährige Freundschaft feiert. Ein musikalisches Highlight in Form einer Party-Band rundet den feierlichen Eröffnungsabend auf dem Marktplatz ab. Das Stadtjubiläum wird das gesamte Wochenende über sichtbar bleiben. In den Schaufenstern der Einkaufswelt werden historische Bilder und Gegenstände ausgestellt, die 750 Jahre Stadtgeschichte lebendig werden lassen.

Viele Welten und ein königliches Highlight am Samstag

Am Samstag und Sonntag entfaltet das Stadterlebnis sein bekanntes und beliebtes Konzept der Themenwelten. Die Besucher können durch die Kinder- & Abenteuerwelt, die Autowelt oder die Vereins- & Ehrenamtswelt flanieren. Die Einkaufswelt lockt mit besonderen Aktionen, die Sportwelt zeigt die aktive Seite der Ferienregion und die Schlemmerwelt verwöhnt mit kulinarischen Genüssen. Für beste Unterhaltung sorgen ein vielfältiges Bühnenprogramm und das Maskottchen Waldtraut, das vor allem in der Kinderwelt unterwegs sein wird. Das große Highlight steigt am Samstagabend auf dem Marktplatz: Mit der Band „The Queen Kings“ kommt eine der renommiertesten Queen-Tribute-Bands Deutschlands nach Winterberg und verspricht unter dem Motto „More than a tribute“ eine explosive Show mit den unsterblichen Hits von Freddie Mercury & Co.

Gottesdienst und Frühschoppen am Sonntag

Der Sonntag beginnt schon traditionell mit einem Gottesdienst, der in einen Frühschoppen übergeht. Wie am Samstag werden auch am Sonntag ein buntes Bühnenprogramm sowie Walk-Acts das vielfältige Stadterlebnis bereichern. Bis in die Abendstunden dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf ein fantastisches Angebot freuen. Wer dieses Angebot noch bereichern möchte, sollte die Gelegenheit nicht verpassen, sich online über die offizielle Webseite www.stadterlebnis-winterberg.de zeitnah anzumelden.