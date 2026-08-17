Winterberg begeistert mit dem Majlen Sunshine Race internationales Mountainbike-Feld

Als Finale des 3 Nations Cup, drittletzter Wertungslauf des XCO-NRW-Cups und Station der internationalen MTB-Bundesliga zog das Rennen internationales Spitzenfeld an, ergänzt um die Landesmeisterschaften Nordrhein-Westfalens. Bei Sonnenschein pur und ausgezeichneter Stimmung erlebten Fahrerinnen, Fahrer und Publikum ein rundum gelungenes Sportwochenende.

Heimischer Verein und die Wurzeln des Rennens

Der gastgebende Cross-Country Cycling Club Winterberg e.V. zeigte sich in starker Verfassung und sicherte sich in mehreren Altersklassen Podestplätze, ein schöner Erfolg für den eigenen Nachwuchs und die etablierten Fahrerinnen und Fahrer aus der Region.

Am Samstag standen die Rennen der Masterklassen sowie ein umfangreiches Programm für den Nachwuchs im Mittelpunkt, ergänzt um eine technische Einzelprüfung im Downhill-Zeitfahren. Am Sonntag folgten die Wettkämpfe der UCI-Sportlerinnen und -Sportler mit internationaler Beteiligung auf höchstem Niveau.

Internationales Flair und viel Lob für die Strecke

Das sportliche Niveau und die mediale Aufmerksamkeit unterstrichen erneut, welchen Stellenwert das Majlen Sunshine Race inzwischen im internationalen MTB-Kalender einnimmt. Als Streckensprecher konnte Vincent Beckmann gewonnen werden, der auch die Mountainbike-Weltcup-Übertragungen bei Eurosport kommentiert. Mit dem Team von Bart Brentjens, dem ersten Olympiasieger im Mountainbike von 1996, war zudem internationale Spitzenklasse zu Gast, der sich von der Strecke im Trailpark begeistert zeigte und sie zu den besten Cross-Country-Olympic-Strecken überhaupt zählte. Das Feedback der Sportlerbetreuer, des Bundestrainers und des UCI-Kommissars Dimitrios Konstantopoulos fiel durchweg exzellent aus. Für die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH ist das Rennen ein Aushängeschild für die Destination.

Quelle: Winterberg Touristik und Wirtschaft

„Das Majlen Sunshine Race zeigt jedes Jahr aufs Neue, was für ein Potenzial in Winterberg als Mountainbike-Destination steckt. Über 700 Teilnehmende aus 17 Nationen und internationale Top-Athleten zu Gast, das ist eine Hausnummer, auf die wir stolz sein können. Ein Wochenende wie dieses zahlt direkt auf unsere Positionierung als internationale Sportdestination ein. Die Begeisterung der Fahrerinnen und Fahrer, das Feedback der internationalen Gäste und die gewachsene Strecke im Trailpark, das sind die Zutaten, mit denen wir Winterberg langfristig auf der Weltkarte des Mountainbikesports verankern wollen“, betont Marius Tampier, Eventmanager der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH. „Wir bedanken uns herzlich beim 4C Winterberg e.V. als Veranstalter des Wochenendes für ihr Engagement und die unzähligen ehrenamtlichen Stunden, die für solch ein Rennen im Laufe des Jahres und dann natürlich vor Ort zusammenkommen“.

Ein Sommer voller Rad-Highlights

Das Majlen Sunshine Race war in diesem Sommer nicht das einzige Highlight für Winterberg als Raddestination. Bereits vom 17. bis 19. Juli feierte das 3RIDES Gravel Winterberg als neue Station der UCI Gravel World Series seine gelungene Premiere in der Region, mit Zeitfahren, Etappen und Touren für Rennfahrerinnen und Genussradler gleichermaßen. Nur wenige Tage später, vom 20. bis 26. Juli, sorgte die Radwoche mit geführten Touren, Workshops, Schrauberabenden und einem eigenen Kinderprogramm für gute Stimmung quer durch alle Altersgruppen und Könnensstufen.

Auch Michaela Pelz, Tourismusförderin der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH, zieht eine positive Bilanz des bisherigen Radsportjahres: „Mit 3RIDES, der Radwoche und jetzt dem Majlen Sunshine Race hat Winterberg in diesem Sommer eindrucksvoll gezeigt, wie vielfältig unser Radsportangebot ist. Von der Familientour bis zum internationalen Spitzenrennen ist für jeden etwas dabei, genau das ist die Positionierung, die wir als Destination verfolgen.“

Quelle: Winterberg Touristik und Wirtschaft

Wie es in der Raddestination Winterberg weitergeht

Der Radsportsommer in Winterberg ist damit noch lange nicht zu Ende: Vom 3. bis 6. September macht die SauerlandRundfahrt erstmals als offizielles UCI-Etappenrennen der Kategorie 2.2 Station in der Region. Die Königsetappe endet traditionell wie in den Jahren zuvor auf 841 Metern Höhe am Kahlen Asten und bildet den Abschluss des viertägigen Rennens, das Winterberg als Zielort wieder in den internationalen Rennkalender rückt. Auch Anmeldungen für das Jedermannsrennen am 6. September, bei denen sich Radsportlerinnen und Radsportler quasi in den Windschatten der Profis begeben sind noch möglich. Alle Informationen dazu unter www.winterberg.de/sauerlandrundfahrt.

Weitere Eindrücke, Ergebnisse und Informationen zum Majlen Sunshine Race sowie zur kommenden Saison unter www.winterberg-xco.de.