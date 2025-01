Winter kehrt zurück und verbessert die Wintersportbedingungen

Rund 45 Lifte sollen laufen – Schneeproduktion am Wochenende – Weltcup in Willingen

Der Winter klopft an: Erneut melden die Wetterdienste etwas Schnee und zunehmend Kälte. Am kommenden Wochenende zeigt das vorerst wenig Auswirkungen. Es sollen rund 45 Lifte laufen. Mit dem Weltcup in Willingen kündigt sich einer der Saisonhöhepunkte an.

Ski alpin

Sinkende Temperaturen ab Donnerstag und ein wenig Neuschnee in der Nacht zu Freitag für zunehmend festere Pisten. Bei trockener und kalter Witterung sollen über 40 Skilifte an den beschneiten Pisten laufen. Die Bedingungen sind dort dann überwiegend gut. Kalte Nächte machen am Wochenende etwas Schneeproduktion möglich. Dies sorgt am Wochenende zunächst für eine Auffrischung der vorhandenen Angebote. Ob eine Ausweitung in der kommenden Woche möglich ist, muss sich noch zeigen.

Flutlicht

In drei Skigebieten können Skifahrer und Snowboarder zurzeit nach der Arbeit talwärts wedeln oder ins Wochenende carven. Flutlichtabende sind je nach Skigebiet dienstags, mittwochs, freitags oder samstags. Flutlichtinfos unter www.wintersport-arena.de

Langlauf

Im Stadionbereich des Skilanglaufzentrums Westfeld ist nach wie vor ein Teil des Snow-Parks modelliert. Langläufer finden dort je eine 1,5 Kilometer lange Runde für klassische Technik und für Skating vor. Reine Naturschneeloipen sind nicht mehr gespurt. Loipeninfos gibt es unter www.wintersport-arena.de

Rodeln

Einige beschneite Rodelpisten sind weiterhin gut befahrbar. Am Wochenende steht in Willingen, Neuastenberg und Winterberg ein Angebot von vier Rodelliften bereit. In Neuastenberg und Willingen auch bei Flutlicht. Infos zu Rodelliften unter www.wintersport-arena.de

Wandern

Das klare, frostige und sonnige Wochenende bietet sich an für eine Wanderung in den mit Raureif und etwas Schnee überzogenen Bergen. Abseits der Skigebiete gibt es viele Kilometer Wanderwege. Die Tourist-Informationen geben gern Wandertipps.

Wetter

Der Winter kehrt zurück. Trockene Kälte und Sonne kündigen sich an. Im Laufe des Donnerstags sinken die Temperaturen. Nach etwas Schneefall in der Nacht, klart es ab Freitag zunehmend auf. Ab Samstag können die Temperaturen in der Nacht tief unter den Gefrierpunkt sinken. Auch die darauf folgende Woche verspricht kalt, trocken und freundlich zu werden.

Ausblick

Am Wochenende zeichnen sich bis einschließlich Montag einige Beschneiungsnächte ab. Diese werden die Skigebiete nutzen, um die geöffneten Pisten erneut aufzufrischen. Sollten die aktuell angekündigten Temperaturen wirklich eintreffen, werden in der kommenden Woche voraussichtlich ein paar Skipisten erneut geöffnet werden können. Wie lange die nächtlichen Beschneiungsphasen andauern und wie ergiebig sie sind, muss sich zeigen. Das vorhandene Angebot und die guten Wintersportbedingungen sind in der kommenden Woche stabil.

Weltcup

Rund 40.000 Zuschauer reisen Jahr für Jahr nach Willingen, um den weltbesten Skispringern zuzujubeln und am Schanzenauslauf eine große Party zu feiern. Der FIS Skisprung Weltcup vom 31. Januar bis zum 2. Februar ist gleichzeitig ein Jubiläum: 30 Jahre Weltcup in Willingen. Das deutsche Team wird von Katharina Schmid und Andreas Wellinger angeführt werden, die im vergangenen Winter die Besten im DSV-Anzug waren. 23.500 Fans fasst die für beste Stimmung bekannte Willinger Weltcup-Arena. Infos unter www.weltcup-willingen.de

Anreisetipps nach Willingen

Die Pisten im Skigebiet Willingen sind am Weltcup-Wochenende erfahrungsgemäß frei, Wartezeiten gibt es so gut wie keine. Freie Fahrt ins Skigebiet hat, wer antizyklisch anreist. Am Freitag ist nur geringer Anreiseverkehr zum Weltcup erwartet. Auch zum abendlichen Flutlichtskifahren gibt es keine An- oder Abreiseprobleme. Um den Verkehr im Rahmen des Skispringens zu umgehen, empfehlen die Liftbetreiber in Willingen, am Samstag vor 10.30 Uhr anzureisen. Am Sonntag empfiehlt sich eine Anreise vor der Mittagszeit. Direkt an den Pisten stehen eigens für die Skigebietsbesucher reservierte, kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Ein weiterer Tipp ist sich Tickets online vorab kaufen und auf die Keycard laden

Eventkalender

31.01.-02.02. FIS Skisprung Weltcup

Mühlenkopfschanze Willingen

Mühlenkopfschanze Willingen 08.-09.02. Snowboard Testival

Postwiesen Park im Skidorf Neuastenberg

Postwiesen Park im Skidorf Neuastenberg 09.02. Nostalgie-Skirennen

Skidorf Neuastenberg

Skidorf Neuastenberg 15.-16.02. FIL-Continental-Weltcup Rennrodeln

Veltins-Eisarena Winterberg

Veltins-Eisarena Winterberg 15./16.03. FIS-Snowboard-Weltcup Parallelslalom

Skiliftkarussell Winterberg / Poppenberg

Die Wintersport-Arena Sauerland ist ein Zusammenschluss der Skigebiete in den Kreisen Hochsauerland, Siegerland-Wittgenstein, Olpe und der Gemeinde Willingen. Durch gemeinsame Vermarktung, stetige Qualitätsverbesserung des Wintersportangebots und Optimierung der Schneesicherheit hat sich die Region seit 2001 zur bedeutendsten Wintersportregion nördlich der Alpen entwickelt. Insgesamt wurden seitdem rund 165 Millionen Euro in den Ausbau der Angebote investiert. Weitere Informationen unter www.wintersport-arena.de.