Winnetou und Old Shatterhand ab 18. Juni wieder in Elspe

Fantastisches Elspe-Erlebnis mit allen fünf Sinnen genießen

14. Juni 2022: Die Hitze von Explosionen auf der Haut fühlen. Den Hauch von Schwarzpulver mit der Zunge erahnen. Die Faszination von 40 Pferden im rasenden Galopp erleben. Über 60 leidenschaftliche Darsteller spielen sehen. Einfühlsame Melodien und witzige Sketsche hören. Und das alles auf einer bombastischen Bühne, in einer einzigartigen, herrlichen Naturkulisse. Das sind die Karl-May-Festspiele in Elspe

Der Schatz im Silbersee: Aufführungen vom 18. Juni bis 4. September

In diesem Jahr wird „Der Schatz im Sibersee“ aufgeführt. Ein Erfolgsstück. Denn wohl keine der zahlreichen Karl-May-Romane ist besser für die Naturbühne in Elspe geeignet, als dieser. „Der Schatz im Silbersee“ in Kurzform: Lange herrschte Frieden zwischen den Weißen und den Utah-Kriegern. Doch eines Tages dringt eine Bande weißer Tramps in das Gebiet am Colorado-River ein. Sie sind auf der Suche nach dem legendären Schatz im Silbersee. Morde an Indianern und Weißen kennzeichnen ihren Weg. Der Große Wolf, der Häuptling der Utahs, führt seinen Stamm in einen erbitterten Kampf gegen alle Weißen. Selbst Winnetou und Old Shatterhand werden beinahe Opfer seiner furchtbaren Rache. Hoch oben in den Bergen am Silbersee fällt die Entscheidung.

Karl May-Festspiele 2022 auf der Naturbühne in Elspe

Karl May-Festspiele ein Erlebnis für die ganze Familie

Bei der heutigen Pressevorstellung der spannenden Inszenierung nach Karl Mays berühmten Roman zeigten sich die Akteure schon in bester Stimmung. Schon nach den ersten, wenigen Proben auf der gewaltigen Naturbühne sitzen die kurzweiligen Texte. Stunts- und Kampfszenen unterstreichen die hohe Professionalität aller Akteure. Über die rasanten Ritte kreuz und quer über die Bühne muss man schon fast kein Word mehr verlieren. Sie sind, wie immer, perfekt und fair. Der liebevolle Umgang aller Reiter mit ihren vierbeinigen Freunden zeigt, dass alle mit Freude ihre Rollen spielen. Die ab 18. Juni hoffentlich sehr zahlreich kommenden jungen und älteren Zuschauerinnen und Zuschauern erwartet ein begeisterndes Spektakel, das zu keiner Zeit langweilig oder übertrieben daher kommt. Trotz der dramaturgisch zügigen Folge der einzelnen Spielszenen, können die Zuschauer die friedensstiftende Botschaft auch dieses Karl May-Stückes „Der Schatz im Silbersee“ jederzeit spüren. Es gibt immer die Chance für eine Versöhnung.

Alle Informationen über die Spieltermine vom 18. Juni bis 4. September und das Rahmenprogramm der Karl May-Festspiele 2022 sind auf der Website www.elspe.de zu finden. Eintrittskarten für die Vorstellungen und das damit verbundene Rahmenprogramm gibt es für Kinder ab 17,90 Euro und für Erwachsene ab 22,90 Euro. Bei Gruppenanmeldungen gibt es Ermässigungen.

In den kommenden Tagen und Wochen werden wir an dieser Stelle weitere Informationen über das Programm der diesjährigen Karl May-Festspiele in Elspe hier veröffentlichen.