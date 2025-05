Windkraft im Einklang mit der Natur?

Bürgerinitiative für sozialverträglichen Ausbau von WEA – Altenilpe und Oberhenneborn – fordert, Windenergieanlagen (WEA) nur in den Windbereichen des Regionalplanes zu bauen.



Da zahlreiche, beantragte Windindustrieanlagen der Firma Naturwerk Windenergie GmbH außerhalb der Vorrangzonen beantragt wurden, wendet sich die Bürgerinitiative in einem Flyer an die Verantwortlichen in der Politik und fordert:

– Keine Beeinträchtigung der Anwohner durch bedrängende Wirkung

– Mindestabstand zu allen Wohngebieten von mindestens 1.000 Metern

– Artenschutz

– großen Abstand zu Hochspannungstrassen

– Keine Umzingelung

– Keine WEA in der Nähe von Wanderwegen

• Schall (>40 dB) | Infraschall | Schattenwurf | Wasserversorgung | Lichtsignale bei Flugbewegungen



In einem Schreiben der Bürger an das planende Unternehmen Naturwerk Windenergie GmbH heißt es: „Sie benennen fast ausschließlich die wenigen Vorteile der Windenergie und verschweigen die massiven Folgen und Nachteile. Sie verkaufen Ihr Produkt unter dem ‚Deckmantel‘ des Klimaschutzes und der Energiesicherheit. In Wahrheit zerstören Sie die Natur und Schönheit des Sauerlandes … Sie treiben Keile in die Dorfgemeinschaften und zerstören das intakte Miteinander in den Orten, indem Sie die Gemeinschaft in wenige Gewinner und viele Verlierer teilen und geradezu eine ‚Goldgräberstimmung‘ schüren.“

(Titelbild ist eine Fotomontage)