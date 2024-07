Willkommen beim 9. Volksbank Sommerfestival

Ein Fest voller musikalischer Höhepunkte unter freiem Himmel in Schmallenberg!

Schmallenberg steht in den Startlöchern für ein musikalisches Spektakel im Sommer! Vom 11. Juli bis zum 15. August 2024 findet das bereits 9. Volksbank Sommerfestival auf dem idyllischen Paul Falke Platz 6, direkt neben der Stadthalle Schmallenberg, statt. Der Veranstalter hat ein mitreißendes Programm zusammengestellt, das Musikbegeisterte jeden Alters in seinen Bann ziehen wird. Die Konzerte erwarten Sie stets donnerstags ab 19 Uhr und versprechen beste Unterhaltung präsentiert von der Volksbank Sauerland. Bei schlechtem Wetter wird die Stadthalle Schmallenberg als Ausweichmöglichkeit genutzt, um sicherzustellen, dass das Festival auch bei ungünstigen Bedingungen reibungslos stattfinden kann.

Das diesjährige Sommerfestival verspricht eine Reise durch die Musikgeschichte, angefangen von den Klassikern bis hin zu den neuesten Hits der Charts. Erleben Sie eine breite Vielfalt an Genres, darunter mitreißender Rock, schwingende Schlager, mitreißende Mallorca-Hits und die angesagtesten Chart-Hits. Veranstalter Sascha Deußen strebt danach, das Sommerfestival in diesem Jahr zu einem wahren Feuerwerk der Emotionen zu machen und lädt alle Besucher herzlich dazu ein. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, jedoch bitten wir jeden Besucher höflich, den Festivalbecher zu erwerben, um sich an köstlichen Getränken zu erfreuen.

Bei schlechtem Wetter wird die Stadthalle Schmallenberg als Ausweichmöglichkeit genutzt, um sicherzustellen, dass das Festival auch bei ungünstigen Bedingungen reibungslos stattfinden kann.

Alle Termine und weitere Informationen gibt es auf www.voba-sommerfestival.de. Es lohnt sich, regelmäßig vorbeizuschauen, um stets über die neuesten Informationen zu den auftretenden Künstlern und Event-Highlights informiert zu sein.

„Der Erfolg des Volksbank Sommerfestivals wäre ohne die großzügige Unterstützung unserer Sponsoren nicht möglich. Daher möchten wir unseren Partnern herzlich danken, die dazu beitragen, dass diese unvergesslichen Konzerte in Schmallenberg stattfinden können. Ein besonderer Dank gebührt unserem Hauptsponsor, der Volksbank Sauerland, die bereits zum neunten Mal in Folge an unserer Seite steht und damit maßgeblich zum Erfolg des Festivals beiträgt“, erklärt Sascha Deußen. „Als Genossenschaftsbank fühlen wir uns unseren Mitgliedern und der Region, in der sie leben und arbeiten, verpflichtet. Aus diesem Grund unterstützen wir Projekte, die sich vor Ort für gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen“, erläutert Frank Segref, Pressesprecher der Volksbank Sauerland, den Antrieb der heimischen Volksbank.

Verpassen Sie also nicht das 9. Volksbank Sommerfestival in Schmallenberg! Freuen Sie sich auf eine unvergessliche Zeit voller erstklassiger Musik, bester Stimmung und einem abwechslungsreichen Programm. Seien Sie dabei und genießen Sie den Sommer in einer unvergleichlichen musikalischen Atmosphäre!