Willkommen bei DYNAMICAR

„Ich habe im April meinen VW T6 mit einem Bilstein B14 Comfort-Fahrwerk umrüsten lassen und bin dafür extra von Kiel nach Schmallenberg gefahren. Fazit: Es hat sich absolut gelohnt. Was für eine tolle Firma, was für ein super Service, wie kompetent und nett die Leute vor Ort waren – das hat mich beeindruckt.“ So und ähnlich steht es in hunderten Google-Bewertungen für das Schmallenberger Unternehmen DYNAMICAR.

Reifenhandel

Die Firma DYNAMICAR existiert seit 2007 im Schmallenberger Gewerbegebiet „Im Brauke“. Das Hauptaugenmerk von DYNAMICAR liegt vor allem auf dem Reifen- und Felgenhandel.

In den Geschäftsräumen erwartet die Kunden eine riesige Auswahl an Musterfelgen.

Die Werkstatt ist mit den modernsten und hochwertigsten Geräten und Werkzeugen ausgestattet. Unter anderem steht mit der „Hunter Roadforce Elite“ eine der weltbesten Wuchtmaschinen bereit, die gegenüber normalen Maschinen verschiedene Möglichkeiten besitzt, um Fehler an Felgen oder Reifen zu entdecken und dadurch Unwuchten oder Kraftschwankungen zu vermeiden.

Kundenberatung

Bei der Beratung wird sich Zeit genommen, um die beste Lösung passend zum jeweiligen Budget und Fahrzeug zu finden. Während der Montage steht ein Kundenwartebereich mit kostenlosem WLAN zur Verfügung. Bei Bedarf helfen wir den Kunden mit unseren Werkstatt-Ersatzfahrzeugen aus. Zusätzlich bieten wir auch einen Hol- und Bringservice an.

Das Motto von DYNAMICAR lautet: Top-Auswahl – Top-Beratung – Top-Preise

Auf dem Portal www.reifen-vor-ort.de kann man vorab die Preise prüfen und mit dem Wettbewerb vergleichen. In der Regel kann DYNAMICAR vor Ort den Bestpreis anbieten.

Eigene Felgenmarke

Unter dem Namen www.raffawheels.de vertreibt DYNAMICAR seit 2018 eine eigene Felgenmarke. Die Designs werden in Schmallenberg entwickelt. DYNAMICAR ist TÜV-zertifiziert und kann die Gutachten für die Felgen nach geprüften Vorgaben erstellen lassen. Der europaweite Vertrieb erfolgt aus dem Zentrallager in Schmallenberg.

Fahrwerkprofis

Neben dem Reifen- und Felgenhandel hat DYNAMICAR einen sehr guten Ruf, wenn es um die Montage von Fahrwerken geht. Kunden aus allen Teilen Deutschlands nehmen täglich einen weiten Weg auf sich, um sich ihr Fahrwerk von unseren geschulten Mitarbeitern optimieren zu lassen. Alles aus einer Hand: von der Beratung bis zur Montage, Achsvermessung und technischen Abnahme durch die DEKRA.

Quelle: WOLL Magazin

Neben der tollen Optik gewinnt das Fahrzeug deutlich an Komfort oder Sportlichkeit,– je nach Anforderung des Besitzers.