Willingen wirbt in den Niederlanden um Outdoor-Gäste

Erfolgreicher Messeauftritt auf der Fiets en Wandelbeurs in Utrecht

Mit rund 25.000 Besuchern ist sie eine der bedeutendsten Messen für Rad- und Wanderurlaub in den wichtigen Quellmärkten Niederlande und Belgien. An dem großzügigen Eckstand in der Halle der internationalen Tourismusregionen informierten die Touristiker über die vielfältigen Möglichkeiten für einen Aktivurlaub in Willingen. Eine großformatige LED-Wall zeigte stimmungsvolle Impressionen vom Wandern, Mountainbiken und Wintersport und zog zahlreiche Besucher an.

Das Interesse am Angebot war groß: Hunderte Broschüren zu den Themen Wandern und Biken und zum neuen Lagunen-Erlebnisbad wurden an interessierte Gäste ausgegeben. Speziell für den niederländischen Markt und pünktlich zur Messe hatte die Tourist-Information die Broschüre „Outdoorwelt Willingen“ in niederländischer Sprache aufgelegt.

Ein echter Blickfang waren die orangefarbenen Tragetaschen mit dem Slogan „Die höchsten Berge der Niederlande liegen in Willingen“. Sie waren während der gesamten Veranstaltung sichtbar und regten auf sympathische Weise zum Schmunzeln an.„Die Niederlande sind einer unserer wichtigsten Auslandsmärkte. Die Fiets en Wandelbeurs bietet ideale Möglichkeiten, unsere Angebote direkt vorzustellen und persönliche Kontakte zu knüpfen. Das große Interesse und die vielen Gespräche zeigen, dass Willingen als Outdoor-Destination sehr gefragt ist“, so das Fazit der Tourist-Information.

Die Tourist-Information Willingen nutzt regelmäßig Messeauftritte in wichtigen Quellmärkten, um potenzielle Gäste gezielt anzusprechen und die Bekanntheit der Destination weiter zu steigern. Die Verantwortlichen heben die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Sauerland Stern Hotel hervor, von der alle Beteiligten profitieren. Auch das Sauerland Stern Hotel zieht eine positive Bilanz: Der Messeauftritt sei eine wertvolle Gelegenheit gewesen, das Haus als komfortable Unterkunft für aktive Gäste zu präsentieren. Besonders der direkte Austausch stärke das Vertrauen und bleibe nachhaltig in Erinnerung.