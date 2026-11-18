Mehr als vier Jahrzehnte für seine Heimat im Einsatz: Der langjährige Willinger Bürgermeister Thomas Trachte ist am Sonntag, 15. November 2026, im Alter von 63 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben.

Eine Nachricht, die das Upland tief bewegt: Thomas Trachte, seit 2004 Bürgermeister der Gemeinde Willingen, ist tot. Noch bis zuletzt hatte er seine Aufgaben im Rathaus wahrgenommen. Insgesamt stand er mehr als 40 Jahre im Dienst der Gemeinde. Vor seiner Wahl zum Bürgermeister leitete er den Kurbetrieb.

Seine Arbeit galt einem Ort, der für viele Menschen Urlaub und Erholung bedeutet – und für die Menschen in seinen Dörfern Heimat ist. Trachte begleitete die touristische Entwicklung ebenso wie die Aufgaben, die den Alltag vor Ort prägen: Wasserversorgung, Straßenbau und Dorferneuerung. Dabei suchte er die Zusammenarbeit mit Vereinen, Kirchengemeinden, Ehrenamtlichen und den politischen Gremien.

„Der Schock bei der Gemeinde Willingen (Upland) sitzt tief“, erklärte der Erste Beigeordnete Christopher Leeser gegenüber der Waldeckischen Landeszeitung. Er würdigte Trachtes Einsatz für die Gemeinde und ihre Ortsteile. Besonders hob er dessen ausgleichende Art und die Bereitschaft hervor, den Menschen zuzuhören. Neben der Weiterentwicklung Willingens habe Trachte stets auch das gesellschaftliche Miteinander im Blick gehabt.

Mit Thomas Trachte verliert das Upland einen Bürgermeister, der seine Heimat über Jahrzehnte mitgestaltet hat. Er hinterlässt seine Ehefrau und zwei erwachsene Kinder. Ihnen und allen Angehörigen gilt unser Mitgefühl.