Willingen rückt in den Fokus der internationalen VR Community

SANDBOX VR eröffnet Standort im Mountain View Hotel Willingen

Eintauchen in virtuelle Welten, in die Rolle von Piraten, Sience-Fiction-Helden oder Weltraum-Abenteuer auf beeindruckende Weise erleben: Nach wenigen Großstädten wie Hamburg, Köln und zuletzt Oberhausen ist Willingen der nunmehr sechste Standort von SANDBOX VR in Deutschland. Die renommierte VR Erlebniswelt rückt das Upland in den Fokus der internationalen VR-Community. Der Start im Mountain View Hotel Willingen ist für den Frühsommer im Rahmen der Hoteleröffnung geplant.

Faszinierende Technik trifft auf vielseitige Unterhaltung

Das Konzept von SANDBOX VR ist ebenso innovativ wie mitreißend: In Gruppen von zwei bis sechs Personen betreten die Spieler eines der vier hochmodernen „Holodecks“. Das sind Räume, die Simulationen und virtuelle Welten mittels holografischer Projektion erzeugen. Ausgestattet mit VR-Brillen, Headsets, Bewegungssensoren und optionalen Requisiten sind sie nach einer kurzen Einweisung Teil eines beeindruckenden digitalen Spielerlebnisses. Die Spieler werden selbst Teil der Handlung und erleben in der Gruppe gemeinsam Abenteuer wie in der realen Welt. Nervenkitzel und Adrenalin sind garantiert! Aktuelle Spiele sind unter anderem ein familienfreundliches Piratenabenteuer, Squid Game, Star Trek: Discovery Away Mission, Deadwood Valley oder Amber Sky 2088.

Willingen als Teil einer globalen VR-Revolution

Die SANDBOX VR Erlebniswelt gibt es weltweit nur in wenigen großen Städten. In Europa ist Willingen einer von nur neun Standorten. Entsprechend begeistert sind die Geschäftsführer der Willinger Brauhausgesellschaft, dass es gelungen ist, dieses Angebot nach Willingen zu holen: „Wir freuen uns, dass wir einen international so erfolgreichen Partner gewinnen konnten, der unser Mountain View Hotel Willingen perfekt ergänzt. Dieses Angebot hebt Willingen als Top-Destination für Innovation und Freizeit auf ein neues Niveau.

Willingen-Vergleich mit Aspen hat überzeugt

Die Entscheidung für Willingen erfolgte nach gründlicher Prüfung durch die SANDBOX VR-Zentrale in den USA. Torsten Schneider, Geschäftsführer von Next Level Erlebnisse, dem deutschen Lizenznehmer und Partner, reiste persönlich nach Willingen, um den Vertrag mit den vier Geschäftsführern der Willinger Brauhausgesellschaft zu unterzeichnen. „Wir waren direkt von dem Gedanken begeistert, eine Location in Willingen zu eröffnen. Da die US-Vorgaben an Städte, die sich für eine Sandbox-VR-Location eignen grundsätzlich anders aussehen, hat es einige Überzeugung gekostet. Am Ende konnte der Vergleich von Willingen mit Aspen in Colorado sowie die aktuelle Entwicklung in Willingen die US-Zentrale überzeugen“, führt Schneider aus. „Diese Kooperation spiegelt die gemeinsame Vision wider, Willingen mit innovativen Angeboten zu bereichern“, ergänzt Arndt Brüne als einer der Geschäftsführer der Willinger Brauhausgesellschaft, die für den Bau des Mountain View Hotel Willingen verantwortlich zeichnet.

Ein Highlight für Touristen, Tagungsgäste und Einheimische

Das neue Angebot richtet sich an eine breite Zielgruppe: Urlaubsgäste, Tagungskunden, Eventgäste, Einheimische sowie Technik- und Gaming-Enthusiasten können sich auf ein einzigartiges Freizeitangebot freuen. Insbesondere bei schlechtem Wetter bietet SANDBOX VR eine willkommene Alternative. Die Kosten für ein 40-minütiges Spiel belaufen sich je nach Gruppengröße und Lizenzrechten auf 35 bis 55 Euro pro Person.

Mit einem Angebot, das technologische Faszination und emotionale Erlebnisse vereint, wird das Mountain View Hotel Willingen nicht nur Unterkunft, sondern auch ein Magnet für Freizeitspaß und Unterhaltung. Die Eröffnung von SANDBOX VR in Willingen markiert einen weiteren wichtigen Schritt für die Region als Innovationsstandort. Das Angebot ergänzt zudem die Freizeitpalette der Urlaubsdestination Willingen um ein weiteres wetterunabhängiges und hochaktuelles Angebot.

Weitere Informationen SANDBOX VR

SANDBOX VR, gegründet 2016 in Kalifornien, steht für realitätsnahe Spielerlebnisse in der virtuellen Welt. Das Unternehmen betreibt weltweit 60 Standorte, darunter erst fünf in Deutschland. In Europa gibt es darüber hinaus noch einen Standort in der Schweiz und drei in Großbritannien. Die Eröffnung in Willingen ist ein weiterer Schritt, um das beeindruckende Potenzial der virtuellen Realität in Deutschland zu etablieren. Bis 2026 sind 12 Standorte in Deutschland geplant – jeder mit rund 25 bis 30 neuen Arbeitsplätzen.

Weitere Informationen Mountain View Hotel

In Willingen entsteht für 15 Millionen Euro das Mountain View Hotel mit 200 Betten. Finanziert von der Willinger Brauhaus-Gesellschaft, soll es Mitte 2025 eröffnen. Das Hotel im Herzen Willingens zielt auf Aktiv-Urlauber wie Wanderer, Mountainbiker und Skifahrer ab, ergänzt das bestehende Tagungs-Angebot der Investoren und bietet moderne Ausstattung sowie naturnahes Design mit regionalen Themen. Die Lage in Bahnhofsnähe und direkt gegenüber des Ettelsbergs macht es besonders attraktiv. Das Projekt stellt eine Investition in den Zukunftstrend des nachhaltigen Kurzurlaubs mit Schwerpunkt Outdooraktivitäten dar. Die geplante Fußgängerbrücke über die Bahngleise soll dem Hotel eine Anbindung zum Ettelsberg und dadurch eine Top-Lage schaffen. Der Ettelsberg mit seinen Aktivangeboten wird als großer Pluspunkt gesehen.