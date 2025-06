Willingen feiert den Sound des Sommers

Von Andreas Gabalier und Schlagerstern bis Bike Days Willingen und The Hooters

Sound, ausgelassene Stimmung und Stars unter freiem Himmel: Ob Andreas Gabalier, Schlagerstern, „Die 90er Willingen“, The Hooters oder Alphornmesse, der Sommer 2025 verwandelt Willingen in eine große Bühne voller musikalischer Erlebnisse, Emotionen und Festivalatmosphäre.

Der Schlagerstern Willingen erstrahlt erneut und macht Willingen zum Schlager-Treffpunkt! Am Samstag, 21. Juni, verwandelt sich das Festivalgelände am Fuße des Ettelsbergs in ein riesiges Gute-Laune-Areal für alle Schlagerfans! Herzen, die im Takt der Musik schlagen und Menschen, die sich ganz schnell nicht mehr fremd sind und gemeinsam singen, tanzen und feiern. Schlagerfans jeglichen Alters freuen sich auf ein Hit-Feuerwerk mit Stars wie Maite Kelly, Heino, Vanessa Mai, Ross Antony, Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann, Oli. P, Mike Leon Grosch, der Mountain Crew und vielen weiteren. Zum Mitsingen, Tanzen oder einfach nur Genießen. Bei bester Sommerlaune und grandioser Kulisse erwartet euch ein Festival-Tag voller Emotionen, Ohrwürmer und mitreißender Stimmung.

Die 90er sind zurück – verrückt, bunt und voller Energie! Am Samstag, 28. Juni, wird Willingen zum Treffpunkt für alle Fans des Kultjahrzehnts. „Die 90er Willingen“ bringen das Lebensgefühl der 90er mitten in den Uplandort. Auf dem Open-Air-Gelände am Fuße des Ettelsbergs präsentieren sich Top-Stars der 90er: Oli. P, Rednex, Vengaboys, Captain Jack, Hermes House Band, Mark ‚Oh, Haddaway, Captain Hollywood Project und viele mehr. Ob Boom, Boom, Boom, What is Love oder Cotton Eye Joe – gemeinsam erleben die Besucher das Lebensgefühl der 90er noch einmal ganz neu. „Die 90er Willingen“ – eine Zeitreise in ein unvergessenes Jahrzehnt.

Motoren, Musik und Leidenschaft sind die Komponenten der Bike Days Willingen! Am Wochenende vom 10. bis 13. Juli wird der Uplandort zum Mekka für Motorradfans: Hier treffen sich Harley-Enthusiasten, Biker und Schaulustige. Eigens für dieses Kult-Event einfliegen wird Special Guest Paul Teutul Sr., Gründer von Orange County Choppers und Star der Kultserie American Chopper! Ebenfalls bekannt aus der Serie und zu den Bike Days anreisen wird Aykut Tataroglu. Zwischen glänzendem Chrom, sattem Motorensound, spannenden Ausstellerständen und gemeinsamen Touren durch die wellige Sauerländer Landschaft sorgen Vanderblast, Catfish, Mike Gerhold und Friends sowie weitere Bands mit kraftvollem Rock, groovigen Rhythmen und echtem Roadtrip-Feeling für den passenden Rahmen. Ein Event, das Benzin im Blut und Musik im Herzen vereint.

The Hooters live in Willingen – das ist ein Muss für alle Classic-Rock-Fans! Am Freitag, 18. Juli, kehrt die legendäre US-Band ins Willinger Besucherzentrum zurück und feiert ihr 45-jähriges Jubiläum mit der Tour „45 Alive“. Schon 2024 begeisterten Eric Bazilian und seine Band die Zuschauer – jetzt folgt das nächste Highlight! The Hooters stehen für einen unverwechselbaren Mix aus Rock, Pop und Folk, kombiniert mit markanten Melodien, mitreißenden Rhythmen und viel Gefühl. Ihr aktuelles Album „Rocking & Swing“, aufgenommen im Keswick Theatre, verbindet neue Songs mit dem Sound ihrer frühen 80er-Wurzeln. Welthits wie „All You Zombies“, „Johnny B“ oder „And We Danced“ machen ihre Konzerte zu einer Reise durch vier Jahrzehnte Musikgeschichte. Authentisch, energiegeladen und voller Leidenschaft.

Lederhosen und Dirndl ausgepackt, der Volks-Rock’n’Roller kommt nach Willingen! Am Samstag, 23. August, macht Andreas Gabalier mit seiner großen „EIN HULAPALU AUF UNS – Tour“ Halt auf dem Festivalgelände am Fuße des Ettelsbergs. Damit freut sich die Uplandgemeinde auf einen absoluten Top-Act und die Fans auf eines der spektakulärsten Konzerte des Jahres. Gut gelaunte Fans versammeln sich auf dem Festivalgelände und singen gemeinsam Lieder wie ‚I sing a Liad für di‘“. Gänsehautmomente sind garantiert. Der sympathische Künstler aus der Steiermark weiß es, die Schlager-Crowd in Stimmung zu bringen. „Alle die Hände hoooch…!“ Tausende klatschen in einem Rhythmus und singen „Hulapalu“. Ein Live-Erlebnis mit echter Alpen-Power.

Die Seele im Einklang mit Musik und Natur, das ist die Wirkung der Alphornmesse auf dem Ettelsberg. Am Samstag, 31. August, lassen Alphornisten aus ganz Deutschland und darüber hinaus die warmen, tiefen Töne vom Berg bis weit in die Landschaft hinein klingen. Die ruhige, erhabene Musik berührt, geht ins Herz und bewegt auf ihre ganz eigene Weise. Die imposante Naturkulisse gibt ihre Wirkung dazu. Eine Messe unter freiem Himmel und ein Ereignis voller spiritueller Momente. Tausende Besucher lassen sich jedes Jahr von dieser Verbindung aus Tradition, Natur, Klang und innerer Einkehr verzaubern.

Die ganz großen Momente der Rockgeschichte zelebrieren Musiker und Fans am 11. Oktober in der Schützenhalle Usseln. „The Music of Queen – A Rock and Symphonic Spectacular“ bringt die legendären Songs von Queen in einer mitreißenden Tribute-Show zurück ins Rampenlicht. Die Kombination aus erstklassiger Rockband, beeindruckenden Gesangsstimmen und kraftvollen Riffs sorgt für ein musikalisches Erlebnis, das dem Original unglaublich nahekommt.

Am Freitag, 3. Oktober 2025 – dem Tag der Deutschen Einheit – sorgt Bernd Stelter im Besucherzentrum Willingen für ordentlich Lacher. In seiner rund zweistündigen Comedy-Show nimmt Stelter alltägliche Ärgernisse unter die Lupe: Parkplatz-Stress, kilometerlange Supermarktschlangen, die Bundesregierung, das Wetter… Sein Motto ist Programm: „Reg dich nicht auf, gibt nur Falten!“ Mit scharfem Witz, warmherziger Art und charmanten Alltagsbeobachtungen verwandelt er Zornesfalten in Lachfältchen und beweist: Lachen macht uns nicht nur attraktiver, sondern ist auch enorm gesund!