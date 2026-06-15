Wilkeplatz Live 2026: Classic Rock unter freiem Himmel in Belecke

Live-Musik mit der Band Stevie X in Warstein-Belecke

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr geht die Veranstaltung „Wilkeplatz Live“ in die zweite Runde. Am Freitag, 3. Juli 2026, verwandelt sich der Wilkeplatz von 19 bis 24 Uhr erneut in eine Open-Air-Bühne für Live-Musik, gute Stimmung und geselliges Beisammensein.

Veranstaltet wird das Event vom Gewerbeverband Belecke, die Organisation übernimmt Stadtmarketing Warstein e.V.. Für die musikalische Unterhaltung sorgt in diesem Jahr die Band Stevie X Classic Rock. Der Eintritt ist dank der Unterstützung der AEG Power Solutions GmbH frei. Getränke sind gegen Wertmarken erhältlich (1 WM = 3,- € für ein 0,3l Getränk).

Die Band rund um Frontmann Steven den Toom aus Schmallenberg ist in der Region längst kein Geheimtipp mehr. Bereits bei der WarsteinNacht im vergangenen Jahr in Hirschberg begeisterte die Formation das Publikum mit energiegeladenem Classic Rock und mitreißender Bühnenpräsenz. Nun freut sich die Band auf eine stimmungsvolle Rocknacht mitten in Belecke.

„Mit Wilkeplatz Live möchten wir den Menschen in Belecke und der gesamten Region einen besonderen Sommerabend bieten und gleichzeitig unsere Innenstadt beleben. Die Premiere im vergangenen Jahr hat gezeigt, wie gut Live-Musik und gemeinschaftliches Engagement zusammenpassen“, erklärt Dirk Biernoth, Vorsitzender des Gewerbeverbandes Belecke. „Dass wir die Veranstaltung nun bereits zum zweiten Mal durchführen können, freut uns sehr.“

Auch der Hauptsponsor sieht in der Veranstaltung einen wichtigen Beitrag für das gesellschaftliche Leben vor Ort. „Als Unternehmen mit regionaler Verbundenheit unterstützen wir gerne Veranstaltungen, die Menschen zusammenbringen und das Gemeinschaftsgefühl stärken“, sagt Miquel Pereira, Regional HR Manager Europe der AEG Power Solutions GmbH. „Wilkeplatz Live schafft genau diese besondere Atmosphäre und wir freuen uns, Teil davon zu sein.“

Für das leibliche Wohl sorgen die lokalen Gastronomiebetriebe aus Belecke, die die Besucherinnen und Besucher mit Getränken und kulinarischen Angeboten versorgen werden.

Die Veranstalter laden alle Musikfreunde aus Belecke, Warstein und der gesamten Region herzlich ein, gemeinsam einen sommerlichen Abend mit handgemachter Live-Musik auf dem Wilkeplatz zu erleben.