Wildnis, Wunder und WOLL-Gefühl

Mitten im Rothaargebirge, hoch über Oberhundem, liegt ein ganz besonderer Ort: der Panorama Park Sauerland. Seit über 60 Jahren ist er Ziel für kleine Abenteurer, große Naturfans und alle, die etwas vom Charme des Sauerlands mitbekommen wollen. Auf rund 80 Hektar vereint der Park heimische Wildnis, tierische Begegnungen und familienfreundliche Freizeitangebote, ohne Kirmesrummel, aber mit viel Herz.

Tiere beobachten statt nur bestaunen

Wer durch den Park streift, begegnet über 25 Tierarten. Darunter bekannte heimische Tiere, aber auch einige exotische. Vom stattlichen Rothirsch über Luchse, Mufflons, Wildschweine bis zu neugierigen Erdmännchen oder wuscheligen Waschbären: Hier leben die Tiere in weitläufigen, naturnah gestalteten Gehegen. Besonders eindrucksvoll ist die Wolfsschlucht, wo Besucher mit etwas Glück das Verhalten eines Rudels Europäischer Wölfe beobachten können.

Rodelspaß und Riesentrampolin

Natürlich darf auch gespielt werden! Und wie: Die Sommerrodelbahn „Fichtenflitzer“ bringt Schwung in den Tag, der Mega-Vulkan lädt zum Klettern ein und auf dem riesigen Hüpfkissen ist Lachen garantiert. Ob Rutschenparadies, Kettcarbahn, Power Paddler oder Karussells, der Park bietet jede Menge Platz zum Toben und Entdecken. Neuere Attraktionen wie das Dinoland, die Drachenbahn oder der Bunny Swing sorgen besonders bei jüngeren Gästen für noch mehr Abwechslung.

Rhododendron-Ruhe und Sauerländer Weitblick

Zwischen all dem Spiel- und Tierspaß darf auch mal Pause sein. Wer mag, wandert durch die Rhododendron-Allee, genießt eine Auszeit auf der Liegewiese oder fährt mit dem Sessellift über die Baumwipfel mit Sauerländer Fernblick den Berg hinauf oder hinunter. Der Pano-Express bringt Familien bequem zwischen Tal und Gipfel hin und her, was besonders mit kleinen Kindern willkommen ist.



Gegründet 1963, hat sich der Panorama Park immer wieder neu erfunden. Seit 2008 liegt der Fokus bewusst auf dem Wildparkcharakter und dem Naturerlebnis. Nachhaltigkeit, Tierwohl und Regionalität sind keine Floskeln, sondern Teil des Konzepts. Alles wirkt liebevoll gepflegt, durchdacht und familiär – wie man es sich im Sauerland eben wünscht.

Wiederkommen nicht vergessen

Ob als Tagesausflug, Familienferien-Highlight oder einfach, um das Sauerland neu zu erleben: Der Panorama Park Sauerland ist ein Ort zum Durchatmen, Staunen und Wiederkommen. Für kleine Entdecker. Und für große Herzen.











Alle Infos, Öffnungszeiten und Tickets unter: www.panopark.de

5 WOLL-Tipps für den Besuch im Panorama Park Sauerland

1. Früher Vogel sieht mehr Wolf

Wer morgens kommt, hat mehr Ruhe und die besten Chancen, die Tiere richtig zu erleben. Gerade die Wölfe oder Luchse sind am Vormittag aktiver. Außerdem bleibt mehr Zeit für alles, was der Park sonst noch bietet.



2. Wanderschuhe statt Flip-Flops

Der Park liegt mitten im Rothaargebirge und das merkt man auch. Bergauf, bergab, über Wurzeln und Wiesen: Mit festen Schuhen läuft sich‘s besser. Und eine Regenjacke gehört im Sauerland vorsichtshalber immer ins Gepäck.

3. Butterbrot oder Bratwurst?

Wer sein Picknick mitbringt, findet überall schöne Plätze zum Pausemachen. Wer lieber Sauerländer Pommes oder ein Würstchen mag, findet in den Hütten und Kiosken, was das Herz begehrt.

4. Erst die Bahn, dann das Spiel

Die Sommerrodelbahn, der Sessellift oder der „Fichtenflitzer“ sind echte Favoriten. Empfehlung: früh ausprobieren, bevor der Andrang kommt. Danach locken Hüpfkissen, Rutschen und Spielplätze.

5. Tiere füttern

An einigen Stellen dürfen die Tiere mit speziellem Parkfutter gefüttert werden. Das gibt’s am Automaten. Für Kinder ein echtes Highlight, das in Erinnerung bleibt.