Magazin für die Sauerländer Lebensart

Wildkräuterführungen in Meschede-Erflinghausen: Die Natur mit allen Sinnen erleben

Wer die Kraft der Natur hautnah erleben und dabei noch kulinarisch profitieren möchte, hat bei den Wildkräuterführungen mit Anna Kremer am Samstag, den 30.05.2026, die Gelegenheit dazu. Inmitten blühender Wiesen nimmt die Wildkräuter & Heilpflanzenpädagogin Interessierte mit auf eine Reise in die Welt der Sommerkräuter.

26. Mai 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Tourist-Informationen „Rund um den Hennesee“

Im Mittelpunkt stehen bekannte und weniger bekannte Wildkräuter wie Gänsefingerkraut, Spitzwegerich, Holunder, Beinwell oder Schöllkraut. Die Teilnehmer lernen, diese Kräuter sicher zu erkennen, erfahren alles über ihre geschmacklichen Besonderheiten und gesundheitlichen Inhaltsstoffe – und vor allem, wie man sie genussvoll in der eigenen Küche einsetzen kann.

Ob als Dipp, Kräuterbutter, Blütensalz, Blütenbutter, im Salat oder als aromatischer Tee: Die Verwendungsmöglichkeiten sind vielfältig und werden im Rahmen der Führungen nicht nur erklärt, sondern es wird auch direkt verkostet.

Termine der Frühen Sommerführungen 2026: Samstag, 30.05.2026 und Samstag, 27.06.2026. Beginn ist jeweils um 14:00 Uhr. Die Führungen dauern ca. 2–3 Stunden. Unkostenbeitrag: 27,50 € (inkl. Verkostung verschiedener Kräuterproben, Kuchen und Getränke).

Eine Anmeldung bis 1 Tag vor dem Termin bei Anna Kremer, Tel.  0160-8466534 ist unbedingt erforderlich. Hinweis: Bitte festes Schuhwerk tragen. Die Führungen finden draußen in der Natur statt und bei fast jedem Wetter. Diese Kräuterwanderung ist ideal für Naturfreunde, Hobbyköche, Gesundheitsbewusste und alle, die ihr Wissen über Wildkräuter erweitern möchten.

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

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