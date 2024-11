In der neuen Konzertreihe des Kulturbüros der Stadt Schmallenberg, im Förderprojekt „Dritter Ort Schmallenberg“ lädt der Bluesmusiker Chris Kramer vier- bis fünfmal im Jahr weitere Musikschaffende verschiedener Genres ein, mit ihm ein Konzert auf der Kulturbühne des Habbels, Bahnhofstraße 5 in 57392 Schmallenberg zu geben.

Am 10. November 2024 wird die Band „Wildes Holz“ von 16 bis 18.30 Uhr mit ihm gemeinsam auftreten. Auf diese Veranstaltung freut sich Saskia Holsträter, Leiterin des Kulturbüros der Stadt Schmallenberg, besonders: „Kürzlich hat die Band noch in der ausverkauften Elbphilharmonie gespielt – jetzt kommt sie zu uns nach Schmallenberg. Schon vor über zwanzig Jahren habe ich Wildes Holz zum ersten Mal gesehen und fühle mich geehrt, dass die Musiker, auch nachdem sie so erfolgreich geworden sind, für ein kleineres Publikum zu uns kommen.“

Seit einem Vierteljahrhundert sind sie schon zusammen, haben über 2.000 Konzerte gespielt, zwölf CDs veröffentlicht und über 50.000 Stück davon verkauft: Wildes Holz sind eine Ausnahmeerscheinung in der deutschen Musikszene. Denn sie haben all dies geschafft mit einer, nun ja, eigenwilligen Instrumentierung: Gitarre, Kontrabass – und die gemeine Blockflöte. Ja genau, das kleine Folterholz, der Tinnitus-Simulator, in den wir wohl alle schon mal reingepustet haben, nicht immer zum unbedingten Vergnügen der Zuhörerschaft. Wer hätte gedacht, dass man damit tatsächlich Musik machen kann? Tobias Reisige beweist es eindrucksvoll, nicht umsonst nennt man ihn inzwischen den „König der Blockflöte“ (WAZ). Und Wildes Holz scheren sich nicht um Genre-Grenzen. Rock, Pop, Jazz, Klassik, Elektronik – je unmöglicher eine Umsetzung auf ihrem Holz-Instrumentarium erscheint, desto lustvoller beweisen sie das Gegenteil! Dadurch kreieren sie ein völlig neues Genre: Instrumentaler Holzrock.

Zum Jubiläum präsentieren Wildes Holz ihr neues Programm „25 Jahre auf dem Holzweg“. Von ihren Anfängen als Straßenmusiker über ihre ersten CDs bis hin zu ihren aktuellen Hits lassen sie die Highlights ihrer Schaffensphasen Revue passieren. Dabei erzählen sie auch von ihren Erlebnissen auf und neben der Bühne, von skurrilen Begegnungen, lustigen Anekdoten und bewegenden Momenten. Mit viel Humor, Charme und Spielfreude nehmen sie das Publikum mit auf ihren ganz speziellen Holzweg durch die Welt der Musik. Dabei wird schnell deutlich, dass dieser Weg noch lange nicht am Ende ist, denn ihr Spaß, eigentlich unmögliche Dinge zusammenzubringen, reicht bestimmt noch für die nächsten 25 Jahre!

„Wildes Holz sind ein Synonym für beste Livemusik, für eingefangene gute Laune und rotzige Spielfreude. Die Band ist rhythmisch auf Zack, spielt druckvoll von der Leber weg mit hinreißendem Drive“, berichtet „Der Windkanal“. Am 8. September 2023 kam das Jubiläums-Album „25 Jahre auf dem Holzweg“ heraus, das 25 neu gemasterte Stücke aus 25 Jahren Wildes Holz enthält. Vorab erschien am 11. August die Single „Walk On The Wild Side“ auf allen Streaming-Plattformen. Es handelt sich um eine Adaption des Lou Reed-Klassikers von 1972, die Wildes Holz vor 15 Jahren eingespielt hat und die jetzt aufwändig neu gemastert wurde. Sie nimmt die jazzige Stimmung des Originals auf und mündet in eine so umwerfend druckvolle Improvisation, wie wohl nur Wildes Holz sie spielen kann.

Tickets sind unter https://schmallenberg.reservix.de und in Reservix-Vorverkaufstellen, wie zum Beispiel in der Tourist- Info Schmallenberg oder im Reise-Center Dolle in der Weststraße 44, zum Preis von 18 Euro, erm. 9 Euro, sowie an der Abendkasse zum Preis von 22 Euro, erm. 11 Euro, erhältlich.

Veranstalter ist das Kulturbüro der Stadt Schmallenberg, gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Projekt „DRITTE ORTE – HÄUSER FÜR KULTUR UND BEGEGNUNG IM LÄNDLICHEN RAUM“.

Kontakt

Stadt Schmallenberg – Kulturbüro

Projektleitung: Im Auftrag Saskia Holsträter

Unterm Werth 1, 57392 Schallenberg

E-Mail: kulturbuero@schmallenberg.de

Tel. 02972/980-232