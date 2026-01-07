Wieder mehr Platz auf den Pisten: Wintersport-Arena Sauerland nach den Ferien

Mit dem Ende der NRW-Weihnachtsferien kehrt etwas mehr Ruhe in den Skigebieten der Wintersport-Arena Sauerland ein. Besonders an den Wochentagen ist nun wieder viel Platz auf den Pisten. Am kommenden Wochenende stehen weiterhin bis zu 80 Ski- und Rodellifte sowie rund 300 Kilometer Loipen zur Verfügung. Das Angebot bleibt also umfangreich und gut.

Ski Alpin

Derzeit laufen mehr als 70 Lifte in der Wintersport-Arena Sauerland – zum Wochenende hin könnte die Zahl wieder auf 80 steigen. Auf den beschneiten Pisten liegen bis zu 80 Zentimeter Schnee. Eine tragfähige Grundlage aus technisch erzeugtem Schnee sorgt für Stabilität, darüber liegt frischer Pulverschnee. Die Bedingungen sind sehr gut bis geradezu optimal. Auch auf den Naturschneepisten liegen rund 30 Zentimeter Schnee. Was gute bis sehr gute Wintersportbedingungen eröffnet. Bei fast anhaltendem Dauerfrost sind die Pisten fest, griffig und hervorragend befahrbar. Diese Qualität bleibt voraussichtlich auch über das Wochenende hinaus bestehen.

Ski nordisch

Bis in die Tallagen ist Schnee gefallen. Rund 30 Zentimeter meldet die Wetterstation auf dem Kahlen Asten – eine gute Grundlage für den nordischen Wintersport. Derzeit sind rund 300 Kilometer Loipen gespurt. Bei der aktuellen winterlichen Witterung bleiben sie bis auf Weiteres erhalten. Eine derart stabile Schneelage hat es seit mehreren Jahren nicht mehr gegeben.

Die Betreiber im Skilanglaufzentrum Westfeld haben zudem Schnee produziert und mit dem Aufbau des Snowparks im Stadionbereich begonnen. Erste Teile stehen bereits. Er soll sobald wie möglich komplett fertig sein. Die Loipen dort sind unabhängig davon gespurt und befahrbar.

Rodeln

Vor allem Familien mit Kindern suchen nach Rodelmöglichkeiten. Dank der guten Naturschneelage finden sie diese in fast allen Orten – auch abseits der Skigebiete, in der freien Landschaft. In den Skigebieten stehen zudem präparierte Rodelpisten zur Verfügung, teils mit, teils ohne Lift. Zurzeit laufen 14 Rodellifte an beschneiten Rodelpisten.

Winterwandern

Die Landschaft ist schneebedeckt und bleibt es vorerst auch. Insbesondere an den Wochenenden lohnt sich ein Blick auf die weiten Landschaftsräume jenseits der Skigebiete – ideal für alle, die Ruhe suchen und die verschneite Natur genießen möchten. Über die Region hinweg ziehen sich hunderte Kilometer Wanderwege, teils eigens zum Winterwandern präpariert. Der Sonntag und der Montag versprechen eine Chance auf ein paar Sonnenstunden.

Tagesaktuelle Infos zu Schneelage, Liften, Loipen, Rodelangeboten und Flutlicht: wintersport-arena.de.

Aktionstag Skilanglauf

Am Sonntag, 11. Januar, veranstalten der KreisSportBund HSK und der Westdeutsche Skiverband einen Aktionstag in klassischer Skilanglauftechnik. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Skihütte auf der Pastorenwiese bei Wunderthausen. Drei Stunden lang fahren Anfänger und Fortgeschrittene in getrennten Gruppen gemeinsam durch die Winterlandschaft. Die Teilnahme kostet zehn Euro. Mitglieder der Nordic Sports Arena nehmen kostenlos teil. Ski-Ausrüstung kann vor Ort ausgeliehen werden. Eine Anmeldung per E-Mail an f.steinweg@hochsauerlandsport.de.

Bilanz der Weihnachtsferien

Ab dem 28. Dezember zog der Besucherstrom spürbar an. Dank technischer Beschneiung haben die Skigebiete ihr Angebot deutlich erweitert – rund 40 Lifte liefen bei meist sehr guten Bedingungen. Besonders das Kerngebiet wurde ab dem 29. Dezember deutlich stärker besucht. Die kleineren Gebiete waren bis Neujahr entweder geschlossen oder nur zu einem geringen Teil geöffnet. Auch deshalb wurden sie in dieser Phase nicht stark besucht.

Mit dem Schneefall über den Jahreswechsel hinweg zog der Besucherstrom sprunghaft an. So wurde in den Weihnachtsferien ein größeres Angebot in der Fläche dringend gebraucht. Weitere kleine Gebiete und Naturschneepisten konnten nach und nach öffnen. Bis zu 75 Lifte liefen in der Region. Die Aussicht auf frisch gefallenen Schnee lockte am letzten Ferienwochenende sehr viele Gäste in die Region – insbesondere ins Kerngebiet Winterberg-Willingen. Die weiteren Skigebiete in der Fläche waren teils gut, teils sehr gut besucht, aber nicht voll. Rodelangebote waren in der Fläche stark gefragt.

Nach den Schneefällen zum Jahreswechsel waren am 3. Januar die ersten Loipen gespurt. Am letzten Ferienwochenende stieg das Angebot auf rund 150 Loipenkilometer, in den letzten Tagen der NRW-Weihnachtsferien auf fast 250. Die Bedingungen waren je nach Lage gut bis sehr gut. Auch hier stieg die Nachfrage sprunghaft an.

Mit dem sehr guten Langlaufangebot zog auch der Verkauf von Loipentickets deutlich an. Innerhalb weniger Tage gewann die Nordicsport-Arena Sauerland 15 neue Mitglieder. Die ehrenamtlich arbeitenden Vereine freuen sich bislang über Einnahmen in Höhe von 1.200 Euro aus dem Online-Ticketverkauf. Hinzu kommen die Verkäufe an der Loipe, die erst am Ende der Saison vollständig erfasst werden können.

Veranstaltungen 2025/26

09.-11 Januar: Eberspächer Rodel-Weltcup, Veltins-Eisarena Winterberg

11. Januar: Aktionstag Skilanglauf bei Wunderthausen, Pastorenwiese

12.-17. Januar: IBSF Europacup Skeleton, Veltins-Eisarena Winterberg

17. Januar: Intersport Voswinkel-Flutlichtskifahren, Postwiese Neuastenberg

19.-23. Januar: Junioren Weltcup Rodeln, Veltins-Eisarena Winterberg

23 bis 25 Januar Schülercup, Skilanglaufzentrum Westfeld-Ohlenbach

28 Januar Jugend trainiert für Olympia, Skilanglaufzentrum Westfeld-Ohlenbach

30. Januar.-01. Februar: FIS-Weltcup Skispringen, Mühlenkopfschanze Willingen

31. Januar – 01. Februar Shred Kids x Stylefish Kinderfestival, Skidorf Neuastenberg

07..08. Februar. Postwiesen-Testival, Skidorf Neuastenberg

21.-22. März: Snowboard-Weltcup Parallel-Slalom, Skiliftkarussell Winterberg