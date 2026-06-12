Wieder bei sich ankommen

Ein neuer Ort für innere Klarheit im Sauerland

In einer Welt, die immer schneller wird, in der viele Menschen funktionieren, statt zu fühlen, entsteht in Arnsberg ein ungewöhnlicher Ort: der Resonanzraum Sauerland. Kein klassisches Coaching, keine reine Therapie, sondern ein Raum, in dem Menschen wieder lernen, sich selbst zu verstehen. „Viele spüren, dass etwas nicht stimmt, aber sie können es nicht greifen“, sagt Britta Lohmann. „Genau dort setzen wir an: beim Verstehen. Denn echte Veränderung beginnt nicht mit Druck, sondern mit Klarheit.“



Der Name des Ortes ist bewusst gewählt. Resonanz bedeutet mehr als Zuhören. Es bedeutet, wirklich wahrgenommen zu werden, mit allem, was innerlich da ist. Ein Gegenüber zu haben, das nicht bewertet, sondern versteht. Gerade das fehlt vielen Menschen.



Was uns prägt wirkt weiter

Besonders entscheidend ist diese Form von Resonanz in der Kindheit. Wenn Gefühle keinen Raum bekommen, wenn Bezugspersonen selbst überfordert sind, entsteht oft eine leise Distanz zum eigenen Erleben. Emotionen werden unterdrückt, Impulse angepasst und irgendwann verliert man den Zugang zu sich selbst. „Kinder machen nichts falsch“, sagt Sonja Grammel. „Sie zeigen, was in ihnen vorgeht. Wenn wir das verstehen, verändert sich alles, auch im Umgang miteinander.“ Der Resonanzraum Sauerland setzt genau hier an: nicht beim Verhalten an der Oberfläche, sondern bei den inneren Prozessen dahinter.



Zwei Perspektiven – eine Haltung

Gegründet wurde der Resonanzraum von Britta Lohmann und Sonja Grammel. Zwei Frauen, zwei berufliche Wege – und eine gemeinsame Überzeugung: Es geht nicht darum, besser zu funktionieren. Es geht darum, sich selbst wieder zu verstehen.

Quelle: WOLL-Magazin

Britta Lohmann ist Diplom-Psychologin, mit zusätzlichem Master in Psychotherapie mit kognitiv-behavioralem Schwerpunkt (Universität Basel) und arbeitete viele Jahren an den universitären psychiatrischen Kliniken in Basel und hat sich jetzt als Mentaltrainerin und Coach selbstständig gemacht. Ihr Ansatz verbindet wissenschaftliche Fundierung mit praktischer Umsetzbarkeit. Sie begleitet Menschen in Veränderungsprozessen, im Alltag ebenso wie im Leistungskontext. „Gerade unter Druck verlieren viele den Zugang zu sich selbst“, sagt sie. „Dabei entsteht echte Leistung nicht durch mehr Anstrengung, sondern durch ein klares Verständnis der eigenen Reaktionen.“ Auch im Sport, etwa im Tennis, zeigt sich dieser Ansatz: nicht härter werden, sondern bewusster.

Quelle: WOLL-Magazin

Sonja Grammel arbeitet als Heilpraktikerin für Psychotherapie und bietet therapeutische Begleitung an. Sie begleitet Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die unter Ängsten, innerer Unruhe oder emotionaler Überforderung leiden. In ihrer Arbeit geht es nicht darum, Symptome zu kontrollieren oder schneller zu funktionieren. Es geht darum zu verstehen, wo Gefühle entstehen und warum sie sich nicht einfach wegdenken lassen. Erst wenn Zusammenhänge spürbar werden, entsteht Orientierung. Und damit etwas Zentrales im therapeutischen Prozess: Vertrauen. Viele versuchen, Angst über Kontrolle in den Griff zu bekommen. Doch genau das hält sie oft aufrecht. Veränderung beginnt dort, wo Kontrolle nachlässt und Vertrauen entstehen kann.



Raum für echte Veränderung

Der Resonanzraum Sauerland ist kein Ort für schnelle Lösungen. Er richtet sich an Menschen, die tiefer gehen wollen, die nicht nur Symptome reduzieren, sondern sich selbst wirklich verstehen möchten. Neben Einzelsitzungen bieten Lohmann und Grammel auch Gruppenformate und Themenabende an. „Wir wollen einen Raum schaffen, in dem Menschen sich gesehen fühlen“, sagt Grammel. „Und in dem sie wieder Vertrauen in sich selbst entwickeln.“ Oder, wie Lohmann es formuliert:

„Am Ende geht es immer um die gleiche Frage: Wie komme ich wieder in Verbindung mit mir selbst?“

Sommer im Resonanzraum

25. Juni 2026

Leben mit Angst

Offene Gruppe für Menschen mit Ängsten, Sorgen oder Panik.

16. Juli 2026

Wer wärst du ohne dein „Das kann ich nicht“?

Im Beruf. Im Sport. In Beziehungen. Im Leben.

10. September 2026

Raus aus dem Druck. Rein ins Leben.

Ein Abend über Gedanken, Erwartungen und den ständigen Anspruch, funktionieren zu müssen.

Britta Lohmann

Hauptstraße 8 · 59755 Arnsberg-Neheim

Telefon: +49 (0) 1575 – 5816540

E-Mail: britta.lohmann@insideout.nrw

www.insideout.nrw