Wie viel Essen benötigt man pro Person für ein Bankett?

Ein gelungenes Fest beginnt immer mit der richtigen Planung – und die Menügestaltung spielt dabei eine zentrale Rolle. Egal, ob Familienfeier, Firmenjubiläum oder elegantes Event: Erst ein gut abgestimmtes Speisenangebot schafft die Atmosphäre, die Gäste begeistert und lange in Erinnerung bleibt. Besonders wenn man einen professionellen Düsseldorf partyservice in Betracht zieht, wird schnell klar, wie wichtig ein präziser Mengenplan ist, um alle Teilnehmenden zufrieden zu stellen. Besonders in der Region Sauerland schätzen Gäste gut geplante Bankette mit abwechslungsreicher Menüauswahl.
Als erfahrenes Team von meisterkueche-reichard begleiten wir seit vielen Jahren Events in unterschiedlichsten Formaten und wissen genau, wie man Portionsgrößen und Auswahl optimal auf Gäste, Anlass und Dauer abstimmt.
Menüplanung für ein Bankett
Nach dem offiziellen Teil einer Feier erwarten die Gäste ein einladendes Buffet oder festlich gedecktes Menü. Damit die Stimmung stimmt, muss nicht nur das Essen schmackhaft sein – die Auswahl sollte die Veranstaltung stilistisch unterstreichen und allen Geschmacksrichtungen gerecht werden.
Worauf sollte man bei der Zusammenstellung achten?
- Stil & Konzept
Klassische Bankette profitieren von feinen Speisen, während lockere Firmenfeiern gut mit Fingerfood, warmen Snacks und einem Buffet funktionieren. Ein zur Atmosphäre passendes Menü stärkt die Gesamtwirkung der Veranstaltung.
- Jahreszeit
Im Sommer bevorzugen Gäste leichte Speisen, frische Salate und Obst. Im Winter hingegen steigt der Appetit auf herzhafte, warme Gerichte. Saisonale Zutaten erhöhen die Qualität und sind oft preislich attraktiver.
- Gästeprofil & Ernährungsgewohnheiten
- Ältere Personen schätzen leichte, bekömmliche Speisen.
- Vegetarische und vegane Optionen sollten immer berücksichtigt werden.
- Bei vielen Kindern lohnt sich ein eigener Kindertisch mit Obst und Desserts.
- Junge Erwachsene essen in der Regel größere Portionen.
- Männer greifen öfter zu Fleischgerichten, Frauen bevorzugen häufig leichtere Speisen und Meeresfrüchte.
- Gästeanzahl
Eine genaue Liste verhindert Engpässe. Ein kleiner Puffer von 2–3 Extra-Portionen ist empfehlenswert.
- Dauer der Veranstaltung
Je länger das Fest, desto größer der Bedarf:
- bis 2 Stunden: 200–400 g pro Person
- bis 4 Stunden: ca. 600 g
- bis 6 Stunden: 900–1200 g
- über 6 Stunden: ab 1,3 kg pro Person
Richtwerte für die Speisemengen pro Person
Vorspeisen
Für warme und kalte Appetithäppchen gilt: etwa 350–400 g pro Person. Eine Mischung aus Fleisch-, Fisch- und Gemüsevarianten sorgt für Abwechslung.
Salate
Beliebt und schnell vergriffen – ca. 300 g pro Gast. Idealerweise drei Sorten: leicht, herzhaft und mit Meeresfrüchten.
Hauptgerichte
Für das Hauptgericht mit Beilage rechnet man 300–400 g pro Person. Mindestens eine Fleisch- und eine Fischoption sollten zur Auswahl stehen.
Desserts & Obst
- Kuchen: 120–150 g pro Gast
- Torten: 2,5 kg für 15 Personen, 3,5 kg für 20 Personen, 5 kg für 30 Personen
- Obstplatten: 250 g für Erwachsene, 350 g für Kinder
Getränke
- Wasser & Säfte: ca. 2 Liter pro Gast (mehr im Sommer)
- Spirituosen: 0,5 l pro Person
- Wein: 0,75 l pro Person
- Sekt: 1 Flasche für 3 Personen
Drei Wege, ein Bankett erfolgreich zu organisieren
1. Selbst organisieren
Erfordert Einkauf, Mengenberechnung, Zubereitung und Koordination – zeitintensiv und oft stressig.
2. Fertige Menüs im Box-Format
Eine komfortable Lösung: Auswahl treffen, Anzahl bestimmen, Lieferung erhalten – ideal für kleinere Feiern.
3. Professioneller Catering- und Bankettservice
Unser Team übernimmt Planung, Koordination, Zubereitung und Service. Wir berechnen Portionsgrößen präzise, gestalten abwechslungsreiche Menüvorschläge und sorgen dafür, dass Ihre Feier angenehm und entspannt verläuft.
Ihr perfektes Fest beginnt mit guter Planung
Wenn Sie ein stilvolles Bankett, ein hochwertiges Buffet oder einen zuverlässigen Eventservice wünschen, stehen wir Ihnen gerne zur Seite.
Kontaktieren Sie meisterkueche-reichar für eine individuelle Beratung – und machen Sie Ihr Event zu einem Erlebnis, das in Erinnerung bleibt.