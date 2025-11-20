Wie viel Essen benötigt man pro Person für ein Bankett?

Ein gelungenes Fest beginnt immer mit der richtigen Planung – und die Menügestaltung spielt dabei eine zentrale Rolle. Egal, ob Familienfeier, Firmenjubiläum oder elegantes Event: Erst ein gut abgestimmtes Speisenangebot schafft die Atmosphäre, die Gäste begeistert und lange in Erinnerung bleibt. Besonders wenn man einen professionellen Düsseldorf partyservice in Betracht zieht, wird schnell klar, wie wichtig ein präziser Mengenplan ist, um alle Teilnehmenden zufrieden zu stellen. Besonders in der Region Sauerland schätzen Gäste gut geplante Bankette mit abwechslungsreicher Menüauswahl.

Als erfahrenes Team begleiten wir seit vielen Jahren Events in unterschiedlichsten Formaten und wissen genau, wie man Portionsgrößen und Auswahl optimal auf Gäste, Anlass und Dauer abstimmt.

Menüplanung für ein Bankett

Nach dem offiziellen Teil einer Feier erwarten die Gäste ein einladendes Buffet oder festlich gedecktes Menü. Damit die Stimmung stimmt, muss nicht nur das Essen schmackhaft sein – die Auswahl sollte die Veranstaltung stilistisch unterstreichen und allen Geschmacksrichtungen gerecht werden.

Worauf sollte man bei der Zusammenstellung achten?

Stil & Konzept

Klassische Bankette profitieren von feinen Speisen, während lockere Firmenfeiern gut mit Fingerfood, warmen Snacks und einem Buffet funktionieren. Ein zur Atmosphäre passendes Menü stärkt die Gesamtwirkung der Veranstaltung.

Im Sommer bevorzugen Gäste leichte Speisen, frische Salate und Obst. Im Winter hingegen steigt der Appetit auf herzhafte, warme Gerichte. Saisonale Zutaten erhöhen die Qualität und sind oft preislich attraktiver.

Gästeanzahl

Eine genaue Liste verhindert Engpässe. Ein kleiner Puffer von 2–3 Extra-Portionen ist empfehlenswert.

Je länger das Fest, desto größer der Bedarf: bis 2 Stunden: 200–400 g pro Person bis 4 Stunden: ca. 600 g bis 6 Stunden: 900–1200 g über 6 Stunden: ab 1,3 kg pro Person

Richtwerte für die Speisemengen pro Person

Vorspeisen

Für warme und kalte Appetithäppchen gilt: etwa 350–400 g pro Person. Eine Mischung aus Fleisch-, Fisch- und Gemüsevarianten sorgt für Abwechslung.

Salate

Beliebt und schnell vergriffen – ca. 300 g pro Gast. Idealerweise drei Sorten: leicht, herzhaft und mit Meeresfrüchten.

Hauptgerichte

Für das Hauptgericht mit Beilage rechnet man 300–400 g pro Person. Mindestens eine Fleisch- und eine Fischoption sollten zur Auswahl stehen.

Desserts & Obst

Kuchen: 120–150 g pro Gast

Torten: 2,5 kg für 15 Personen, 3,5 kg für 20 Personen, 5 kg für 30 Personen

Obstplatten: 250 g für Erwachsene, 350 g für Kinder

Getränke

Wasser & Säfte: ca. 2 Liter pro Gast (mehr im Sommer)

Spirituosen: 0,5 l pro Person

Wein: 0,75 l pro Person

Sekt: 1 Flasche für 3 Personen

Drei Wege, ein Bankett erfolgreich zu organisieren

1. Selbst organisieren

Erfordert Einkauf, Mengenberechnung, Zubereitung und Koordination – zeitintensiv und oft stressig.

2. Fertige Menüs im Box-Format

Eine komfortable Lösung: Auswahl treffen, Anzahl bestimmen, Lieferung erhalten – ideal für kleinere Feiern.

3. Professioneller Catering- und Bankettservice

Unser Team übernimmt Planung, Koordination, Zubereitung und Service. Wir berechnen Portionsgrößen präzise, gestalten abwechslungsreiche Menüvorschläge und sorgen dafür, dass Ihre Feier angenehm und entspannt verläuft.

Ihr perfektes Fest beginnt mit guter Planung

Wenn Sie ein stilvolles Bankett, ein hochwertiges Buffet oder einen zuverlässigen Eventservice wünschen, stehen wir Ihnen gerne zur Seite.

Kontaktieren Sie einen professionellen Catering-Service für eine individuelle Beratung – und machen Sie Ihr Event zu einem Erlebnis, das in Erinnerung bleibt.